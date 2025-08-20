Google steigt groß in das Bitcoin-Mining ein

Der Milliardendeal sichert eine Beteiligung an TeraWulf

Der Bitcoin-Miner TeraWulf kann sich freuen. Die Aktie des Unternehmens schoss vor einigen Tagen steil nach oben und hält dieses Niveau vorerst. Grund für die nahezu Verdopplung ist der Einstieg eines Tech-Giganten.

Das Engagement steigt auf 3,2 Milliarden Dollar

Google baute zuletzt seine schon bestehende Beteiligung an dem Unternehmen massiv aus und pumpte jede Menge Geld in die Firma. Wie der Tech-Riese bekanntgab, stellt Google weitere 1,4 Milliarden Dollar zur Verfügung. Damit steigt das Engagement auf insgesamt 3,2 Milliarden Dollar.

Für diesen Finanzschub kassiert Google Optionsscheine. Diese ermöglichen den Kauf von 32,5 Millionen Aktien von TeraWulf. Der Bitcoin-Miner ist auf das nachhaltige Minen von Bitcoins spezialisiert.

Beteiligung erreicht 14 Prozent

Mit dem Deal steigt die Beteiligung von Google an TeraWulf de facto auf 14 Prozent. Damit zeigt Google, dass es nicht nur an das Unternehmen, sondern auch an dessen Geschäftsmodell glaubt. Doch TeraWulf ist nicht nur im Mining, sondern auch im Bereich Künstliche Intelligenz aktiv.

Expansion bei Künstlicher Intelligenz

Dort hat man gerade erst einen Vertrag mit der KI-Cloud-Plattform Fluidstack unterzeichnet. TeraWulf wird diesem in seinem Rechenzentrum entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stellen. Gleichzeitig arbeiten die beiden Firmen an einem neuen Rechenzentrum. Die von Google bereitgestellten finanziellen Mittel werden daher auch in diesen Geschäftsbereich fließen.

Diese News kommen an den Aktienmärkten gut an. Die Kursexplosion der TeraWulf-Aktie zeigt, dass die Investoren begeistert sind. Bitcoin selbst kämpft weiterhin mit den schlechten Inflationsdaten aus den USA.

Bitcoin verliert weiter an Wert

Der Kurs durchbrach gestern auch die 115.000-Dollar-Marke nach unten und steht aktuell bei 113.750 Dollar. Damit hat Bitcoin innerhalb von sieben Tagen fast 10.000 Dollar an Wert eingebüßt.

Doch mit dieser Entwicklung steht Bitcoin nicht allein im Kryptoverse da. Der Markt färbt sich aktuell tiefrot ein, alles wartet auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Dieser tritt am Freitag vor die Notenbanker aus aller Welt, um die weitere Strategie der amerikanischen Notenbank zu erläutern.

Ein Hinweis auf eine mögliche Zinssenkung im September könnte die aktuellen Kursverluste ins Gegenteil verkehren. Entsprechend gespannt blickt die Kryptoszene nach Jackson Hole.