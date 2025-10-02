[LIVE] Bitcoin Prognose: Auftakt für massive Herbstrallye? Alle BTC News & Auswirkungen auf Altcoin-Markt im Krypto-Live-Ticker

Ein Blick auf die aktuellen Krypto News und Kursentwicklungen zeigt: grün, so weit das Auge reicht. Die allermeisten der Top-Coins sind im Plus. BTC konnte auf 7-Tages-Sicht um 6,2 Prozent zulegen, notiert bei 118.646 US-Dollar, und damit nur noch 4,4 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs. Immer mehr spekulieren nun: ist das erst der Anfang? Behalten nun tatsächlich all jene Recht, die bereits seit Wochen ihre Bitcoin Prognose teilen, und noch in diesem Jahr einen Kurs jenseits der 150.000-Dollar-Marke erwarten?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen besonders Augenmerk auf die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung. Doch damit nicht genug: zudem analysieren wir die Auswirkungen auch auf andere Krypto-Segmente, und gehen der Frage auf den Grund, welche Token im Q4 überproportional von der BTC-Stärke profitieren könnten. Hierfür werten wir zahlreiche Einschätzungen namhafter Analysten und Marktbeobachter aus.

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Coins. Stand: 11:18 Uhr, 02.10.2025. Bildquelle: Coingecko.com

Euphorie macht sich breit – Krypto News wieder bullish

Indes zeigt ein Blick auf das Gesamtbild und das Sentiment auf Social Media, dass das Lager der Bullen klar die Überhand hat. Davon profitiert aktuell längst nicht nur BTC, sondern auch weitere vielversprechende Kryptowährungen. Marktbeobachter sprechen sogar davon, dass sich aktuell besonders viele Anleger für Bitcoin Alternativen und allen voran auch für neue Coins wie Pepenode interessieren.