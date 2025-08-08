Dogecoin: zweitstärkster Coin nach XRP – sorgen institutionelle Anleger jetzt für den Durchbruch?

Mit einem Kursplus von 9,3 Prozent innerhalb von 24 Stunden zählt Dogecoin aktuell zu den stärksten Performern im Krypto-Markt. Nur XRP konnte sich unter den zehn größten Kryptowährungen noch besser entwickeln. Zugleich verzeichnete Dogecoin einen Anstieg des Handelsvolumens um 169,5 Prozent gegenüber dem Vortag – ein Indikator für deutlich zunehmendes Interesse.

Angesichts dieser Dynamik fragen sich viele Anleger: Wie weit kann DOGE noch steigen – und steht der Meme Coin womöglich vor dem institutionellen Durchbruch? Fest steht, dass aktuell zahlreiche Analysten und Marktbeobachter ihre Dogecoin Prognose nach oben anpassen – ob sie hiermit recht behalten, wird sich noch zeigen müssen.

DOGE Meilenstein: Vom Internetwitz zum Vehikel für Großanleger

Dogecoin wurde 2013 als Parodie auf Bitcoin gegründet – samt Shiba Inu im Logo und ohne ambitionierte Roadmap. Doch über Jahre entwickelte sich der Coin zu einem Beständigkeitssymbol in der volatilen Krypto-Welt. Und mit einer fulminanten Rendite innerhalb der letzten zehn Jahre übertraf DOGE selbst Branchenriesen wie Ethereum oder Binance Coin – gemessen an der langfristigen Wertentwicklung.

Die Grafik zeigt die DOGE-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Aktuell profitiert Dogecoin von einer neu erwachten Marktstimmung. Zwar sind laut täglicher CoinGecko-Umfrage „nur“ 77 Prozent der Teilnehmenden bullish für DOGE – etwas weniger als bei XRP oder Bitcoin –, doch das deutliche Handelsvolumen spricht eine klare Sprache.

Bullishe Dogecoin News

Mit dem Start des 21Shares Dogecoin ETP (DOGE) vollzieht Dogecoin einen Schritt, der über Spekulation hinausgeht: ein börsengehandeltes, physisch hinterlegtes Finanzprodukt, das Anlegern den regulierten Zugang zu DOGE über traditionelle Börsen ermöglicht.

Das Besondere: Der ETP wurde in exklusiver Partnerschaft mit der Dogecoin Foundation entwickelt. Ein Teil der Produktgebühren fließt direkt in die Weiterentwicklung des Ökosystems – darunter Infrastrukturprojekte wie GigaWallet oder RadioDoge. Gut möglich, dass Großanleger infolgedessen erwägen, in das Finanzprodukt zu investieren.

Warum gerade jetzt Dogecoin?

Dogecoin ist längst mehr als ein Internetphänomen. Die Kombination aus niedrigen Transaktionsgebühren, hoher Geschwindigkeit und einer aktiven Nutzerbasis macht den Coin zunehmend interessant für reale Anwendungen – von Mikrotransaktionen bis hin zu Spendenkampagnen. Auch im E-Commerce und stationären Handel wächst die Akzeptanz: Neben Tesla, AMC und Newegg akzeptieren mittlerweile auch Unternehmen in Japan DOGE als Zahlungsmittel.

Dazu kommt die langfristige Infrastrukturentwicklung: Initiativen zur Dogecoin-Integration in Musks „X“-Plattform werden regelmäßig diskutiert, auch wenn es derzeit keine offizielle Bestätigung gibt. Für viele bleibt DOGE deshalb ein offenes System mit überraschendem Potenzial.

DOGE als Portfolio-Baustein?

Für institutionelle Anleger eröffnen DOGE-ETPs inzwischen die Möglichkeit, den Meme Coin strukturiert in Portfolios zu integrieren – etwa als Risiko-Beimischung.

Ergänzend dazu gibt es inzwischen weitere Krypto-ETPs, die sich speziell an professionelle Investoren richten – darunter Produkte auf Bitcoin, Ethereum, Solana oder XRP. Gemeinsam bilden sie ein wachsendes Instrumentarium für Anleger, die auf regulierte und liquide Zugänge zu digitalen Vermögenswerten setzen.

Dogecoin bleibt ein Sonderfall – technisch schlicht, kulturell tief verankert, ökonomisch überraschend robust. Der jüngste Kurssprung, das stark gestiegene Handelsvolumen und die Einführung börsengehandelter Produkte sind keine Garantie für einen Durchbruch, aber ein klares Signal: DOGE ist zurück im Fokus – und zwar nicht nur bei Kleinanlegern.