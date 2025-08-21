Führender AI Claude prognostiziert den Preis von XRP, ETH und SOL für das Ende des Sommers 2025

Claude, der KI-Chatbot von Anthropic, prognostiziert, dass die drei größten Altcoins XRP, Ethereum und Solana in den kommenden Wochen beachtliche Renditen erzielen könnten, was den Anlegern bis zum Ende des Sommers einen schönen Gewinn bescheren könnte.

Im Moment ist der Weg nach vorne jedoch uneinheitlich. Letzten Donnerstag erreichte Bitcoin ein neues Rekordhoch von $124.128 und übertraf damit nur knapp seinen früheren Meilenstein von $122.838, der einige Wochen zuvor erreicht worden war.

Dieser Schwung verpuffte, als das Bureau of Labor Statistics unerwartet gute Inflationsdaten für Juli veröffentlichte. Dies löste eine Verkaufswelle aus, die BTC am folgenden Montag kurzzeitig unter $115.000 drückte.

Trotz der jüngsten Volatilität vermuten viele, dass die US-Regulierungsbehörden der Branche endlich die lang ersehnte Klarheit verschaffen könnten. Präsident Trump hat vor kurzem den GENIUS Act erlassen, das erste weitreichende Stablecoin-Gesetz des Landes, das vorschreibt, dass alle derartigen Token vollständig durch Reserven abgesichert sein müssen. Gleichzeitig stellte die SEC das Project Crypto vor, eine bahnbrechende Initiative, die darauf abzielt, die Anwendung der Wertpapiervorschriften auf digitale Assets neu zu gestalten.

Angesichts dieses neuen Rahmens erwarten viele Analysten eine weitere explosive Hausse, bei der Altcoins zum ersten Mal die Führung übernehmen werden. Wenn sich Claudes Prognose bewahrheitet, könnten XRP, Ethereum und Solana zu den größten Gewinnern gehören.

XRP (Ripple): Claude prognostiziert $7 bis zum Herbst

Laut der KI-basierten Analyse von Claude könnte XRP ($XRP) bis Ende August auf $7 ansteigen, was mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses von §2,90 wäre.

Die Performance von XRP im Jahr 2024 war bereits beeindruckend. Am 18. Juli stieg er auf $3,65 und übertraf damit seinen 2018er-Höchststand von $3,40, bevor er um etwa 20,6 % auf das heutige Niveau zurückfiel. Die Stimmung auf breiter Ebene bleibt unsicher, dank der heißen Inflationswerte, die sich auch negativ auf die Tech-Aktien ausgewirkt haben.

Die Akzeptanz und das Ansehen von XRP nehmen jedoch weiter zu. Letztes Jahr hat der UN-Kapitalentwicklungsfonds XRP als praktikable Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen in Schwellenländern befürwortet.

Ripple hat sich auch mit der SEC geeinigt, nachdem die Aufsichtsbehörde eine vierjährige Klage fallen gelassen hat. Dies geschah nach einem entscheidenden Gerichtsurteil aus dem Jahr 2023, das besagt, dass der Verkauf von XRP im Einzelhandel nicht als Wertpapier gilt. Dieser Präzedenzfall schützt XRP und die meisten großen Altcoins davor, als nicht zugelassene Wertpapiere eingestuft zu werden.

Wenn XRP sein Juli-Hoch zurückerobert, hält Claude $5 bis $7 bis zum Monatsende für ein realistisches Ziel. Innerhalb des letzten Jahres haben sich drei zinsbullische Flaggenformationen auf dem Chart gebildet, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen starken Ausbruch im Herbst hindeutet.

Technisch gesehen liegt der RSI von XRP bei 43, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Dennoch betrachten viele Trader den Rückschlag als Kaufgelegenheit, insbesondere angesichts der zunehmenden institutionellen Einbindung und der pro-regulatorischen Haltung von Ripple.

Im letzten Jahr ist XRP um 376 % gestiegen und hat damit die Zuwächse von Bitcoin (88 %) und Ethereum (58 %) in diesem Zeitraum deutlich übertroffen.

Ethereum ($ETH): Claude prognostiziert einen starken Preisanstieg für die führende Smart Contract Plattform der Kryptowährung

Ethereum ($ETH) dominiert weiterhin als Rückgrat dezentraler Anwendungen und des Finanzwesens mit einer Marktkapitalisierung von über $506 Mrd.

Mit einem Gesamtwert von derzeit 87,6 Mrd. USD ist Ethereum ein wichtiger Bestandteil von Smart Contracts und DeFi, was seine langfristige Bedeutung und Akzeptanz unterstreicht.

Claude prognostiziert, dass ETH bis zum Jahresende einen Wert von $6.000 erreichen könnte, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem aktuellen Wert von $4.197,16 entspricht.

Die ständigen technischen Upgrades von Ethereum, sei es durch die Ethereum Foundation oder die Vielzahl von Layer-2-Lösungen, die an der Skalierung des Netzwerks arbeiten, unterstützen die positiven Aussichten. Ethereum spielt eine zentrale Rolle im Web3 und hat dank der Einführung von Spot-ETFs, die ein reguliertes Engagement in ETH bieten, erhebliche institutionelle Zuflüsse erhalten.

Ein weiterer Aufwärtstrend könnte sich ergeben, wenn Trump eine umfassende Überarbeitung der US-Kryptopolitik vorantreibt und den Märkten die nötige regulatorische Sicherheit gibt, um einen endgültigen Preisanstieg zu bewirken.

Die Chartsignale unterstützen die These von Claude. Nach einer monatelangen Konsolidierung in einem fallenden Keilmuster erholte sich ETH Anfang Mai von $1.800 auf $2.412, was eine erneute Akkumulation durch große Investoren widerspiegelt.

Sollte die marktweite Baisse die Marke von $4.000 nicht halten können, hat Ether immer noch Unterstützung bei $3.500 bis $3.700. In jedem Fall könnte der Coin bei einer Erholung bis mindestens Oktober die Marke von $5.000 erreichen.

Solana ($SOL): Claude sagt voraus, dass der ETF-Hype und die Stärkung des Netzwerks bis zum Herbst einen großen Aufschwung bewirken könnten

Wie Ethereum hat sich auch Solana ($SOL) einen festen Platz im Ökosystem der Smart Contracts erobert. Es verfügt inzwischen über einen Markt von über 98 Milliarden Dollar und zieht weiterhin Entwickler und institutionelle Anleger gleichermaßen an.

Ein wichtiger Grund für die Aufregung sind Spekulationen über US-Solana-Spot-ETFs, die die Kapitalzuflüsse replizieren könnten, die bei der Einführung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs zu beobachten waren.

Präsident Trump hat Anfang des Jahres angedeutet, dass die USA die Aufnahme von Solana in die vorgeschlagene nationale Bitcoin-Reserve in Erwägung ziehen könnten, allerdings nur, wenn sie aus Beschlagnahmungen der Strafverfolgungsbehörden stammen und nicht durch direkte Käufe.

Aus technischer Sicht hat Solana einen langen Abwärtstrend hinter sich gelassen. Nachdem er im Januar $250 erreicht hatte und im April auf $100 gefallen war, hat er sich seitdem wieder auf $196 erholt.

Claude geht davon aus, dass SOL bis Ende 2025 auf $600 klettern und damit sein Allzeithoch von $293,31 mehr als verdoppeln könnte, vorausgesetzt, die SEC bringt umfassende Krypto-Regulierungen zustande und makroökonomische Probleme, wie die aufgeheizte Inflation, lassen nach.

