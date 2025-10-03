[LIVE] Altcoin Prognose: Historische Chance für Ethereum, Solana & Co.? Analysten erwarten Rallye am Wochenende – Alle Krypto-News im Ticker

Der Kryptomarkt ist weiter im Aufwind, und der Bitcoin Kurs notiert am Freitagvormittag nur noch 3,4 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs. Mit massiven Auswirkungen auch auf den Altcoin-Sektor: einige Coins verzeichnen massive Zugewinne. Geht es nach zahlreichen Branchenbeobachtern, dann könnte das erst der Anfang einer fulminanten Rallye sein. Viele fragen sich nun: sollte man gerade jetzt Altcoins kaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen auf dem Altcoin-Sektor genauer, und gehen dabei auch auf aktuelle Prognosen zu Ethereum, Solana und weiteren Bitcoin Alternativen ein, und berücksichtigen dabei aktuelle Statements von namhaften Analysten und Marktbeobachtern.

Die Grafik zeigt die SOL-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Aktuelle Krypto Prognose: Mehrheit wieder bullish

Neben dem Fokus auf die wichtigsten und nach Marktkapitalisierung größten Altcoins berichten wir im heutigen Live-Ticker auch in regelmäßigen Abständen über kleinere Coins und allen voran über neue Kryptowährungen, die gerade von einem starken Momentum zu profitieren scheinen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Eines dieser Projekte: Pepenode, der Token, der gerade nicht zuletzt auf Social Media für Aufmerksamkeit sorgt.