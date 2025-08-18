Bitcoin rutscht auf 10-Tagestief

Bitcoin verliert rund 9.000 Dollar an Wert

Die Rekordjagd von Bitcoin ist vorerst vorbei. Nachdem die Nr. 1 der Kryptowelt zuletzt auf über 124.000 Dollar kletterte, folgte prompt der Rückschlag. So rutschte Bitcoin innerhalb von vier Tagen auf mittlerweile 115.700 Dollar.

Pause oder Realitätsschock?

Auslöser der deutlichen Kurskorrektur waren makroökonomische Faktoren. Diese trieben die Volatilität von Bitcoin an. Jetzt stellt sich die Frage, ob es sich dabei lediglich um eine Atempause auf dem Weg zu neuen Kursrekorden oder um eine längerfristige Korrektur handelt.

Institutionelle Investoren bilden weiterhin das starke Fundament von Bitcoin. Die großen Investoren glauben weiterhin an die Kraft der Mutter aller Kryptowährungen und stocken ihre Bestände auf.

Droht jetzt ein weiterer Absturz?

Doch die Privatanleger werden angesichts weiterhin unsicherer Signale aus den USA nervös und verkaufen. Als Bitcoin den Widerstand von 118.000 Dollar nach unten durchbrach, löste dies eine Verkaufswelle aus, die den Kurs weiter nach unten drückte.

Experten sehen weitere Widerstände bei 116.000 Dollar, das könnte demnächst einen weiteren Kursrutsch provozieren. Die Inflationsdaten der USA, letzte Woche veröffentlicht, wurden zunächst anders interpretiert.

Kerninflation macht die Anleger nervös

Beobachter glaubten angesichts der weiterhin nicht steigenden Inflation, dass es jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Senkung der Leitzinsen in den USA kommen werde. Dies vorrangig deshalb, weil die verhängten Zölle gegen die Handelspartner in aller Welt, kaum Auswirkungen auf die Preissteigerungen zu haben scheinen.

Doch die Kerninflation der USA, also die Preissteigerungen ohne Lebensmittel und Energie, steigt. Das bereitet den Märkten Sorge. Die Fed könnte versucht sein, weiter gegen die Inflation zu kämpfen, ohne andere Daten allzu stark in den Fokus zu nehmen.

Wie reagiert die Fed?

Doch niedrigere Zinsen sind ein Stimulus für Aktien- und Kryptomärkte. Beide profitieren von billigerem Geld, denn damit steigen die Kauflaune und die Risikobereitschaft bei Investitionen. Dass die Volatilität von Bitcoin nicht verschwunden ist, zeigten die letzten Tage. Der Kursaufschwung verlor deutlich an Schwung und kehrte sich ins Gegenteil um.

Doch die institutionellen Anleger bleiben ganz offensichtlich optimistisch, das sollte auch den Privatanlegern zu denken geben. In einer wirtschaftspolitisch unsicheren Welt hat sich Bitcoin als Anker und probates Mittel im Kampf gegen Inflation erwiesen. Das sollte sich auch so schnell nicht ändern.