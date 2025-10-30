[LIVE] Altcoin Prognose: Diese Coins haben laut Experten selbst im Crash Potenzial – Krypto News & Insights zu XRP, ETH, SOL & spannenden Newcomern

Der Kryptomarkt steht leicht unter Druck. Zwar kann noch nicht von einem Crash die Rede sein, doch zumindest von einem signifikanten Rücksetzer. Und doch: es liegt erst wenige Wochen zurück, seit der Bitcoin Kurs massiv auf Talfahrt ging, und zahlreiche Altcoins mit in den Abgrund gerissen hat. Viele Anleger fragen sich aktuell daher, welche Kryptowährungen ein besonders attraktives Chancen-Risiko-Profil aufweisen, und welche Altcoins auch in turbulenten Zeiten für Renditen sorgen können.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker berichten wir nicht nur über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt, sondern gehen darüber hinaus der Frage auf den Grund, welche Coins das Potenzial haben, antizyklisch zu steigen. Hierfür werten wir zahlreiche Einschätzungen von namhaften Experten und Marktprofis aus, und gehen auf deren konkreten Prognosen zu Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. ein.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Zcash, Trump Coin & Co.: Coins aus der zweiten Reihe zeigen Stärke in unsteten Zeiten

Häufig gelten vor allem die nach Marktkapitalisierung größten Coins als Sicherheitsanker in volatilen Zeiten. Wie die aktuelle Entwicklung auf dem Kryptomarkt zeigt, trifft das jedoch nicht immer zu. Nicht zuletzt aus diesem Grund berichten wir im heutigen Krypto News Live-Ticker in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen mit Potenzial, die aktuell von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählt unter anderem auch Bitcoin Hyper (HYPER), so die Einschätzung zahlreicher Marktteilnehmer.