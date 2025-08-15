Dogecoin Prognose: 250%-Rallye oder massiver Absturz? Meme Coin im Fokus

Dogecoin (DOGE) wird am Freitagnachmittag bei 0,2298 US-Dollar gehandelt – ein Minus von 0,9 Prozent binnen 24 Stunden. Auf Monatssicht steht ein Plus von 14,1 Prozent zu Buche. Damit hinkt der größte Meme Coin allerdings deutlich hinter anderen Altcoins her: Ethereum legte im gleichen Zeitraum um 47,1 Prozent zu. Anleger fragen sich nun, ob DOGE lediglich eine Verschnaufpause einlegt – oder vor einer größeren Trendwende steht.

Ein Blick auf die Marktstimmung zeichnet ein gemischtes Bild. Laut der täglichen CoinGecko-Umfrage erwarten nur 67 Prozent der Teilnehmer kurzfristig steigende Kurse – ein vergleichsweise niedriger Wert, auch im Vergleich zu anderen Kryptowährungen wie XRP. Das längerfristige Sentiment fällt hingegen deutlich optimistischer aus: Auf CoinMarketCap zeigen sich 86 Prozent der Community-Mitglieder bullish.

Bullishe DOGE Prognose

Trotz dieser zurückhaltenden kurzfristigen Erwartungen gibt es Stimmen, vor allem in sozialen Medien, die Dogecoin im laufenden Jahr noch eine Kursrallye von bis zu 250 Prozent zutrauen. Ein solches Szenario wäre ambitioniert – aber nicht ausgeschlossen, falls sich die aktuellen charttechnischen Tendenzen bestätigen.

Die Grafik zeigt die DOGE-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Aus technischer Sicht könnte DOGE zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 0,27 US-Dollar haben. Die Marke von 0,25 US-Dollar gilt dabei als frische Unterstützung, die im Falle einer erfolgreichen Verteidigung als Sprungbrett dienen könnte.

Meme Coins mit Potenzial

Auch on-chain-Daten liefern interessante Hinweise: In den vergangenen Tagen summierten sich größere Waleinkäufe auf über 200 Millionen US-Dollar. Parallel dazu stieg das offene Interesse an Futures-Kontrakten auf mehr als 3 Milliarden US-Dollar – ein mögliches Signal für zunehmende Marktaktivität. Die Transaktionsflüsse großer Wallets deuten zudem darauf hin, dass eine Akkumulation im Gange sein könnte.

Spannend bleibt auch der Blick auf den neu gestarteten Presale des Maxi Doge Token. Sollte Dogecoin in den kommenden Monaten tatsächlich an Fahrt aufnehmen, könnte dieser Newcomer überproportional von einer erneuten Meme-Coin-Euphorie profitieren, so die Einschätzung einiger.