Grayscale reicht Registrierungsformulare für Polkadot und Cardano ETF bei der SEC ein

Grayscale reicht Registrierungsformulare für Polkadot und Cardano ETF bei der SEC ein. Das Rennen um Altcoin-ETFs heizt sich mit 92 anhängigen Anträgen und steigenden Zulassungsquoten auf.

Grayscale Investments hat bei der SEC umfassende S-1 Registrierungsformulare für die börsengehandelten Fonds (ETF) Spot Polkadot und Cardano eingereicht.

Der Grayscale Cardano Trust ETF (GADA) und der Grayscale Polkadot Trust ETF reihen sich in ein dichtes Feld von 92 anhängigen Krypto-ETF-Anträgen ein, die derzeit auf eine behördliche Prüfung warten.

Beide Trusts wurden am 12. August 2025 als Delaware Statutory Trusts gegründet. Damit folgt Grayscale dem bewährten Muster der Delaware-Registrierungen, die den SEC-Einreichungen vorausgehen.

Altcoin-ETF-Rennen heizt sich auf, da die Genehmigungsquoten ansteigen

Der Cardano ETF würde an der NYSE Arca unter dem Tickersymbol GADA gehandelt werden, während die spezifischen Börsendetails für den Polkadot-Fonds noch auf die endgültige Genehmigung warten.

Die Einreichungen erfolgen in einer Zeit, in der die Prognosemärkte mit Optimismus auf die Zulassung von Altcoin-ETFs reagieren.

Solana hält eine 99%ige Zulassungswahrscheinlichkeit für Polymarket für 2025 aufrecht, gegenüber 72 % im Mai, während XRP eine 87 %ige Wahrscheinlichkeit hat, gegenüber 64 % im August.

Selbst der spekulative Memecoin Dogecoin hat eine Zustimmungsquote von 82 % und hat sich damit gegenüber 44 % im Juni fast verdoppelt.

Die aggressive Expansionsstrategie von Grayscale beinhaltet die Umwandlung von fünf bestehenden Trusts in ETF-Strukturen, die Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP und Avalanche abdecken.

Das Unternehmen beantragte gleichzeitig die Zulassung des Dogecoin-ETF mit dem Ticker GDOG und tritt damit in Konkurrenz zu Rex-Osprey und Bitwise für ähnliche Produkte.

Die aktuellen Krypto-ETF-Anträge umfassen acht Solana-Anträge und sieben XRP-Anträge, was auf die erneute Einreichung von Anträgen nach dem Feedback der SEC zurückzuführen ist.

Grayscale Fund strukturiert, um regulatorische Unsicherheiten zu antizipieren

Beide Grayscale-ETF-Anträge räumen erhebliche regulatorische Risiken ein, insbesondere die frühere Entscheidung der SEC, dass ADA ein Wertpapier darstellt.

Cardano warnt, dass eine endgültige Einstufung als Wertpapier durch die SEC erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Token haben und möglicherweise die Auflösung des Trusts erzwingen könnte.

Die Trusts arbeiten mit reinen Bargeldmechanismen für die Schaffung und Rücknahme von Anteilen in Körben mit 10.000 Anteilen durch autorisierte Teilnehmer und Liquiditätsanbieter.

Sachwerte-Transaktionen, die eine direkte Einzahlung von Token beinhalten, sind nicht verfügbar, da sie auf eine „behördliche Genehmigung für Sachwerte“ warten, die möglicherweise nie eintreten wird.

Die Bewertung stützt sich auf die CoinDesk-Preisindizes, die täglich um 16:00 Uhr New Yorker Zeit berechnet werden.

Beide Fonds bieten die Möglichkeit des Stakings in Abhängigkeit von undefinierten „Staking Conditions“, die derzeit noch nicht erfüllt sind.

Der Polkadot-Trust plant, bis zu 85% der Bestände über Provider-facilitated Arrangements zu staken und gleichzeitig 28-tägige Unbonding-Perioden einzuhalten, die Liquiditätsbeschränkungen mit sich bringen.

Außerdem dient die Coinbase Custody Trust Company als Depotbank für beide Trusts. Die Bank of New York Mellon übernimmt auch die Aufgaben des Transferagenten und der Verwaltung, während Coinbase Inc. erstklassige Maklerdienste anbietet.

Die Gebührenstrukturen basieren auf täglich anfallenden Sponsorgebühren, die in zugrunde liegenden Token und nicht in bar gezahlt werden.

Institutionelle Nachfrage treibt Ausbau der Altcoin-ETF-Pipeline voran

Die 92 anhängigen Anträge für Krypto-ETFs bedeuten einen Anstieg von 28% gegenüber den 72 Anträgen vom April.

Für die meisten Anträge, insbesondere für die Anträge für Solana, XRP und Litecoin, droht die Frist im Oktober abzulaufen, was erhebliche Marktaktivitäten auslösen könnte.

Die Analysten von Bloomberg Intelligence gehen von einem weiteren Anstieg der Anträge aus. Eric Balchunas meint, dasses „schon bald mehr Krypto-ETF-Anträge als Aktien geben wird.“

Pretty soon there will be more crypto ETF filings than stocks 😝 https://t.co/txPR7S7iFu — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 28, 2025

Die jüngsten regulatorischen Entwicklungen haben eine breitere Zulassung von Krypto-ETFs begünstigt.

Die Genehmigung von Sacheinlösungsmechanismen für Bitcoin- und Ethereum-ETFs durch die SEC hat die Möglichkeiten zur Einhaltung der Vorschriften erweitert.

Gleichzeitig zielt die Zusammenarbeit zwischen der SEC und der CFTC im Rahmen des Project Crypto darauf ab, die Klassifizierung digitaler Assets nach amerikanischem Recht zu klären.

Twenty-one Shares und Grayscale führen die Anträge für Ethereum Staking ETFs an, nachdem die Regulierungsbehörden Klarheit über liquide Staking-Operationen geschaffen haben.

Der Vorschlag von VanEck, JitoSOL, ist auch der erste vollständig liquide, durch Staking-Token gestützte Fonds, der Token verfolgt, die gestaktes SOL im Solana-Netzwerk repräsentieren.

Eine Welle von XRP-ETF-Änderungsanträgen, die letzte Woche eingereicht wurden, reagierte wahrscheinlich auf das Feedback der SEC und passte die Fondsstrukturen an, um sowohl Token- und Bargeldkreationen als auch Bar- und Sachrücknahmen zu ermöglichen.

🚀 A wave of asset managers filed updated paperwork for spot XRP ETFs on Friday, signaling a renewed push to secure approval from the SEC.#ETFs #Cryptohttps://t.co/W0VqCgXjGp — Cryptonews.com (@cryptonews) August 23, 2025

Nate Geraci von The ETF Store nannte die synchronisierten Einreichungen „höchst bemerkenswert“ und „ein sehr gutes Zeichen“ für die Zulassungsaussichten.

BlackRock hat zwar bahnbrechende Bitcoin- und Ethereum-ETFs aufgelegt, aber keine aktuellen Pläne für XRP-Produkte bestätigt.

Ray Youssef, CEO von NoOne, prognostiziert, dass die wichtigsten Kryptowährungen, darunter SOL, XRP und BNB, enorme Kapitalinvestitionen anziehen werden, da die Alts ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Speziell für SOL stellte Youssef im Gespräch mit Cryptonews fest, dass Solana-Treasury-Unternehmen Gelder in zweistelliger Milliardenhöhe bereitstellen, um SOL zu akkumulieren.