Googles Gemini AI prognostiziert den Preis von XRP, Dogecoin und Cardano bis Ende 2025

Googles ChatGPT-Herausforderer Gemini AI sagt voraus, dass XRP, Dogecoin und Cardano den Anlegern beeindruckende Renditen bescheren könnten, während die Märkte auf die Weihnachtszeit zusteuern.

Das jüngste Marktverhalten untermauert diese Einschätzung. Zum Ende des letzten Monats erreichte Bitcoin mit 124.128 $ ein neues Allzeithoch und übertraf damit seinen Höchststand von 122.838 $, der nur wenige Wochen zuvor erreicht worden war. Der Anstieg verlangsamte sich jedoch, nachdem das Bureau of Labor Statistics für Juli unerwartet hohe Inflationszahlen für die USA gemeldet hatte.

In dieser Woche holt der Markt diese jüngsten Gewinne wieder ein. In den letzten 24 Stunden stiegen die Kryptowährungen insgesamt um 1,7% auf eine Marktkapitalisierung von 4,06 Billionen Dollar.

Auf der regulatorischen Seite unterzeichnete Präsident Trump den GENIUS Act, die erste US-Gesetzgebung, die sich mit Stablecoins befasst und eine vollständige Rücklagenunterlegung verlangt. In der Zwischenzeit stellte die SEC das Project Crypto vor, eine Initiative, die darauf abzielt, die Wertpapiervorschriften zu modernisieren und klarere Compliance-Pfade für Blockchain-Unternehmen anzubieten.

Viele Marktbeobachter glauben daher, dass Altcoins und Meme Coins ein Comeback feiern könnten, das an das Jahr 2021 erinnert. Hier erfahren Sie, wie sich XRP, Dogecoin und Cardano entwickeln könnten.

XRP (Ripple): Gemini AI prognostiziert eine mögliche 3×-Rallye, mit $9 in Reichweite

Gemini AI prognostiziert, dass XRP ($XRP) bis Ende 2025 auf $9 steigen könnte, was einer Verdreifachung des aktuellen Preises von etwa $3 entspricht.

Der Token hat sich bereits als widerstandsfähig erwiesen und erreichte am 18. Juli $3,65 und brach über sein 2018er-Hoch von $3,40 aus, bevor er um etwa 18% auf sein aktuelles Niveau zurückfiel.

Die globale Expansion von Ripple sorgt weiterhin für Optimismus. Im Jahr 2024 hat der UN Capital Development Fund XRP als Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen in Entwicklungsländern befürwortet.

Anfang dieses Jahres konnte Ripple seinen langjährigen Kampf gegen die SEC beenden, nachdem die Aufsichtsbehörde ihre Klage formell fallen gelassen hatte. Damit wurde das Gerichtsurteil von 2023 bestätigt, wonach XRP-Transaktionen für Privatkunden keine Wertpapiere sind – ein Meilenstein für Altcoins.

Gemini AI zufolge liegt der Basisausblick für XRP zwischen $3,30 und $5,50, mit der Möglichkeit eines Anstiegs in Richtung $9, wenn die Trump-Regierung eine branchenfreundliche Politik verfolgt. Die Zulassung von XRP-ETFs auf Spot-Basis in den USA könnte ebenfalls als wichtiger Katalysator wirken.

Die technischen Indikatoren sehen positiv aus: Der RSI ist von 54 gestiegen und deutet auf einen starken Kaufdruck hin, der XRP bis Oktober in Richtung $4 treiben könnte. In den letzten 12 Monaten ist XRP um 463 % gestiegen und hat damit Bitcoin (101%) und Ethereum (90%) weit übertroffen.

Dogecoin ($DOGE): Die erste Meme-Münze hat immer noch Marktmacht

Dogecoin ($DOGE), der 2013 als lustige Parodie gestartet wurde, hat sich zu einer Top-Ten-Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über $37,4 Mrd. im heutigen 4-Billionen-Dollar-Markt entwickelt. Sein Durchhaltevermögen verdankt er einer treuen Community und seiner wachsenden Rolle als plattformübergreifende Zahlungsoption.

Obwohl der Kurs von DOGE oft die Bewegungen von Bitcoin widerspiegelt, haben sein großer Liquiditätspool und seine leidenschaftliche Anhängerschaft ihm geholfen, mehrere Abschwünge zu überstehen. Der Dogecoin, der derzeit bei $0,2486 gehandelt wird, hat sich im letzten Jahr verdoppelt und damit Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu und Pepe übertroffen.

Nachdem er im Juli mit einem RSI von 80 seinen Höchststand erreicht hatte, fiel DOGE während der allgemeinen Korrektur im letzten Monat auf fast 40, hat sich seitdem aber wieder auf 63 erholt, was auf ein Wiederaufleben der Kaufaktivität hindeutet. Obwohl DOGE aufgrund seiner Größe an die Bewegungen des Gesamtmarktes gekoppelt ist, ist er nach wie vor für plötzliche, überproportionale Kursanstiege bekannt.

