Googles Gemini AI prognostiziert den Preis von XRP, Chainlink und Solana bis Ende 2025

Googles KI-Plattform Gemini ist der Meinung, dass XRP, Chainlink und Solana in den kommenden Monaten starke Höchststände erreichen könnten, was ein weißes Weihnachten für Krypto-Investoren bedeuten könnte.

Die Marktdynamik scheint diese Prognose zu bestätigen. Im frühen Handel am Montag durchbrach Bitcoin fast sein Rekordhoch und erreichte kurzzeitig einen Höchststand von 122.227 $, ein Zeichen dafür, dass die Bullen versuchen, einen marktweiten Ausbruch auszulösen.

Im Bereich der Regulierung unterzeichnete Präsident Trump im vergangenen Monat den GENIUS Act, mit dem Bundesrichtlinien für Stablecoins eingeführt werden, um sicherzustellen, dass diese vollständig mit Reserven unterlegt sind. Kurz darauf stellte die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) das Project Crypto vor, eine umfassende Reforminitiative, die darauf abzielt, die Wertpapiergesetze zu aktualisieren und die dringend benötigte Klarheit für digitale Assets zu schaffen.

Diese politischen Veränderungen deuten darauf hin, dass die Trump-Regierung aktiv daran arbeitet, ihr Wahlversprechen zu erfüllen, die USA zum globalen Epizentrum für die Blockchain-Technologie zu machen.

Angesichts des zunehmenden Optimismus glauben viele Analysten, dass die nächste Rallye die im Jahr 2021 erreichten Höhen in den Schatten stellen könnte. Gemini geht davon aus, dass XRP, Chainlink und Solana diese Entwicklung anführen werden.

XRP (Ripple): Gemini AI prognostiziert möglichen 6-fachen Preisanstieg in Richtung $20 bis Weihnachten

Gemini prognostiziert, dass XRP ($XRP) bis zum Jahresende 2025 die Marke von $20 erreichen und sich damit gegenüber dem aktuellen Wert von $3,26 fast verdoppeln könnte.

Die jüngste Performance von XRP war beeindruckend. Am 18. Juli stieg er auf $3,65 und damit auf den höchsten Stand seit 2018 ($3,40), bevor er um etwa 10% auf das heutige Niveau zurückfiel. Trotz dieser Korrektur hat er im letzten Monat 11 % zugelegt, während Bitcoin nur 6 % zulegte.

XRP wurde 2024 vom UN Capital Development Fund als führende Lösung für den globalen Zahlungsverkehr anerkannt und genießt bei den traditionellen Finanzakteuren einen immer besseren Ruf.

Ripples lange andauernde juristische Auseinandersetzung mit der SEC endete dieses Jahr, nachdem die Behörde ihre Klage fallen ließ. Dies geschah im Anschluss an eine Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2023, in der bestätigt wurde, dass der Verkauf von XRP im Einzelhandel nicht als Wertpapiertransaktion eingestuft wird – ein bahnbrechender Sieg für Ripple und den gesamten Kryptosektor.

Wenn XRP sein früheres ATH zurückerobert und übertrifft, könnten laut Gemini die $6 leicht erreichbar sein, aber um den berauschenden Rausch eines Frühlings auf $20 zu bekommen, wäre ein echter Bullenmarkt erforderlich.

Die technischen Daten zeigen, dass der RSI von 58 nach oben tendiert, was auf eine zunehmende Kaufdynamik hindeutet. Im vergangenen Jahr ist XRP um 472 % gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin (104 %) und Ethereum (75 %) bei weitem übertroffen.

Chainlink ($LINK): Blockchain-Interoperabilitätsführer könnte laut Gemini AI $100 erreichen

Chainlink (LINK) war heute einer der herausragenden Kursgewinner, der seit letztem Jahr um diese Zeit um 126 % gestiegen ist und dabei Bitcoin und Ethereum übertraf. Er wird derzeit bei $23,57 gehandelt.

Das Projekt fungiert als dezentrales Orakelnetzwerk, das reale Daten an Blockchain-basierte Smart Contracts liefert und so eine nahtlose Integration zwischen herkömmlichen Systemen und praktisch jeder Blockchain ermöglicht.

Angesichts der Tatsache, dass viele den Datentransfer und die Interoperabilität als Dreh- und Angelpunkt für die massenhafte Einführung von Kryptowährungen sehen, wird die Position von Chainlink als Bridging zwischen Blockchains und TradFi-Strukturen durch seine langjährige Partnerschaft mit SWIFT gestärkt.

