Kirgisistan verabschiedet Gesetz zur staatlichen Krypto-Reserve

Bitcoin Bitcoin News Kryptowährung
Die Kryptobörse Binance soll mithelfen, diese aufzubauen
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 

Das Land in Zentralasien prescht vor. Was einst als Idee von Donald Trump in seinem letzten Wahlkampf begann, hat nun auch seinen Weg an das andere Ende der Welt gefunden. Das Parlament von Kirgisistan hat beschlossen, eine strategische Krypto-Reserve zu errichten und gleichzeitig mit dem Mining zu beginnen.

Die Unterschrift des Präsidenten fehlt noch

Der Beschluss im Parlament ist erfolgt, jetzt fehlt nur noch die Unterschrift des Staatspräsidenten zur Umsetzung der Initiative. Damit folgt Kirgisistan den Spuren von Kasachstan, das ebenfalls den Aufbau einer staatlichen Krypto-Reserve angestoßen hat.

  • Im neuen Gesetz sind folgende Punkte fixiert worden:
  • Der Aufbau einer staatlichen Krypto-Reserve
  • Die Nutzung staatlicher Infrastruktur für das Mining
  • Ein gesetzlicher Rahmen für Stablecoins
  • Eine Lizenzpflicht für Kryptodienstleister
  • Die Definition der Krypto-Aufsichtsbehörden

In dieser umfassenden Krypto-Gesetzgebung sticht natürlich besonders die Schaffung der staatlichen Krypto-Reserve heraus. Diese soll auch durch den Ankauf von Kryptowährungen befüllt werden. Die zukünftige Verwaltung und Nutzung dieser Reserve wurden nicht gesetzlich geregelt, darüber soll der Präsident des Landes persönlich entscheiden.

Aktive Rolle des Staatsoberhaupts

Er kümmert sich um den Aufbau der Reserve, die Lagerung und Verwaltung der Coins und die Verwendung. Mit dem Gesetz möchte das Parlament den Staat Kirgisistan aktiv in der digitalen Welt verankern und seine Rolle als technologischer Treiber betonen.

Binance

Im Vorfeld des Beschlusses gab die Kryptobörse Binance bekannt, dass sie als Partner des Landes, eine aktive Rolle bei der Umsetzung einnehmen werde. Die Spezialisten sollen dabei helfen, die Pläne von Kirgisistan rasch umzusetzen.

Die USA zögern noch

Während also die Idee von Donald Trump weltweit immer mehr Anhänger findet, zögern die USA weiterhin, eine aktivere Rolle einzunehmen. Zwar hat das Land längst selbst eine Krypto-Reserve aufgebaut, diese wurde jedoch lediglich mit bereits in Strafverfahren beschlagnahmten Coins befüllt. Zukäufe lassen vorerst weiter auf sich warten, auch wenn dafür eine Gesetzesinitiative auf dem Tisch liegt.

