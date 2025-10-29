[LIVE] Krypto Prognose: Welche Coins jetzt massive Chancen bieten – News zu Bitcoin, Ripple, Trump Coin & Co. im Ticker. Kommt jetzt die Kursexplosion?

Der Kryptomarkt ist leicht im Minus – in den vergangenen 24 Stunden büßte die Marktkapitalisierung etwa 1,4 Prozent an Wert ein. Vor allem die großen digitalen Assets, darunter Bitcoin und Ethereum, sind im Preis gesunken. Andererseits sind andere Kryptowährungen regelrecht durch die Decke gegangen. Anleger, die klug selektiert haben und auf die aktuell besten Kryptowährungen respektive auf die Assets mit stärkstem Momentum gesetzt haben, konnten fulminante Renditen einfahren. Viele Fragen sich nun einerseits, wie es mit dem Kryptomarkt weitergeht, und andererseits, welche Coins für eine massive Outperformance sorgen könnten.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir nicht nur die wichtigsten Nachrichten des Tages, sondern auch, welche Prognosen zu Bitcoin, Ripple, Ethereum & Co. Marktprofis aktuell von sich geben.

Die Grafik zeigt die BTC-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: Quo Vadis, Krypto?

Neben dem Fokus auf die nach Marktkapitalisierung wichtigsten digitalen Assets berichten wir in regelmäßigen Zeitabständen auch über neue Kryptowährungen mit Potenzial, die aktuell besonders in der Gunst der Anleger zu stehen scheinen. Hierzu zählt etwa Bitcoin Hyper (HYPER), so die Einschätzung vieler Marktteilnehmer.