Gestützt auf ein fallendes Keilmuster, das sich zwischen Januar und Mitte März herausgebildet hat, eine Struktur, die häufig Ausbrüchen nach oben vorausgeht, ist Gemini der Ansicht, dass $LINK bis zum Monatsende in Richtung $30 steigen könnte, wobei es zunächst bei $25$ auf Widerstand stößt.

Der aktuelle RSI liegt bei etwa 72, was auf ein anhaltendes Kaufinteresse hindeutet, das möglicherweise nachlässt, wenn die Trader ein paar Gewinnmitnahmen vornehmen. Die Nachfrage bleibt jedoch hoch, insbesondere nach den Ankündigungen dieser Woche bezüglich der Rückkaufinitiative von ChainLink (der Chainlink Reserve) und der neuen Zusammenarbeit des Protokolls mit Intercontinental Exchange, der Muttergesellschaft der New York Stock Exchange.

All dies deutet auf eine zunehmend bullische Entwicklung hin, die $LINK für überdurchschnittliche Gewinne positioniert.

Solana ($SOL): Gemini AI suggeriert ETF-Buzz und Netzwerkverbesserungen deuten auf 3x bis Weihnachten hin

Solana ($SOL) baut seine Präsenz im Ökosystem der Smart Contracts weiter aus. Das Unternehmen verfügt inzwischen über eine Marktkapitalisierung von über 96,6 Milliarden Dollar und zieht sowohl institutionelle Investoren als auch Entwickler an.

Die jüngsten Kursgewinne wurden durch Gerüchte über einen bevorstehenden, in den USA zugelassenen Solana-Spot-ETF angeheizt, der die Zuflüsse, die bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs zu beobachten waren, wiederholen und die Akzeptanz bei institutionellen Anlegern erheblich steigern könnte.

Präsident Trump hat Anfang des Jahres auf seiner Social-Media-Plattform gepostet, dass die US-Regierung Solana in der kommenden nationalen Bitcoin-Reserve der USA halten könnte. In diesem Stadium des Vorschlags ist Solana jedoch „hold-only“, d.h. es könnte nur aufgenommen werden, wenn es aus Beschlagnahmungen der Strafverfolgungsbehörden stammt und nicht direkt gekauft wird.

Auf der technischen Seite hat sich SOL aus einem lang anhaltenden Abwärtstrend befreit. Nach einem Höchststand von $250 im Januar und einem Dip auf $100 im April hat sich der Kurs auf $196 erholt.

Nach dem Ausbruch aus dem absteigenden Keilmuster prognostiziert Gemini AI einen möglichen Anstieg in Richtung 600 $ bis Ende 2025, was mehr als das Doppelte des im Januar festgelegten ATH von $293,31 wäre.

Diese extreme Hausse ist jedoch nur dann wahrscheinlich, wenn die SEC bis Weihnachten eine umfassende Krypto-Richtlinie veröffentlicht.

Maxi Doge Vorverkauf nähert sich $1 Million: Ein potenzieller 100-facher Wert für Doge’s Crypto Bro Cousin?

Für Anleger, die auf der Suche nach spekulativen Meme Coins mit hohen Gewinnchancen sind, bieten Vorverkäufe weiterhin attraktive Einstiegspunkte. Ein solcher Newcomer, Maxi Doge (MAXI), hat innerhalb weniger Tage nach dem Start bereits über 818.000 $ eingesammelt.

MAXI basiert auf dem ERC-20-Framework von Ethereum und konzentriert sich auf den Aufbau einer Community durch aktive Telegram- und Discord-Interaktion, Trading-Wettbewerbe und Werbepartnerschaften.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token werden 25 % dem „Maxi Fund“ für Marketing und Kooperationen zugewiesen. Die Inhaber können ihre Token für passive Belohnungen staken, wobei die APYs derzeit bis zu 346% betragen, obwohl diese Raten mit zunehmender Beteiligung abnehmen werden.

Der Preis von MAXI liegt in der aktuellen Vorverkaufsphase bei $0,000252. Die nächste Preiserhöhung wird in weniger als drei Tagen erfolgen, wenn der Vorverkauf in die nächste Finanzierungsrunde übergeht. Das bedeutet, dass der Vorverkauf frühere Teilnehmer mit einem geringfügig höheren Mehrwert vor dem Start belohnt und somit einen Anreiz für Frühbucher bietet.

Anleger können das Projekt über die Maxi Doge-Website mit Geldbörsen wie MetaMask oder Best Wallet kaufen.

Folgen Sie Maxi Doge auf X und Telegram, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.