In 3 Tagen entscheidet sich das Schicksal von Bitcoin

Was verkündet Jerome Powell in Jackson Hole?

Seit den Tagen des legendären Fed-Vorsitzenden Alan Greenspan blickt die Welt gespannt auf den jeweiligen Chef der US-Notenbank. Seine Worte haben Gewicht, das trifft aktuell auch auf Jerome Powell zu.

Der Druck von Trump blieb bisher wirkungslos

Er vertritt nachdrücklich wie nie, die Position seiner Vorgänger, die auf Unabhängigkeit von der Politik allergrößten Wert legen. Powell ließ sich in den vergangenen Monaten auch nicht von jenem massiven Druck beeinflussen, den Donald Trump auf seinen Notenbankchef ausübte.

Alle Drohungen nützen nichts, Powell dachte gar nicht daran, die US-Leitzinsen zu senken. Er widmete sich lieber dem Kampf gegen die Inflation, die in den USA noch immer nicht auf den angestrebten 2 Prozent liegt.

Ist die Zollpolitik bereits verkraftet?

Ganz im Gegenteil, sie verharrt auf 2,7 Prozent, die Kerninflation stieg zuletzt sogar wieder an. Als eine wichtige Ursache sehen die Notenbanker rund um Jerome Powell die US-Zollpolitik. Diese verteuert Importe in die USA und drückt damit auch auf die Preise.

Zwar erwies sich dieser Effekt bisher als lange nicht so dramatisch, wie von einigen Experten vorhergesagt, doch die Fed setzte auf Vorsicht. Das führte dazu, dass der Zinsabstand zwischen den USA und Europa auf mehr als zwei Prozent angewachsen ist.

US-Präsident Donald Trump ist angesichts dieser Entwicklung wenig begeistert und fordert seit Monaten Zinssenkungen. Diese gelten als wichtiger Ansatzpunkt, um die Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin weiter zu befeuern.

Rede an die Zentralbanker aus aller Welt

Jetzt liegt das weitere Schicksal von Krypto- und Aktienmärkten wieder einmal in der Hand eines US-Notenbankchefs. Jerome Powell wird am Freitag in Jackson Hole eine Rede halten, die schon jetzt für Spannung sorgt.

Nach Veröffentlichung der letzten Inflationszahlen aus den USA gingen Analysen zunächst davon aus, dass die ersten Zinssenkungen in den USA seit langem fix seien. Diese Einschätzung hat sich in den vergangenen Tagen etwas gewandelt, entsprechend brachen die Kurse an den Kryptobörsen ein.

Steigen oder fallen die Kurse?

Wenn Jerome Powell am Freitag zu den Vertretern der Zentralbanken aus aller Welt spricht, könnte dies also sowohl eine deutliche Bewegung nach oben als auch nach unten auslösen. Längst wird eine Zinssenkung auch innerhalb der Fed diskutiert. Welche Fraktion die Oberhand behält, muss sich jedoch noch zeigen.

In seiner Rede wird Jerome Powell die weitere Strategie der Fed vorstellen. Darin könnten auch Hinweise über die weitere Entwicklung der Leitzinsen enthalten sein. Daher wartet die Finanzwelt jetzt gespannt darauf, ob und wie konkret sich Powell äußern wird.