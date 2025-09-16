Großanleger investieren Rekordsummen in Krypto – Kleinanleger kehren BTC, XRP & Co. den Rücken. Jetzt dem Smart Money folgen?

Der Kryptomarkt zeigt derzeit eine auffällige Diskrepanz: Während institutionelle Investoren in großem Stil Kapital in die führenden Kryptowährungen lenken und allen voran Bitcoin und Ethereum kaufen, bleibt das Interesse der Kleinanleger vergleichsweise gering.

Am 12. September flossen nach Daten von Farside Investors rund 405,5 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs, hinzu kamen 642,4 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs. Auch in dieser Woche setzt sich der Trend fort: Am 15. September verzeichneten Ethereum-ETFs Zuflüsse in Höhe von 359,7 Millionen US-Dollar, bei Bitcoin beliefen sich die Mittelzuflüsse auf 259,9 Millionen US-Dollar. Damit wird deutlich: Institutionelle Anleger positionieren sich weiterhin klar in den großen Kryptowährungen, allen voran Bitcoin und Ethereum – der Glaube an den Kryptosektor scheint nach wie vor groß.

Die Grafik zeigt die Netto Zu/Abflüsse in BTC-ETFs. Bildquelle: farsideo.co.uk

Krypto News: Steigt Retail aus?

Demgegenüber ist das Retail-Interesse deutlich abgeflaut. Daten von Google Trends zeigen: Das Google-Suchvolumen nach XRP liegt aktuell bei einem Wert von 20, gemessen am höchsten Stand der letzten zwölf Monate (100). Bitcoin kommt derzeit lediglich auf einen Wert von 26, auch die generische Suche nach „Krypto“ notiert auf einem sehr niedrigen Niveau. Trotz der Erfolge in 2025 ist von Euphorie keine Spur, im Gegenteil.

Dennoch weist die Kursentwicklung nach oben. Im 7-Tages-Vergleich legte Bitcoin um 2,4 Prozent zu, Ethereum stieg um 3,5 Prozent. Bei ausgewählten Altcoins fiel die Dynamik noch stärker aus. So verzeichnete Pump-Fun (PUMP) ein Plus von 71,7 Prozent, während der bekannte Memecoin Dogecoin um 11,3 Prozent zulegen konnte.

Die Grafik zeigt die Kryptowährungen (Top 100) mit der besten 7-Tages-Performance. Bildquelle: Coingecko.com

Damit ergibt sich ein ambivalentes Bild: Die Kursentwicklung ist überwiegend positiv, die Nachfrage institutioneller Investoren hoch – das öffentliche Interesse hingegen schwach. Für Marktbeobachter stellt sich damit die Frage, ob Kleinanleger dem Smart Money in den kommenden Wochen folgen oder ob die aktuelle Zurückhaltung ein Anzeichen für eine anhaltend verhaltene Marktstimmung ist.