[LIVE] Altcoin Prognose: Startet die Wochenend-Rallye? So schätzen Analysten die Chancen für Ethereum, Ripple & Co. ein – Krypto News & Insights im Ticker

Der Kryptomarkt befindet sich am Freitag wieder im Plus, alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden erhöhte sich die Marktkapitalisierung um 1,5 Prozent. Bemerkenswert: Altcoins konnten überproportional an Wert zulegen. So beläuft sich das Plus beim Solana Kurs etwa um 2,5 Prozent, einzelne Bitcoin Alternativen aus der zweiten und dritten Reihe haben sogar noch deutlich stärker abgeschnitten. Viele Anleger fragen sich nun: sollte man gerade jetzt Altcoins kaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf aktuelle Marktanalysen von unterschiedlichen Branchenbeobachtern und deren Einschätzungen hinsichtlich der Prognose zu Ripple, Ethereum & Co.

Von den Top-20-Coins kommt HYPE auf die beste Tages-Performance. Die Grafik zeigt die Kursentwicklung des Altcoins im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin Prognose für Ripple, Ethereum & Co. – das ist aktuell wichtig

Im Laufe des Live-Tickers gehen wir sowohl auf konkrete Entwicklungen einzelner Altcoins ein, als auch auf das makroökonomische Umfeld, welches den Kryptomarkt aktuell maßgeblich beeinflusst. Zudem berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen, die aktuell von einem starken Momentum zu profitieren scheinen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Hierzu zählt etwa der Bitcoin Hyper (HYPER) Token.