BTC $111,311.66 1.66%
ETH $3,958.81 2.07%
SOL $191.89 1.86%
PEPE $0.0000070 3.28%
SHIB $0.000010 1.81%
BNB $1,129.73 2.85%
DOGE $0.19 1.56%
XRP $2.46 2.22%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Altcoin Prognose: Startet die Wochenend-Rallye? So schätzen Analysten die Chancen für Ethereum, Ripple & Co. ein – Krypto News & Insights im Ticker

Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Altcoin Prognose

Der Kryptomarkt befindet sich am Freitag wieder im Plus, alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden erhöhte sich die Marktkapitalisierung um 1,5 Prozent. Bemerkenswert: Altcoins konnten überproportional an Wert zulegen. So beläuft sich das Plus beim Solana Kurs etwa um 2,5 Prozent, einzelne Bitcoin Alternativen aus der zweiten und dritten Reihe haben sogar noch deutlich stärker abgeschnitten. Viele Anleger fragen sich nun: sollte man gerade jetzt Altcoins kaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf aktuelle Marktanalysen von unterschiedlichen Branchenbeobachtern und deren Einschätzungen hinsichtlich der Prognose zu Ripple, Ethereum & Co.

Von den Top-20-Coins kommt HYPE auf die beste Tages-Performance. Die Grafik zeigt die Kursentwicklung des Altcoins im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin Prognose für Ripple, Ethereum & Co. – das ist aktuell wichtig

Im Laufe des Live-Tickers gehen wir sowohl auf konkrete Entwicklungen einzelner Altcoins ein, als auch auf das makroökonomische Umfeld, welches den Kryptomarkt aktuell maßgeblich beeinflusst. Zudem berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen, die aktuell von einem starken Momentum zu profitieren scheinen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Hierzu zählt etwa der Bitcoin Hyper (HYPER) Token.

Bitcoin Hyper (HYPER)
  • Einführung der ersten Bitcoin L2-Lösung
  • Ermöglicht Nutzern den nahezu sofortigen Handel mit BTC
  • Erhöhte Transaktionssicherheit mit ZK-Proofs
Launch
Mai 2025
Meta
Bitcoin L2, Meme
Purchase Methods
  • USDC
    USDC
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
Jetzt kaufen

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,953,888,582,824
4.19
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
CZ Begnadigung könnte Binance Meme Coin Frenzy Repeat auslösen – Maxi Doge zeigt sich als neuer Alpha-Welpe
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-10-24 11:14:24
Industry Talk
Changpeng Zhao von Binance wurde von Donald Trump begnadigt
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-24 09:00:00
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren