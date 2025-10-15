BTC $112,741.69 2.09%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Altcoin Prognose: 300%-Rallye in wenigen Tagen – bei diesen Coins sehen Experten jetzt enormes Potenzial | Krypto-News & Insights im Ticker

Altcoins
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto Prognose

Der Kryptomarkt scheint sich einigermaßen gefangen zu haben, der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochvormittag bei 112.425 US-Dollar und steht auf 24-Stunden-Sicht leicht im Plus. Einige der Top-Altcoins sind indes noch deutlich stärker im Wert gestiegen. Das zeigt auch ein Blick auf die gesamte Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen: hier liegt das Plus auf Tagessicht bei 1,5 Prozent. Kurzum: der Altcoin-Sektor hat die Mutter aller Kryptowährungen, BTC, in puncto Performance geschlagen. Doch wie geht es weiter? Lohnt es sich, in den kommenden Wochen auf Bitcoin Alternativen zu setzen – und bei welchen Projekten sind die Chancen besonders groß?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Altcoin-Sektor. Wir berichten nicht nur über tagesaktuelle Prognosen zu Ripple, Ethereum, Solana & Co. sondern blicken auch auf Coins aus der zweiten und dritten Reihe.

Die Grafik zeigt die 24-Stunden-Performance des Altcoins COAI. Bildquelle: Coingecko.com

Krypto News der Stunde: himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt

Wie groß einzelne Chancen aktuell sind, verdeutlicht das aktuelle Beispiel ChainOpera (COAI): innerhalb von nur 7 Tagen explodierte der Kurs um 329,7 Prozent, allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden stieg der Kurs um 110 Prozent. Damit landet der Altcoin bei einem Ranking nach Marktkapitalisierung inzwischen auf dem 55. Platz.

Beispiele wie diese scheint es aktuell sogar noch mehr zu geben. Die aktuelle Phase ist geprägt von hoher Volatilität, was signifikante Risiken birgt, allerdings auch Chancen eröffnet. Zu den weiteren Coins, die sich aktuell großer Beliebtheit zu erfreuen scheinen, zählen Krypto Presales wie etwa der Maxi Doge Token.

Logo

Alex Merten