Chartbeobachter beobachten die wiederholten Formationen eines fallenden Keils, von November bis April, erneut Mitte Juli und zuletzt im August – alles klassische bullische Zeichen.

Die obere Prognose von Gemini AI sieht DOGE bis zum Jahresende bei $0,40, was einem Anstieg von 61% entspricht. Das ist immer noch weniger als das seit langem angestrebte Ziel von $1 Dogecoin, das für die treue Doge-Armee nach wie vor ein Schlachtruf ist.

Auch die Akzeptanz steigt stetig: Tesla akzeptiert DOGE für bestimmte Waren, während Plattformen wie PayPal und Revolut jetzt Dogecoin-Überweisungen unterstützen.

Cardano ($ADA): Umweltfreundliche Blockchain könnte 158% Zuwachs bringen, sagt Gemini AI

Cardano ($ADA) ist im letzten Jahr um 163 % gestiegen und hat damit Bitcoin, Ethereum und Solana hinter sich gelassen. Damit liegt Cardano nach XRP an zweiter Stelle der zehn größten Krypto-Projekte, was das Wachstum innerhalb eines Jahres angeht. Grund für diese Stärke ist das wachsende Interesse an einer umweltbewussten, skalierbaren Blockchain-Infrastruktur sowie die Dynamik bei Stablecoins und der Tokenisierung von realen Vermögenswerten.

Cardano erregte sogar die Aufmerksamkeit von Donald Trump, der ADA in einem Beitrag auf Truth Social im Zusammenhang mit der von ihm vorgeschlagenen strategischen Kryptowährungsreserve der USA erwähnte. Während Bitcoin das Kernstück des Plans bleibt, wurde ADA als mögliche Ergänzung ins Spiel gebracht, allerdings nur, wenn es aus staatlichen Beschlagnahmungen und nicht aus direkten Käufen stammt.

Cardano wurde von Charles Hoskinson, einem Mitbegründer von Ethereum, ins Leben gerufen und ist seit langem für sein Proof-of-Stake-System, seinen minimalen Energieverbrauch und seine akademisch strenge Forschung und Entwicklung bekannt, alles Eigenschaften, die sowohl Institutionen als auch Privatanwender anziehen.

Bei einem aktuellen Kurs von $0,88 und einem Marktanteil von $32,1 Mrd. könnte ADA nach Einschätzung von Gemini AI bis 2026 auf $10 steigen, was einer Steigerung von 1.036 % gegenüber heute entspricht. Das wäre immer noch mehr als das Dreifache seines Allzeithochs von $3,09, das im September 2021 erreicht wurde.

Aus technischer Sicht hat sich ADA seit Ende 2024 in einem fallenden Keil konsolidiert. Ein Ausbruch über $1,10 könnte ADA bis zum Winter den Weg in die konservativere Spanne von $1,50 bis $2,50 ebnen, während eine Hausse, die durch eine klare Regulierung in den USA unterstützt wird, ADA in Richtung $5 oder höher treiben könnte.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoins wilderer, riskanterer Cousin

Für diejenigen, die neuere Meme-Token außerhalb der Hauptauswahl von Gemini AI erkunden, gewinnt Maxi Doge ($MAXI) als Dogecoins OTT-Degen-Gym-Bro-Verwandter an Bedeutung.

Da Dogecoin zu einem milliardenschweren Vermögenswert herangereift ist, der enger mit Bitcoin und Ethereum verbunden ist, hat seine Volatilität im Vergleich zu seinem Anstieg im Jahr 2021 nachgelassen.

Maxi Doge wendet sich jedoch an Anleger, die nach risikoreicheren und lukrativen Möglichkeiten suchen. In den ersten Wochen hat Maxi Doge bereits über 2 Millionen Dollar eingesammelt.

MAXI basiert auf dem ERC-20-Standard von Ethereum und setzt auf gemeinschaftsgetriebenes Wachstum, mit Telegram- und Discord-Hubs, Trading-Wettbewerben und Projektpartnerschaften.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden werden 25 % dem „Maxi Fund“ für Marketing und Kooperationen zugewiesen. Die Inhaber können MAXI auch als Anteilseigner erwerben, wobei die Renditen derzeit bei 157 % APY liegen, obwohl erwartet wird, dass die Renditen mit steigender Beteiligung sinken werden.

Der Vorverkaufspreis liegt derzeit bei $0,0002565, wird aber innerhalb weniger Stunden nominell ansteigen, wenn der Vorverkauf in die nächste Finanzierungsrunde übergeht.

Token können über die offizielle Maxi Doge-Website mit Geldbörsen wie MetaMask oder Best Wallet erworben werden.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Seiten von Maxi Doge auf X und Telegram.