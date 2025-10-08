Finanzriese S&P startet Krypto-Index – Signal für Anleger?

Der renommierte Indexanbieter S&P Dow Jones Indices, Teil von S&P Global, bringt mit dem S&P Digital Markets 50 Index ein neues Benchmark-Produkt auf den Markt, das die Brücke zwischen der klassischen Finanzwelt und dem digitalen Asset-Sektor schlagen soll. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse institutioneller Anleger an digitalen Vermögenswerten weiter zunimmt – und könnte als strategisches Signal in einer Zeit verstanden werden, in der ohnehin immer mehr Anleger Kryptowährungen kaufen möchten.

Breiter Ansatz – Krypto Aktien und digitale Assets kombiniert

Der neue Index vereint 15 ausgewählte Kryptowährungen mit 35 börsennotierten Unternehmen, die im Krypto-Ökosystem tätig sind – darunter Blockchain-Dienstleister, Finanzinfrastrukturanbieter und Entwickler dezentraler Technologien. Ziel ist es, eine umfassende Marktübersicht zu bieten, die sowohl Token-basierte als auch aktiengestützte Krypto-Exposures abbildet.

Index-Start zur Glanzzeit: Die Grafik zeigt die Bitcoin-Kursentwicklung im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Entwickelt wurde der Index gemeinsam mit dem FinTech-Unternehmen Dinari, das sich auf die Tokenisierung von US-Wertpapieren spezialisiert hat. Über Dinari soll der Index künftig auch tokenisiert investierbar sein – ein Novum, das klassische Indexstandards mit Blockchain-Infrastruktur verbindet.

S&P positioniert sich im Kryptomarkt

„Digitale Vermögenswerte haben sich von einem Nischenthema zu einem festen Bestandteil globaler Kapitalmärkte entwickelt“, betont Cameron Drinkwater, Chief Product & Operations Officer bei S&P Dow Jones Indices. Der neue Index solle Investoren ein transparentes, regelbasiertes Instrument an die Hand geben – vergleichbar mit traditionellen Marktbenchmarks.

Der S&P Digital Markets 50 Index ist Teil einer wachsenden Indexfamilie, mit der S&P Global seine Rolle als Anbieter unabhängiger Benchmarks auch im Bereich der digitalen Assets ausbaut. Der Fokus liegt dabei auf Markttransparenz, Datenqualität und regulatorischer Anschlussfähigkeit.

Krypto News: jetzt Altcoins und Bitcoin kaufen?

Für Anleger kommt der neue Index zu einem vielsagenden Zeitpunkt: Bitcoin notiert nahe seines Allzeithochs, institutionelle Kapitalzuflüsse in Krypto-ETFs erreichen Rekordniveaus, und immer mehr Unternehmen integrieren digitale Assets in ihre Treasury-Strategien. Der S&P Digital Markets 50 Index fügt sich in dieses Marktbild ein – als Instrument, das Krypto-Werte und börsennotierte Krypto-Akteure in einem Produkt vereint und so die zunehmende Verzahnung zwischen digitalem und traditionellem Finanzsystem abbildet.

Die Grafik zeigt die Netto Zu/Abflüsse in BTC-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

Indes geht aus aktuellen Medienberichten hervor, dass, Stand heute, keine Meme Coins in den Index aufgenommen werden sollen. Diese seien schlichtweg zu volatil für einen Anbieter dieser Größe. Wer also Meme Coins kaufen und sich die Volatilität zunutze machen möchte, der scheint hierfür nach wie vor auf Krypto-Exchanges und spezialisierte Anbieter angewiesen zu sein.