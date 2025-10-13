Donald Trump wird seinem Ruf als Krypto Pate neuerlich gerecht

Nach dem Flash-Crash am Wochenende feiert Krypto ein Comeback

Immer wieder Donald Trump. Der US-Präsident erweist sich neuerlich als wichtigster Player am Markt. Seit seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres zeigte sich am Wochenende einmal mehr, dass das Schicksal der Kryptomärkte in den Händen von Trump liegt.

Exportkontrollen für seltene Erden lösten das Chaos aus

Als der US-Präsident als Reaktion auf die Exportkontrollen Chinas bei seltenen Erden neue Zölle verkündete, rauschten die Kurse von Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. blitzartig in den Keller.

Das Bild glich einem Massaker. Bitcoin verlor rund 14 Prozent, Ethereum bis zu 18 Prozent, XRP mit minus 28 Prozent nahezu ein Drittel seines Wertes. Während die meisten Finanzmärkte Pause machten, bekam der Kryptomarkt den Zollschock in vollem Ausmaß zu spüren. Niemand wollte mehr Bitcoin kaufen, stattdessen raste der Kurs nach unten.

April 2025 2.0

Das Bild ähnelte stark dem „Liberation Day“. Damals, im April 2025, hatte Trump erstmals umfangreiche Zölle gegen eine Vielzahl an Ländern verkündet. Damals rutschten die Kurse ebenfalls massiv ab.

Doch die Geschichte wiederholt sich. Im April zogen die Kryptokurse schnell wieder an, das ist auch diesmal der Fall. Die meisten Kryptowährungen holten seit gestern wieder rund die Hälfte ihrer Verluste auf.

Die Aufholjagd ist gestartet

Bitcoin liegt gegenüber gestern um 2,58% im Plus, Ethereum um 8,29% und XRP um 7,24%. Den wildesten Ritt hat BNB hingelegt. Mit einem Gewinn von 14,23% innerhalb von 24 Stunden liegt BNB im Wochenvergleich sogar um 9,23 Prozent vorn und hat die $1.300-Grenze wieder erfolgreich geknackt.

Quelle: Coinmarketcap

Wie China und die USA unisono betonen, scheint alles nur ein großes Missverständnis gewesen zu sein. China hat kein Exportverbot verhängt, sondern will korrekte Anträge auf Export auch weiterhin durchwinken.

Die USA hatten als Reaktion darauf das geplante Treffen zwischen Donald Trump und Präsident Xi abgesagt und Zölle von 100 Prozent angedroht. Davon ist jetzt offenbar keine Rede mehr, entsprechend beruhigt zeigen sich auch die Kryptomärkte.