JPMorgan akzeptiert Krypto als Sicherheit für Kredite

BTC und ETH können jetzt direkt hinterlegt werden

Die Adoption digitaler Währungen nimmt jetzt in den USA die nächste Hürde auf dem Weg zum Mainstream-Asset. Während die größte Bank der USA, JPMorgan, bisher lediglich krypto­bezogene Wertpapiere, wie einen Bitcoin-Spot-ETF als Sicherheit für neue Kredite akzeptiert hatte, geht sie jetzt laut einer Mitteilung einen Schritt weiter.

Die Kryptos werden als Sicherheit hinterlegt

Zukünftig können Kunden der Bank Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum direkt bei einem Drittanbieter als Sicherheit für Kredite hinterlegen. Die Bank muss daher keine eigene Bitcoin Wallet erstellen. Das hat für die Kunden den enormen Vorteil, dass sie ihre Kryptowährungen nicht mehr verkaufen müssen, um kreditwürdig zu sein. JPMorgan akzeptiert Bitcoin und Ethereum damit als „ganz normale“ Vermögenswerte, die als Sicherheiten eingebracht werden können.

Gilt nur für institutionelle Kunden weltweit

Dies gilt allerdings nur für institutionelle Kunden der Großbank. Die Regelung gilt weltweit und ist nicht nur auf einzelne Kunden abgestellt. Verwahrt werden die Coins von einem externen Anbieter, der dafür sorgen soll, dass alle Vorschriften eingehalten und Risiken minimiert werden.

Nach diesem Schritt gehen Beobachter davon aus, dass JPMorgan Kryptowährungen zukünftig auch als Bestandteil des Vermögens in die Bewertung ihrer Kunden einfließen lässt. Diese bildet die Basis für eine Risikoanalyse bei der Vergabe von Krediten. Bisher wurden dabei nur herkömmliche Assets, wie Aktien oder Immobilien, berücksichtigt.

Vom Spekulationsobjekt zum Asset

Dieser Schritt von JPMorgan zeigt, dass die Bank Kryptowährungen nicht mehr länger als spekulative Anlage betrachtet, sondern vielmehr als Asset wie jedes andere. Für die Kunden der Bank bedeutet dies, dass sie bei Kapitalengpässen nicht mehr gezwungen sind, ihre Kryptos zu verkaufen, sondern diese verpfänden können.

Mit einer Neuregelung der Richtlinien der US-Bankenaufsicht, die es erlaubt, digitale Vermögenswerte als Sicherung für Kredite zu akzeptieren, wurde dieser Schritt von JPMorgan erst möglich. Damit zeigt sich erstmals in der Praxis, welche Auswirkungen die Gesetzesreformen der Regierung Trump in der Bankenwelt haben.