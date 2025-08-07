Führende KI Claude prognostiziert den Preis von XRP, Pi Coin und Solana bis Ende 2025

Claude KI von Anthropic prognostiziert ein robustes Wachstum für mehrere führende Altcoins, während Bitcoin seinen Aufstieg fortsetzt und möglicherweise die nächste Phase einer breiteren Krypto-Hausse auslöst.

Im vergangenen Monat hat Bitcoin mit einem Anstieg auf $122.838 einen neuen historischen Meilenstein gesetzt. Dieser Meilenstein hat viele Analysten zu der Spekulation veranlasst, dass der Schwung von Bitcoin als Startrampe für die weltweite Kryptoakzeptanz dienen könnte.

In einer wichtigen Ankündigung hat die Securities and Exchange Commission (SEC) letzte Woche das „Project Crypto“ vorgestellt, eine Initiative zur Modernisierung der Wertpapiergesetze. Der Vorsitzende der SEC, Paul S. Atkins, nannte es das „Leitmotiv“ der Behörde zur Unterstützung des Ziels von Präsident Trump, die USA zur weltweit führenden Krypto-Drehscheibe zu machen.

Trotz der stagnierenden Preise herrscht auf dem Markt für digitale Assets also wieder Optimismus, und die Überzeugung wächst, dass die bevorstehende Hausse die Spitzenwerte von 2021 übertreffen könnte. Infolgedessen stehen mehrere Altcoins jetzt im Rampenlicht, weil sie das Potenzial haben, noch vor Jahresende eine Outperformance zu erzielen.

Hier sind die digitalen Assets, von denen Claude AI glaubt, dass sie bis zu den Feiertagen im Jahr 2025 herausragende Renditen erzielen könnten:

XRP (Ripple): Claude AI prognostiziert einen Kursanstieg von 87% bis Q4 2025

Claude AI schätzt, dass XRP (XRP) bis Ende 2025 auf etwa 5,50 $ steigen könnte, was einem potenziellen Anstieg von 87 % gegenüber dem aktuellen Handelswert von 2,94 $ entspricht.

Dieser optimistische Ausblick folgt auf eine beeindruckende Performance in den letzten Wochen. Am 18. Juli erreichte XRP ein neues Allzeithoch von 3,65 $ und übertraf damit seinen langjährigen Rekord von 3,40 $ aus dem Jahr 2018. Obwohl die Preise seither um etwa 19% gefallen sind, ist XRP allein im letzten Monat um 29% gestiegen und hat damit Bitcoin und die hier aufgeführten Altcoins überholt.

Ein Großteil dieses Optimismus wird durch die zunehmende Klarheit der Regulierung, die wachsende Akzeptanz und die Spekulationen über einen XRP-ETF genährt, der möglicherweise großes institutionelles Kapital von traditionellen Anlegern anziehen könnte, die zuvor von den fehlenden regulatorischen Leitplanken der Kryptowährung abgeschreckt wurden.

XRP wurde für schnelle, kostengünstige internationale Zahlungen entwickelt und erhielt 2024 einen Glaubwürdigkeitsschub, nachdem der UN Capital Development Fund es als praktikables Instrument für grenzüberschreitende Überweisungen anerkannt hatte.

Ripple, das Unternehmen hinter XRP, errang 2023 auch einen entscheidenden juristischen Sieg, als ein US-Gericht entschied, dass die Einzelhandelsverkäufe von XRP keine Wertpapiertransaktionen darstellen. Diese langjährige juristische Saga endete offiziell im März 2025, als die SEC ihre Klage fallen ließ und damit eine große Wolke über die Zukunft des Assets zog.

Eine Rückkehr zum ATH könnte den Weg in Richtung der Preisspanne von Claude AI von $5+ und möglicherweise weit darüber hinaus ebnen, wenn sich die geopolitische Instabilität legt und die Regulierungsbehörden dazu beitragen, den Appetit auf Risiken zu fördern.

Der RSI von XRP hat sich von einem überhitzten Wert von 86 in der letzten Woche auf 49 abgekühlt, was darauf hindeutet, dass das Asset seine Gewinne konsolidiert, bevor es den nächsten Aufwärtsschwung wagt.

In den letzten 12 Monaten ist XRP um 486% gestiegen und hat damit die 108%ige Rendite von Bitcoin im gleichen Zeitraum deutlich übertroffen.

Pi Network ($PI): Claude AI prognostiziert bis zu 1.500-fache Gewinne bis zum Jahresende

Pi Network revolutioniert das traditionelle Krypto-Mining mit einem einzigartigen „Tap-to-Mine“-System, das es den Nutzern ermöglicht, PI von ihren Smartphones aus zu schürfen, ohne dass sie dafür teure Geräte oder technische Kenntnisse benötigen.

Derzeit liegt der Kurs bei $0,3381. Claude AI sieht die Möglichkeit, dass PI bis zum Jahresende auf $520 ansteigt, was einem möglichen Gewinn von 1.500 % entspricht.

Dieses neuartige Mining-Modell, bei dem die Nutzer mit einem einzigen täglichen Tippen Krypto verdienen können, hat vor allem bei Krypto-Neulingen großen Anklang gefunden.

Seit seiner Einführung im Februar 2025 hat PI wilde Kursschwankungen erlebt. So sprang der Coin Anfang Mai innerhalb von nur vier Tagen von $0,58 auf $1,57, ein Anstieg von 171 %, der auf die erneute Begeisterung der Institutionen zurückzuführen ist.

