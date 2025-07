Kryptomarkt boomt, doch Deutschland wird abgehängt – nur 1 % der Krypto-Startup-Gelder: historischer Tiefstand

Der Kryptomarkt ist mit einer Wucht zurückgekehrt – neben neuen Allzeit-Hochs stehen Bitcoin, Ethereum & Co. nun auch wieder im medialen Rampenlicht. Profiteure von dieser Entwicklung gibt es viele, doch diese sind zunehmend international zu finden: Deutschland hingegen verliert zunehmend den Anschluss, wie eine neue Infografik von Cryptonews zeigt.

Alleine im Juni dieses Jahres haben Krypto-Unternehmen in Finanzierungsrunden 5,14 Milliarden US-Dollar eingenommen – das ist der höchste Wert seit mehr als 3 Jahren.

Krypto-Unternehmen: Einnahmen in Finanzierungsrunden nach Zeitraum. Quelle: cryptorank.io

Nur im November 2021 und Januar 2022 konnten Krypto-Startups noch höhere Volumina in Finanzierungsrunden einsammeln.

Krypto-Unternehmen: Einnahmen in Finanzierungsrunden – Top 3 Monate. Quelle: cryptorank.io

Die Zeichen stehen beim Krypto-Sektor in vielerlei Hinsicht auf Wachstum – und relevante Akteure haben das längst erkannt. Hierzu zählen auch deutsche Firmen. 48 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen respektive deren Entscheidungsträger sind überzeugt, dass Krypto-Zahlungen in 10 Jahren vollkommen selbstverständlich sein werden.

Befragte Firmen in Deutschland. Anteil derer, die Krypto-Zahlungen in 10 Jahren für selbstverständlich halten. Quelle: Bitkom

Wer jetzt glaubt, dass deutsche Firmen Vorreiter im Krypto-Space sind, der irrt. Obwohl der Trend erkannt wurde, setzen nur 2 Prozent der Unternehmen Krypto-Zahlungen tatsächlich ein. Noch eindrücklicher ist, dass nur weitere 6 Prozent zumindest theoretisch offen für Krypto-Zahlungen sind.

Anteil der Firmen in Deutschland, die Krypto-Zahlungen bereits implementiert haben bzw. zumindest offen hierfür sind. Quelle: Bitkom

Dabei war der Standort Deutschland nicht immer so stark abgeschlagen. Zwischen 2009 und 2025 flossen immerhin rund 2 Prozent der weltweiten Krypto-Startup-Investitionen in deutsche Unternehmen. Zuletzt ging es jedoch deutlich bergab: In den vergangenen 6 beziehungsweise 12 Monaten lag der Anteil nur noch bei etwa 1 Prozent – ein historisches Tief.

Krypto-Finanzierungsvolumen: Anteil, der in deutsche Startups geflossen ist. Quelle: cryptorank.io

Wie unglücklich die Bundesrepublik im Speziellen beim Krypto-Timing war, zeigen folgende Daten: Im Sommer des vergangenen Jahres verkaufte der Staat Sachsen Bitcoins aus Beschlagnahmungen und nahm hierbei rund 2,34 Milliarden Euro ein. Die Krux: hätte das Land die BTCs einfach gehalten, wären diese inzwischen knapp 5 Milliarden Euro wert.

Eingenommene Gelder durch den Bitcoin-Verkauf des Landes Sachsen im Jahr 2024 vs heutiger Wert der BTCs. Quelle: Blocktrainer

Andere Staaten haben vorausschauender gehandelt, wie die Infografik zeigt. Auf Platz 1 der Länder mit den größten BTC-Beständen landen die Vereinigten Staaten von Amerika, gefolgt von China, wobei der Coin-Bestand des Reichs der Mitte kontrovers diskutiert wird. Deutschland wiederum hält inzwischen keinen einzigen Bitcoin mehr – und anders als etwa die USA, gibt es hierzulande auch keinen Plan, der den Kauf von Bitcoin vorsieht.

Ranking der Länder mit den größten BTC-Beständen. Quelle: bitcointreasuries.net

Indes sind es zumindest die Privatanleger in Deutschland, die von der aktuellen Kryptorallye profitieren. Immerhin 8 Prozent der Erwachsenen sind hierzulande in Kryptowährungen investiert.