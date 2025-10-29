Gemini AI prognostiziert den Preis von BTC, SOL, XRP bis Ende 2025

Googles Gemini AI hat einen kühnen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben und prognostiziert, dass Bitcoin, Solana und XRP in diesem Quartal neue Allzeithochs erreichen könnten

Der „Uptober“-Anstieg im Oktober verpuffte schnell, nachdem Präsident Donald Trump umfassende 100%ige Zölle auf chinesische Importe angekündigt hatte. Die heutige Zulassung von Solana-, Litecoin- und Hedera-ETFs sowie die Erwartung, dass die morgige FOMC-Sitzung eine weitere Zinssenkung zur Folge haben wird, lassen Marktanalysten jedoch eine potenziell große Umkehr erwarten.

Bitcoin ($BTC): Gemini AI prognostiziert einen Run auf $250k

Wer Bitcoin kaufen möchte, weiß, dass $BTC, der ursprüngliche und führende digitale Vermögenswert, weiterhin die weltweiten Schlagzeilen beherrscht, nachdem er am 6. Oktober ein neues Allzeithoch von $126.080 erreicht hat. Die neuesten Modelle von Gemini prognostizieren das Potenzial für mehrere rekordverdächtige Anstiege, die bis 2026 auf $250.000 führen könnten.

Quelle: Gemini AI

Als Referenzwert für Kryptowährungen genießt Bitcoin sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern Aufmerksamkeit und dient als „digitales Gold“ zur Absicherung gegen Inflation. Bis heute umfasst er 2,27 Billionen Dollar innerhalb eines weltweiten Kryptomarktes von 3,95 Billionen Dollar.

Wenn die makroökonomischen Bedingungen wie die Abkühlung der Inflation und die zurückhaltende Finanzpolitik anhalten, könnte BTC bald neue Höchststände erreichen. Das Ergebnis der morgigen FOMC-Sitzung, das zu einer weiteren Senkung der Zinssätze führen könnte, könnte die Hausse in Q4 katalysieren.

Eine normale Marktdynamik könnte Bitcoin auf 150.000 Dollar bringen, aber das Stretch-Ziel von Gemini von 250.000 Dollar ist nur bei einer Hausse wahrscheinlich, die die US-Regulierungsbehörden herbeiführen können, wenn es ihnen gelingt, bis Weihnachten eine umfassende Krypto-Gesetzgebung zu verabschieden.

Solana (SOL): Gemini AI prognostiziert einen kräftigen Post-ETF-Ausbruch

Solana ($SOL) festigt weiterhin seine Position als eines der dynamischsten Smart-Contract-Netzwerke mit einer Marktkapitalisierung von fast $110 Mrd. und einem Gesamtwert von rund $12 Mrd. in den DeFi-Protokollen.

Quelle: Gemini AI

Die heutigen Zulassungen der US-Spot-ETFs von Bitwise und Grayscale auf Solana schüren die Begeisterung der Anleger. In den kommenden Monaten werden wir möglicherweise große Zuflüsse von institutionellen Anlegern sehen, so wie wir es nach der Einführung von Bitcoin und Ethereum ETFs erlebt haben.

Mit ultraschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten, minimalen Kosten und einer wachsenden Akzeptanz in Tokenisierungs- und Stablecoin-Ökosystemen gilt Solana als eine der am besten für Unternehmen geeigneten Ketten auf dem Markt.

Nach einem Höchststand von $250 im Januar und einem Tiefststand von $100 im April wird SOL jetzt um $203 gehandelt.

Die Aktie hat in den letzten Tagen um 1,4% zugelegt und weist einen sehr neutralen RSI von 51 auf. Nach dem Ausbruch aus einer zinsbullischen Flaggenformation könnten die Prognosen von Gemini darauf hindeuten, dass Solana bis Weihnachten bis auf 700 $ ansteigen könnte – ein ehrgeiziges Ziel, das jedoch mit der zunehmenden Dynamik und der starken technischen Struktur übereinstimmt.

Im Bullen-Szenario von Gemini segelt Solana bequem über sein ATH von $293, das im Januar dieses Jahres festgelegt wurde.

XRP ($XRP): Gemini prognostiziert einen Anstieg in Richtung zweistelliger Werte

Die Modellierung von Gemini AI deutet auf eine Ripple Prognose in Richtung $5-$10 bis zum Jahresende, was im Wesentlichen einer Vervierfachung des aktuellen Preises von $2,67 entspricht.

Quelle: Gemini AI

Der entscheidende juristische Sieg von Ripple über die SEC Anfang des Jahres stellte das Vertrauen des Marktes wieder her und trieb XRP im Juli auf ein Sieben-Jahres-Hoch von $3,65. Im vergangenen Jahr ist der Kurs um 413% gestiegen und hat damit sowohl Bitcoin als auch Ethereum übertroffen.

Die Einführung des Stablecoins RLUSD durch Ripple sowie die engen Kontakte von CEO Brad Garlinghouse zu Präsident Trump machen Ripple zu einem der Lieblinge der Kryptowährungen. Das bedeutet, dass XRP eine gute Wette für Anleger ist, die die Früchte des First-Mover-Vorteils ernten wollen, wenn das digitale Geld abhebt.

Mit mehreren zinsbullischen Flaggenmustern, die sich im Jahr 2025 herausgebildet haben, sind die technischen Aussichten von XRP gut.

Sollten neue Katalysatoren wie ETF-Zulassungen, institutionelle Partnerschaften oder Klarheit bei den US-Regulierungsbehörden auftauchen, geht Gemini davon aus, dass XRP leicht die 5-Dollar-Marke durchbrechen könnte, wobei 10 Dollar die Obergrenze für eine ausgewachsene Hausse darstellen.

Maxi Doge (MAXI): Die Meme-Coin mit Degen-Energie

Maxi Doge ($MAXI) ist der jüngste Durchbruch in der Meme-Coin-Arena und hat während des Vorverkaufs bereits über 3,8 Millionen Dollar eingesammelt, da die Investoren auf der Jagd nach der nächsten viralen Sensation sind.

Maxi Doge wird als der wildere „Degen“-Cousin von Dogecoin vermarktet und lebt von Humor, Energie und dem Engagement der Community durch Memes, Wettbewerbe und Social Media Buzz.

MAXI wurde als ERC-20 Token auf Ethereum entwickelt und profitiert von schnelleren und saubereren Transaktionen als das ursprüngliche Dogecoin-Netzwerk.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token sind 25% für den „Maxi Fund“ reserviert, der Marketing, Partnerschaften und das Wachstum des Ökosystems fördert.

Das Staking ist bereits live und bietet bis zu 80% APY, wobei die Raten allmählich sinken, wenn mehr Teilnehmer mitmachen. Der aktuelle Vorverkaufspreis beträgt 0,000265 $ und wird in späteren Runden schrittweise erhöht.

