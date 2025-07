Ethereum Kurs zieht weiter an – Analysten mit bullisher ETH Prognose

Der Ethereum Kurs nimmt weiter Fahrt auf. Alleine in den vergangenen 24 Stunden kletterte der ETH Preis um 5,7 Prozent nach oben. Damit notiert der nach Marktkapitalisierung größte Altcoin am Sonntagnachmittag bei 3.753 US-Dollar. Der Blick auf die Einschätzung namhafter Analysten zeigt: das Ende der Fahnenstange muss noch längst nicht erreicht sein.

Wall Street Profi Tom Lee teilte erst kürzlich seine aktuelle Ethereum Prognose mit: demnach ist ein Anstieg auf 15.000 US-Dollar noch in diesem Jahr möglich. Ausgehend vom aktuellen Ether Kurs entspräche dies einem weiteren Anstieg in Höhe von 300 Prozent.

Die Grafik zeigt die Ethereum-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko

Trotz der beeindruckenden Kursrally bleibt das Momentum aus Sicht vieler Marktbeobachter intakt. In einer aktuellen, täglich erhobenen CoinGecko-Umfrage zeigen sich satte 89 Prozent der Teilnehmer bullish im Hinblick auf die kurzfristige Ethereum Prognose – so viele wie schon lange nicht mehr. Der positive Trend wird also nicht nur von der Preisentwicklung gestützt, sondern auch durch eine klar optimistische Marktstimmung begleitet.

Ethereum Handelsvolumen mit leichtem Rückgang – Aufwärtstrend intakt

Ein Blick auf das Handelsvolumen offenbart indes einen leichten Dämpfer. So ging das Ethereum-Volumen in den vergangenen 24 Stunden laut Daten von CoinGecko um 20,3 Prozent zurück. Doch dieser Rückgang ist nicht ungewöhnlich: Gerade an Wochenenden ist die Aktivität an den Kryptomärkten traditionell geringer – institutionelle Händler sind in der Regel nicht aktiv, und viele Privatanleger zeigen sich zurückhaltend. In der Regel steigt das Volumen zum Wochenbeginn wieder spürbar an, sodass der aktuelle Rückgang nicht als bearishes Signal gewertet wird.

Immer mehr Unternehmen kaufen Ethereum

Ein langfristig deutlich relevanterer Trend ist hingegen die zunehmende Akzeptanz von Ethereum bei Unternehmen. Immer mehr Firmen entscheiden sich dazu, ETH nicht nur als Zahlungsmittel zu akzeptieren, sondern auch aktiv in ihre Bilanzen aufzunehmen. Nachdem Bitcoin bereits seit Jahren als „digitales Gold“ von institutionellen Investoren betrachtet wird, rückt nun Ethereum zunehmend in den Fokus – vor allem wegen seines breiteren Anwendungsbereichs.

So setzen zahlreiche Unternehmen auf die Ethereum-Blockchain zur Abwicklung von Smart Contracts, tokenisierten Assets oder dezentralen Finanzdiensten (DeFi). Die logische Konsequenz: Wer auf die Infrastruktur setzt, hält auch das native Asset – in diesem Fall ETH. Die zunehmende Nachfrage institutioneller Player verstärkt somit nicht nur die fundamentale Bedeutung von Ethereum, sondern reduziert zugleich das am Markt verfügbare Angebot.

Viele Unternehmen signalisieren bereits ein wachsendes Interesse nicht nur an Bitcoin, sondern auch an Ethereum. Dazu kommen Tech-Konzerne und Blockchain-nahe Unternehmen, die ETH teils gezielt als strategische Reserve aufbauen. Dieser Trend könnte sich 2025 weiter verstärken – insbesondere, wenn regulatorische Klarheit rund um Ethereum in den USA und Europa weiter zunimmt.

Weitere Coins mit Potenzial

Insgesamt zeigt sich: Der aktuelle Preisanstieg auf über 3.750 US-Dollar ist mehr als nur ein kurzfristiger Hype. Analystenprognosen wie jene von Tom Lee, die ETH noch in diesem Jahr bei 15.000 US-Dollar sehen, wirken angesichts der fundamentalen Entwicklung keineswegs aus der Luft gegriffen. Eine Kombination aus optimistischer Marktstimmung, wachsender Akzeptanz durch Unternehmen und strukturell begrenztem Angebot bildet ein solides Fundament für weiter steigende Kurse – auch über das Jahr 2025 hinaus.

