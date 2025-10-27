Kryptorallye im Uptober: Geht es diese Woche los?

Der US-Präsident könnte demnächst zwei Ziele auf einmal erreichen

Donald Trump agiert offensichtlich ohne jeglichen Filter. Was politische Beobachter gerne als „Madman-Strategie“ bezeichnen, könnte sich auch diesmal wieder bezahlt machen.

Maximal unberechenbar

Diese politische Strategie wurde einst unter einem seiner Vorgänger, Richard Nixon, in den späten 1960er Jahren erstmals angewandt. Dabei nimmt der Verhandlungsführer eine unvorhersehbare Rolle ein, die auf den Beobachter „verrückt“ wirkt. So erscheint der Präsident unkalkulierbar, erratisch und irrational. Doch das vergrößert seine Verhandlungschancen.

All das sind Adjektive, mit denen Trump seit seinem Auftreten auf der politischen Bühne bedacht wird. Doch auch im Handelskrieg scheint die Strategie zu wirken. Am Sonntag gaben sowohl Trump als auch China eine Annäherung im seit Monaten schwelenden und immer wieder eskalierenden Streit bekannt. Eine vorläufige Vereinbarung läuft am 10. November aus, die Zeit für beide Seiten drängt also.

Ein Deal mit China könnte die Märkte endlich beruhigen

Sollte es tatsächlich zu einem Deal zwischen den USA und China kommen, würde ein wichtiger Streitpunkt wegfallen. Die von den USA verhängten Zölle schocken seit Monaten regelmäßig die Märkte und führen immer wieder zu Flashcrashs.

Trump möchte bessere Bedingungen. Wenn es ihm gelingt, diese zu erreichen, könnte endlich die lange ersehnte Beruhigung eintreten. Damit nicht genug: Befindet sich die amerikanische Notenbank auf dem besten Weg, den Forderungen nach einer Serie von Zinssenkungen nachzugeben?

Die Fed wird am Mittwoch die Zinsen neuerlich senken

Zuletzt senkte die Fed erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen, in zwei Tagen steht bereits die nächste Sitzung des Gremiums auf der Tagesordnung. Märkte wie Analysten gehen mit überwiegender Mehrheit davon aus, dass es zur zweiten Zinssenkung kommt und diese der Auftakt zu einer ganzen Serie wird.

Immerhin hält sich die Inflation weiterhin in Grenzen und liegt knapp unter den Erwartungen. Allerdings befindet sich die Fed momentan im Blindflug, denn der Shutdown in den USA hat dazu geführt, dass ihr nicht ausreichend Daten zur Verfügung stehen.

Krypto ist voller Vorfreude

Bitcoin und Co. haben jedenfalls höchst positiv auf die bevorstehenden Entscheidungen reagiert und deutlich an Wert zugelegt. Sollten sich die jetzt abzeichnenden Entwicklungen bestätigen, könnte dies das Fundament für einen Uptober legen, der in seinen letzten Tagen noch für mehrere Kurshöchststände sorgt.

Das würde auch neue Kryptowährungen befeuern. Schließlich kommt gerade mit Bitcoin Hyper ($HYPER) ein Token auf den Markt, dem großes Potenzial für einen 10x oder gar 100x Coin zugeschrieben wird.

Dessen Fähigkeit, Bitcoin für die Umsetzung von dezentralen Finanzanwendungen und Smart Contracts auf einer Solana-Blockchain zu nutzen, macht ihn zu einem Projekt, auf das zahlreiche Investoren ein Auge geworfen und in das sie rund $25 Millionen investiert haben. Noch läuft der Presale, doch schon heute Abend ist es zu spät.