Gegenwärtig liegt der RSI von PI bei 23 und tendiert weiter abwärts, da sich der ohnehin schon starke Ausverkauf noch verstärkt. Dies deutet zwar auf eine kurzfristige Schwäche hin, ist aber ein guter Zeitpunkt für Anleger, die an die Fundamentaldaten von Pi glauben, um sich zu engagieren.

Wenn PI von einer allgemein erwarteten Erholung der Kryptomärkte profitiert, könnte der Kurs im Laufe des Sommers den Widerstand bei $3 überwinden und möglicherweise neue Höchststände über seinem Höchststand von $2,99 im Februar erreichen.

Mit einer skalierbaren Layer-1-Blockchain und einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche ist Pi Network gut positioniert, um von der breiten Masse angenommen zu werden. Selbst wenn der Markt nicht in vollem Umfang ansteigt, könnte PI realistischerweise bis zum Ende des Jahres $5 erreichen. Aber selbst das Erreichen der bescheideneren Prognose von Claude von $100-$200 hängt stark vom weltweiten Nutzerwachstum und günstigen Entscheidungen der US-Regulierungsbehörden ab.

Solana ($SOL): Claude AI prognostiziert einen Anstieg auf $1.000, der durch ETF-Spekulationen angeheizt wird

Solana ($SOL) hat sich fest als wichtiger Akteur im Bereich der Smart Contracts etabliert und rivalisiert mit Ethereum, was die Aktivität der Entwickler und die dezentralen Anwendungen angeht. Dank des anhaltenden Interesses von Institutionen und Entwicklern liegt seine Marktkapitalisierung inzwischen bei über $88,2 Mrd.

Die jüngsten Kursbewegungen werden von Spekulationen über die mögliche Einführung eines Solana-Spot-ETF mit Sitz in den USA angetrieben, die die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin- und Ethereum-ETFs widerspiegeln.

Es gibt sogar Gerüchte, dass Solana in eine vorgeschlagene nationale Kryptowährungsreserve der USA aufgenommen werden könnte, was seine wachsende Bedeutung in der digitalen Wirtschaft unterstreicht.

Technisch gesehen ist SOL aus einem lang anhaltenden Abwärtstrend ausgebrochen. Nachdem er im Januar Höchststände von über $250 erreicht hatte und bis April auf fast $100 gefallen war, hat sich der Token auf $164 erholt. Analysten weisen auf ein absteigendes Keilmuster hin, das oft ein Vorbote für eine explosive Aufwärtsbewegung ist.

Claude AI prognostiziert, dass SOL bis Ende 2025 $1.000 erreichen könnte, was mehr als eine Verdreifachung des bisherigen ATH von $293,31 und einen 6-fachen Gewinn bedeuten würde, wenn die Rallye anhält.

Wenn die derzeitige Aufwärtsdynamik bis zum Sommer anhält, könnte SOL bis zum Herbst die $320-Marke überschreiten. Unter günstigeren Bedingungen könnte der Preis sogar die optimistische Spanne von $500-$1.000 von Claude überschreiten.

Die regulatorischen Entwicklungen in den USA werden wahrscheinlich entscheidend für die mittelfristige Entwicklung von Solana sein, insbesondere wenn die Plattform in institutionellen Kreisen an Bekanntheit gewinnt.

TOKEN6900: Meme Coin-Favorit könnte 1000x vom Vorverkaufsniveau steigen

Während Large-Cap Coins die Vorhersagen von Claude AI dominieren, ziehen kleinere Meme Coins weiterhin die Aufmerksamkeit der Kleinanleger auf sich, oft mit einem atemberaubenden Renditepotenzial.

Ein solcher Anwärter ist TOKEN6900 (T6900), ein Ethereum-basierter Meme-Token, der erst vor zwei Wochen seinen Vorverkauf gestartet hat und bereits über 1,65 Millionen Dollar eingesammelt hat, was auf eine starke frühe Nachfrage schließen lässt.

Das Projekt macht sich die Meme-Kultur mit einer satirischen Wendung zu eigen. Die Creators beschreiben den Coin als eine Münze, die „auf Wahnvorstellungen, Ironie und den gemeinsamen Halluzinationen extremer Online-Investoren“ basiert und die traditionellen Grundlagen zugunsten eines viralen Impulses meidet.

T6900 lehnt sich an den früheren Token SPX6900 an, der aufgeblähte Marktbewertungen während spekulativer Booms auf die Schippe nahm.

In Anspielung auf seine komödiantischen Wurzeln beträgt der Gesamtbestand an Token 930.993.091, genau ein Token mehr als der Gesamtbestand von SPX6900, was den augenzwinkernden Ethos unterstreicht.

T6900 bietet zwar kein herkömmliches Gebrauchsmuster, dafür aber eine Staking-Funktion, mit der Sie passive Belohnungen verdienen können, während Sie auf einer Welle von Meme-getriebener Begeisterung reiten.

Der Vorverkaufspreis liegt derzeit bei $0,00685 auf der offiziellen Website. Die nächste Preiserhöhung ist in weniger als 24 Stunden geplant, so dass ein begrenztes Zeitfenster für Frühentschlossene besteht, um mit einem Rabatt einzusteigen.

Halten Sie sich über das Projekt auf dem Laufenden, indem Sie den offiziellen X- und Instagram-Konten folgen.