BTC $119,035.32 -0.87%
ETH $4,396.84 2.55%
SOL $177.69 -0.40%
PEPE $0.000011 -0.70%
SHIB $0.000013 -0.19%
BNB $812.74 1.37%
DOGE $0.22 -1.63%
XRP $3.18 -0.13%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Bitcoin Prognose: Droht der Crash auf 100.000 US-Dollar oder zündet der Bull-Run? Krypto News & Insights im Live-Ticker

Bitcoin Krypto
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Transparenz

Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

krypto news

Der Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn von seiner dynamischen Seite: noch am Montag lag der Bitcoin Kurs zwischenzeitlich bei mehr als 122.000 US-Dollar, am Dienstagvormittag indes kann man Bitcoin zu einem Kurs von knapp 119.000 US-Dollar kaufen: im 24-Stunden-Rückblick schlägt das Minus mit 2,3 Prozent zu Buche. Doch was steckt dahinter? Welche Krypto News setzen dem Markt zu – und wie steht es um mittel- bis langfristige Prognosen rund um Bitcoin und wichtige Altcoins?

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Die wichtigsten Krypto News des Tages

Im täglichen Krypto-Live-Ticker schauen wir darauf, was den Markt heute besonders bewegt. Besonders im Fokus: Die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, Bitcoin. Wir werfen einen Blick auf brandaktuelle Bitcoin Prognosen namhafter Analysten, und liefern neben weiteren Insights auch KI-Analysen rund um den Kryptomarkt. Auch im Fokus: Krypto-Coins, die von dem Momentum und der Stärke von Bitcoin besonders profitieren könnten. Hierzu zählt etwa die nach Einschätzung zahlreicher Marktbeobachter vielversprechende Kryptowährung Bitcoin Hyper, die bei einer neuen Rallye überproportional profitieren könnte.

Jetzt zu Bitcoin Hyper!
Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,188,446,842,969
7.31
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Pump.fun zurück an der Spitze, aber Snorter Bot Token zielt auf alle Launchpads – ICO jetzt bei $3M
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-08-12 14:37:00
Ethereum News
Ethereum Explosion: Plus 45 % in einem Monat, was sind die Gründe?
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-08-12 14:00:00
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren