Donald Trumps Kryptovermögen ist auf 1,6 Mrd. Dollar gestiegen

Der Präsident verdient hunderte Millionen
Georg Steiner
Transparenz ist groß angesagt, wenn man in der US-Politik Karriere machen will. Das gilt auch für das Amt des Präsidenten. Laut den gesetzlichen Vorgaben muss der Führer der freien Welt regelmäßig über seine Geschäfte an die Behörden berichten.

Anleihenkauf im Wert von 100 Millionen

Donald Trump erweist sich daher einmal mehr als der „geschäftigste“ US-Präsident seit Langem. Laut Regierungsdokumenten hat Trump seit seinem Amtsantritt mehr als 600 Finanzgeschäfte getätigt. So kaufte der US-Präsident allein Anleihen im Wert von 100 Millionen Dollar.

Darunter befinden sich nicht nur Anleihen von Bundesstaaten und Kommunen, sondern auch von Unternehmen wie Citigroup, Morgan Stanley oder dem Facebook-Mutterkonzern Meta. Selbst die US-Tochter der Telekom befindet sich in diesem Portfolio.

Damit gerät Trump automatisch wieder ins Kreuzfeuer der Kritik. Immerhin werfen ihm Medien und Opposition vor, privat in Firmen zu investieren, die von seiner Politik profitieren könnten. Dies gilt sinngemäß auch für die Kryptobranche.

600 Millionen aus Krypto, Gold und Lizenzen

Trumps Kryptovermögen ist enorm gewachsen, es beträgt mittlerweile rund 1,6 Milliarden Dollar. Daneben soll der Präsident allein im Jahr 2024 aus den Bereichen Krypto, Goldanlagen und Lizenzen 600 Millionen Dollar eingenommen haben.

Kein Wunder also, dass seine Gegner diesen Vermögenszuwachs aufgreifen und dem Präsidenten Interessenkonflikte vorwerfen. Trump gilt als massiver Befürworter einer Deregulierung bei Kryptowährungen und hat bereits zahlreiche Gesetze und Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Trump geht an die Grenzen

Doch die Vorschriften in Bezug auf Interessenkonflikte gelten nicht für alle Bundesbediensteten gleichermaßen. Präsident und Vizepräsident sind davon teilweise ausgenommen. Bisherige Präsidenten haben ihre Geschäftsinteressen während der Präsidentschaft ruhen lassen, Trump geht auch hier einen anderen Weg.

Family Office

Doch sein privater Erfolg ist nicht nur allein auf seine Rückkehr ins Präsidentenamt zurückzuführen. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes ist das Vermögen von Donald Trump seit seinem ersten Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2020 von 2,1 auf mittlerweile 5,5 Milliarden Dollar angestiegen.

Kein Präsident vor ihm konnte seine Regierungszeit anschließend derartig gut „versilbern“ wie Trump.

