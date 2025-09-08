Europas 1. Blockchain-Börse startet, drastische Gebührenreduktion erwartet

Auftakt zur Tokenisierung von Vermögenswerten in Deutschland

Sie gilt als die große Zukunftshoffnung der Börsenwelt. Die Rede ist von der Tokenisierung von Vermögenswerten. Das Fintech-Startup 21x, ein europäisches Unternehmen, nutzt die Krypto-Technologie, um die erste Blockchain-Börse an den Start zu bringen. Diese soll nicht nur die Tokenisierung vorantreiben, sondern auch die Gebühren für den Handel mit Vermögenswerten deutlich senken.

Spotify-Moment in Deutschland?

Der Gründer des Frankfurter Start-ups sieht jedenfalls einen „Spotify-Moment“ gekommen. Sein Unternehmen soll den Wertpapierhandel an Börsen revolutionieren. Dazu steigt es in die Tokenisierung ein.

Dabei werden Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen oder Immobilien in digitale Token umgewandelt und gehandelt. Das ermöglicht Anlegern, nur einen kleinen Teil des jeweiligen Vermögenswertes zu kaufen.

Experten glauben an einen gewaltigen Zukunftsmarkt

Diese Innovation soll laut Ansicht vieler Experten, darunter auch dem Chef von BlackRock, die Zukunft gehören und gewaltige Marktchancen eröffnen. Gleichzeitig sichert die Nutzung einer Blockchain nicht nur ein enormes Tempo, sondern auch geringere Gebühren.

Das liegt hauptsächlich daran, dass dabei, im Gegensatz zum klassischen Börsenhandel, keine Zwischeninstanzen eingebunden sind. Der Handel erfolgt direkt zwischen Käufer und Verkäufer. Eine Transaktion benötigt also weder Banken noch Clearingstellen.

Anstatt bis zu zwei Tagen dauert die Transaktion auf der Blockchain nur wenige Sekunden. 21x richtet sich vorerst nur an institutionelle Investoren und das zu Öffnungszeiten der Frankfurter Börse. Doch geplant ist eine Ausweitung des Handels rund um die Uhr.

Mit Genehmigung der BaFin

Schon jetzt sind laut Aussage des Unternehmens nicht nur Kryptofirmen, sondern auch Family-Offices mit dabei. Die entsprechende Lizenz für den Handel hat 21x vor einigen Monaten von der BaFin erhalten und war damit das erste Unternehmen dieser Art.

BlackRock-Chef Larry Fink zählt ebenfalls zu den großen Befürwortern der Tokenisierung. Der größte Vermögensverwalter der Welt sieht darin nicht nur eine massive Beschleunigung des Handels, sondern auch gewaltige Kosteneinsparungen durch den Wegfall zahlreicher Gebühren.