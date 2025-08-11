[LIVE] Ethereum Prognose 2025: 15.000 US-Dollar nach ETH-Ausbruch? News, Insights & Einschätzungen im Ticker
Ethereum-Anleger haben lange darauf gewartet, wurden nun aber belohnt: ETH notiert am Montagmorgen bei 4.305 US-Dollar und hat eine massive Rallye hinter sich. Alleine innerhalb der vergangenen 30 Tage stieg der Ethereum Kurs um knapp 46 Prozent. Das Momentum ist zurück, und zahlreiche Marktbeobachter und Analysten haben ihre Ethereum Prognose massiv nach oben korrigiert – einige halten sogar einen Ausbruch auf 15.000 US-Dollar noch 2025 für möglich. Doch ist das wirklich realistisch? Was steckt dahinter?
Bullishe News stützen Ethereum Kurs Prognose
Ethereum erlebt derzeit einen klaren Stimmungsumschwung – frische Kaufsignale und wachsende Zuversicht prägen das Bild. Zugleich mehren sich optimistische Stimmen einflussreicher Marktakteure. Im täglichen Krypto-Live-Ticker beleuchten wir Ethereum im Detail: die wichtigsten News, frische Insights und markante Einschätzungen, die den aktuellen Aufwärtstrend untermauern. Außerdem schauen wir auf aussichtsreiche Altcoins wie etwa Bitcoin Hyper (HYPER), die von der aktuellen Kryptomarkt-Rallye und dem Hype rund um ETH besonders stark profitieren könnten.