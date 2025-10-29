BTC $113,285.14 -1.93%
ETH $4,023.95 -3.15%
SOL $200.88 -0.79%
PEPE $0.0000070 -2.64%
SHIB $0.000010 -0.68%
BNB $1,115.85 -2.42%
DOGE $0.19 -2.59%
XRP $2.66 -0.03%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto Prognose: Welche Coins jetzt massive Chancen bieten – News zu Bitcoin, Ripple, Trump Coin & Co. im Ticker. Kommt jetzt die Kursexplosion?

Altcoins Bitcoin
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto Prognose heute

Der Kryptomarkt ist leicht im Minus – in den vergangenen 24 Stunden büßte die Marktkapitalisierung etwa 1,4 Prozent an Wert ein. Vor allem die großen digitalen Assets, darunter Bitcoin und Ethereum, sind im Preis gesunken. Andererseits sind andere Kryptowährungen regelrecht durch die Decke gegangen. Anleger, die klug selektiert haben und auf die aktuell besten Kryptowährungen respektive auf die Assets mit stärkstem Momentum gesetzt haben, konnten fulminante Renditen einfahren. Viele Fragen sich nun einerseits, wie es mit dem Kryptomarkt weitergeht, und andererseits, welche Coins für eine massive Outperformance sorgen könnten.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir nicht nur die wichtigsten Nachrichten des Tages, sondern auch, welche Prognosen zu Bitcoin, Ripple, Ethereum & Co. Marktprofis aktuell von sich geben.

Die Grafik zeigt die BTC-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: Quo Vadis, Krypto?

Neben dem Fokus auf die nach Marktkapitalisierung wichtigsten digitalen Assets berichten wir in regelmäßigen Zeitabständen auch über neue Kryptowährungen mit Potenzial, die aktuell besonders in der Gunst der Anleger zu stehen scheinen. Hierzu zählt etwa Bitcoin Hyper (HYPER), so die Einschätzung vieler Marktteilnehmer.

Bitcoin Hyper (HYPER)
  • Einführung der ersten Bitcoin L2-Lösung
  • Ermöglicht Nutzern den nahezu sofortigen Handel mit BTC
  • Erhöhte Transaktionssicherheit mit ZK-Proofs
Launch
Mai 2025
Meta
Bitcoin L2, Meme
Purchase Methods
  • USDC
    USDC
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
Jetzt kaufen

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,012,101,200,234
5.05
Trendige Coins

Weitere Artikel

Bitcoin News
Die Schweizer haben es erfunden: 1. Unternehmen tokenisiert seine Aktien
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-29 14:00:00
News
Könnte die Zinssenkung der Fed BTC auf $126K treiben? Schnellster Layer-2 Bitcoin-Hybrid pumpt auf $25.15M
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-10-29 13:46:00
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren