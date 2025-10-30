BTC $107,957.46 -3.47%
ETH $3,772.27 -5.80%
SOL $184.41 -6.78%
PEPE $0.0000064 -9.95%
SHIB $0.0000096 -7.15%
BNB $1,078.08 -3.03%
DOGE $0.18 -7.33%
XRP $2.46 -7.42%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Altcoin Prognose: Diese Coins haben laut Experten selbst im Crash Potenzial – Krypto News & Insights zu XRP, ETH, SOL & spannenden Newcomern

Altcoins
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
krypto news

Der Kryptomarkt steht leicht unter Druck. Zwar kann noch nicht von einem Crash die Rede sein, doch zumindest von einem signifikanten Rücksetzer. Und doch: es liegt erst wenige Wochen zurück, seit der Bitcoin Kurs massiv auf Talfahrt ging, und zahlreiche Altcoins mit in den Abgrund gerissen hat. Viele Anleger fragen sich aktuell daher, welche Kryptowährungen ein besonders attraktives Chancen-Risiko-Profil aufweisen, und welche Altcoins auch in turbulenten Zeiten für Renditen sorgen können.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker berichten wir nicht nur über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt, sondern gehen darüber hinaus der Frage auf den Grund, welche Coins das Potenzial haben, antizyklisch zu steigen. Hierfür werten wir zahlreiche Einschätzungen von namhaften Experten und Marktprofis aus, und gehen auf deren konkreten Prognosen zu Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. ein.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Zcash, Trump Coin & Co.: Coins aus der zweiten Reihe zeigen Stärke in unsteten Zeiten

Häufig gelten vor allem die nach Marktkapitalisierung größten Coins als Sicherheitsanker in volatilen Zeiten. Wie die aktuelle Entwicklung auf dem Kryptomarkt zeigt, trifft das jedoch nicht immer zu. Nicht zuletzt aus diesem Grund berichten wir im heutigen Krypto News Live-Ticker in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen mit Potenzial, die aktuell von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählt unter anderem auch Bitcoin Hyper (HYPER), so die Einschätzung zahlreicher Marktteilnehmer.

Bitcoin Hyper (HYPER)
  • Einführung der ersten Bitcoin L2-Lösung
  • Ermöglicht Nutzern den nahezu sofortigen Handel mit BTC
  • Erhöhte Transaktionssicherheit mit ZK-Proofs
Launch
Mai 2025
Meta
Bitcoin L2, Meme
Purchase Methods
  • USDC
    USDC
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
Jetzt kaufen

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,822,409,307,440
-2.05
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Traditionelles Mining wird vielleicht nie mehr in den Handel zurückkehren – aber virtuelles Mining wird bleiben, PepeNode beweist warum
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-10-30 17:11:56
Bitcoin News
Schweizer Bitcoin App Relai erhält MiCA-Lizenz
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-30 11:55:00
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren