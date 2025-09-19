Krypto-Analyst warnt vor Fake-Altcoin-Rallye – Handelsvolumen gezielt manipuliert?

Inmitten der aufgeladenen Stimmung rund um eine mögliche Altcoin-Saison meldet sich Krypto-Forscher Orbion mit einer scharfen Warnung: Die Euphorie könnte künstlich befeuert sein. Seine zentrale These: Zwei der meistbeachteten Marktindikatoren – der Altseason Index (ASI) und der Crypto Fear and Greed Index – werden aktuell gezielt beeinflusst, um eine verzerrte Wahrnehmung des Marktgeschehens zu erzeugen.

Der Altseason Index, der aktuell bei einem auffälligen Wert von 80 liegt, suggeriert eine weit fortgeschrittene Altcoin-Saison. Doch laut Orbion ist das Bild trügerisch. Der hohe Score sei nicht Ausdruck einer organisch gewachsenen Nachfrage, sondern vielmehr das Resultat von „koordinierten Liquiditätsschüben“ in Mid-Cap-Altcoins. Market Maker würden demnach gezielt Kapital in bestimmte Coins rotieren lassen – ausreichend, um algorithmische Tools wie den ASI zu triggern, ohne dass dabei echtes Marktinteresse der Masse besteht.

Der Altcoin-Index notiert auf einem sehr hohen Niveau – nun gibt es aber Zweifel an diesem. Bildquelle: blockchaincenter.net

Das Ergebnis: Der Index schießt nach oben, doch die Kurse bleiben flach. Für Kleinanleger entsteht so die Illusion einer aufblühenden Altcoin-Rallye, obwohl die tatsächliche Marktbreite fehlt. „Eine echte Altcoin-Saison braucht keine Indikatoren, sie zeigt sich in Hunderten Tokens, die mit Volumen steigen“, so Orbion.

Jetzt Altcoins oder Bitcoin kaufen?

Parallel dazu beobachtet der Forscher eine auffällige Bewegung im Crypto Fear and Greed Index, der trotz stabiler Fundamentaldaten wieder nach unten tendiert. Seine Vermutung: Auch hier seien große Player am Werk – etwa durch gezielte Bitcoin-Verkäufe, die Volatilität erzeugen und Angst in den Markt tragen. Das Ziel: Retail-Anleger zu verunsichern und zu Abverkäufen zu bewegen.

Der Fear and Greed Index lässt eine gesunde Marktskepsis erahnen. Bildquelle: alternative.me

Brisant: Beide Indikatoren werden laut Orbion gleichzeitig manipuliert – ein Szenario, das nicht nur fragwürdig ist, sondern auch ein Schlaglicht auf die Fragilität algorithmischer Marktstimmung wirft. Während der ASI Hoffnung suggeriert, schürt der Fear and Greed Index Angst. Ein doppelter psychologischer Hebel, der sowohl FOMO als auch Panik auslösen kann – je nach Zielgruppe.

Krypto-Analyse findet Zustimmung

Andere Analysten zeigen sich ähnlich skeptisch. Sie verweisen auf das Fehlen breit abgestützter Kursanstiege und warnen Altcoin-Trader davor, vorschnell in Hebelpositionen zu gehen. Die echte Altcoin-Saison komme nicht mit einem Chart-Signal, sondern mit Fundamentaldaten – und die sind laut mehreren Experten derzeit nicht gegeben.

Orbions Appell: Anleger sollten sich nicht von hübschen Index-Zahlen täuschen lassen. Wer vermeiden will, zum Exit-Liquiditätspunkt für größere Akteure zu werden, müsse tiefer blicken – etwa auf Open-Interest-Ströme, Netzwerkaktivitäten und Entwicklerzahlen.

Indes sorgt die These für Spekulationen auf dem Markt. Im Moment jedenfalls – Stand Freitagmorgen – verharrt der Kryptomarkt in einer Seitwärtsbewegung. Sowohl Bitcoin, als auch Ethereum, Ripple und viele weitere Altcoins haben sich innerhalb der vergangenen Stunde kaum bewegt.