[LIVE] Bitcoin Prognose: Droht der Crash auf 100.000 US-Dollar oder zündet der Bull-Run? Krypto News & Insights im Live-Ticker
Der Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn von seiner dynamischen Seite: noch am Montag lag der Bitcoin Kurs zwischenzeitlich bei mehr als 122.000 US-Dollar, am Dienstagvormittag indes kann man Bitcoin zu einem Kurs von knapp 119.000 US-Dollar kaufen: im 24-Stunden-Rückblick schlägt das Minus mit 2,3 Prozent zu Buche. Doch was steckt dahinter? Welche Krypto News setzen dem Markt zu – und wie steht es um mittel- bis langfristige Prognosen rund um Bitcoin und wichtige Altcoins?
Die wichtigsten Krypto News des Tages
Im täglichen Krypto-Live-Ticker schauen wir darauf, was den Markt heute besonders bewegt. Besonders im Fokus: Die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, Bitcoin. Wir werfen einen Blick auf brandaktuelle Bitcoin Prognosen namhafter Analysten, und liefern neben weiteren Insights auch KI-Analysen rund um den Kryptomarkt. Auch im Fokus: Krypto-Coins, die von dem Momentum und der Stärke von Bitcoin besonders profitieren könnten. Hierzu zählt etwa die nach Einschätzung zahlreicher Marktbeobachter vielversprechende Kryptowährung Bitcoin Hyper, die bei einer neuen Rallye überproportional profitieren könnte.Jetzt zu Bitcoin Hyper!