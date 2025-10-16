Googles Gemini AI prognostiziert den Preis von XRP, Shiba Inu, Solana bis Ende 2025

Googles KI-Kraftwerk Gemini AI hat XRP, Shiba Inu und Solana als die wahrscheinlichsten digitalen Assets identifiziert, die nach der Marktbereinigung vom vergangenen Freitag wieder zu neuen Höhen aufsteigen werden.

Historisch gesehen ist der „Uptober“ ein zuverlässiger Vorläufer für lang anhaltende Krypto-Haussen. Erst letzten Montag stieg Bitcoin auf ein neues Allzeithoch, bevor Trumps Ankündigung von 100%igen Zöllen auf chinesische Importe den Anstieg am Freitag abrupt stoppte und einen der stärksten Tagesrückschläge in der Geschichte des Sektors auslöste.

Erfahrene Anleger betrachten die Korrektur jedoch als eine dringend benötigte Abkühlung. Der Kryptomarkt hat vor großen Haussephasen immer wieder starke Rückschläge erlebt. Viele Analysten sehen den jüngsten Absturz als ein reinigendes Ereignis, das übermäßig fremdfinanzierte Positionen und kurzfristige Spekulanten aus dem Markt gespült hat.

XRP ($XRP): Gemini AI prognostiziert einen Lauf in Richtung $10

Gemini AI zufolge könnte der Ripple-eigene Token XRP ($XRP) bis zum Ende des Jahres auf bis zu $10 steigen, was einem potenziellen Gewinn von bis zum Vierfachen des aktuellen Kurses von $2,43 entspricht.

Ripple hat in diesem Jahr einen wichtigen juristischen Meilenstein erreicht und einen fünfjährigen Kampf mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu seinen Gunsten beendet. Dieser Sieg ließ XRP am 18. Juli auf $3,65 ansteigen, den höchsten Stand seit 2017.

In den letzten zwölf Monaten hat XRP rund 345% zugelegt und damit die beiden größten Kryptowährungen übertroffen. Zum Vergleich: Bitcoin ist im selben Zeitraum um 65% und Ethereum um 52% gestiegen.

Die technischen Indikatoren weisen auf drei zinsbullische Flaggenformationen im Jahr 2025 hin, von denen zwei im Laufe des Sommers entstanden sind. Diese Formationen gehen häufig größeren Kursausbrüchen voraus, und die Muster von XRP müssen sich erst noch voll entfalten.

Analysten gehen davon aus, dass die günstigen Marktbedingungen im Oktober in Verbindung mit möglichen ETF-Zulassungen, einer fortschreitenden Krypto-Gesetzgebung in den USA und neuen Partnerschaften von Ripple leicht eine große Rallye auslösen könnten, die XRP auf die obere Prognose von Gemini von $10 treibt.

Shiba Inu ($SHIB): Gemini prognostiziert eine Verzehnfachung bis Weihnachten

Shiba Inu ($SHIB) wurde 2020 eingeführt und ist mit einer Marktkapitalisierung von über $6 Milliarden der beständigste Konkurrent von Dogecoin.

SHIB wird derzeit um $0,00001037 gehandelt und ist in den letzten 24 Stunden um 3% gesunken, was den 3%igen Rückgang des Kryptomarktes über Nacht widerspiegelt.

Technisch gesehen konsolidiert der Token immer noch innerhalb seiner zinsbullischen Flaggenformation, ohne dass ein Ausbruch in diesem Jahr bestätigt wurde. Sollte es SHIB gelingen, bis November die wichtige Widerstandsmarke bei $0,000025 zu überwinden, könnte dies den Weg für das ehrgeizige Jahresendziel von Gemini von $0,00005 bis $0,0001 ebnen, was einem potenziellen 10-fachen Gewinn entspricht.

Über seine Meme-getriebenen Wurzeln hinaus hat sich Shiba Inu zu einem breiteren dezentralen Ökosystem entwickelt, das von Shibarium, seiner Layer-2-Blockchain, angetrieben wird. Shibarium bietet kostengünstige Transaktionen, dApp-Integration und verbesserte Privatsphäre, wodurch sich SHIB von den Mem-basierten Kryptowährungen abhebt.

Solana (SOL): Gemini prognostiziert einen Ausbruch über $1.000

Solana ($SOL) hat seine Position als führende Smart-Contract-Blockchain gefestigt und verfügt über eine Marktkapitalisierung von über $103,8 Mrd. und einen Gesamtwert von über $11,3 Mrd. in seinem Ökosystem.

Zunehmende Spekulationen deuten darauf hin, dass die US-Aufsichtsbehörden noch vor Monatsende einen Spot-Solana-ETF genehmigen könnten, was ähnliche institutionelle Zuflüsse anziehen könnte, wie sie nach der Einführung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs zu beobachten waren.

Solana ist auch gut positioniert, um von der Tokenisierung realer Assets und dem expandierenden Stablecoin-Sektor zu profitieren, zwei Trends, die auf zunehmendes institutionelles Interesse stoßen.

Dank der hohen Geschwindigkeit und der niedrigen Transaktionskosten hat Solana einen klaren technologischen Vorteil gegenüber Ethereum, da sich die Akzeptanz beschleunigt.

Der Preis von Solana erreichte im Januar $250, sank im April auf $100 und wird jetzt bei $194 gehandelt, was auf eine erneute Stärke hindeutet. Mit einem RSI von 43 und einem Kurs knapp unter dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt ist das Asset auf dem aktuellen Niveau unterbewertet.

Nachdem Gemini vor kurzem aus einer zinsbullischen Flaggenstruktur ausgebrochen ist, prognostiziert er einen möglichen Anstieg auf $500 bis $1.000 bis zum Jahreswechsel oder Anfang 2026, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem bisherigen Allzeithoch von $293,31 bedeutet.

