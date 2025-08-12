Die Uni Harvard investiert 116 Millionen Dollar in Bitcoin

Davon profitiert auch der Bitcoin-ETF des Vermögensverwalters BlackRock

Die nächste Hürde ist genommen, ein weiterer Dominostein gefallen. Nach der Politik, den Vermögensverwaltern und zahlreichen Unternehmen hat jetzt auch die erste große Elite-Universität ihre Meinung zu Bitcoin geändert und steigt groß ein.

Vom Kritiker zum Investor

Sie galten einst ebenfalls als Bitcoin-Kritiker, doch die Geschichte strafte sie Lügen. Mit der Harvard University steigt jetzt eine echte Bildungsinstitution in Bitcoin ein. Die Universität von Weltrang investiert 116 Millionen Dollar in den führenden Bitcoin-Spot-ETF. Damit konnte der Vermögensverwalter BlackRock ein weiteres Schwergewicht für seinen ETF für sich gewinnen.

Das zeigt eine Meldung der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Dort ist der Einstieg von Harvard über dessen Tochtergesellschaft, die Harvard Management Company, verzeichnet. Mit dem Einstieg wird Harvard zu einem institutionellen Investor, bleibt damit in seiner Branche jedoch nicht allein.

Konservative Bildungseinrichtungen schwenken um

Denn auch die renommierte Brown University aus Providence, Rhode Island, ist bereits in den Bitcoin-Markt eingestiegen und hat ihren Bestand auf mittlerweile 13 Millionen Dollar ausgebaut. Diese Strategie zeigt, dass es sich bei dem finanziellen Engagement nicht um einen Schnellschuss, sondern um eine langfristige Veranlagung handelt.

Der Einstieg von Harvard und Brown ist umso bemerkenswerter, als beide Bildungseinrichtungen als konservativ in ihrer Geldanlage gelten. Ihr Engagement könnte also auch der Startschuss für weitere Universitäten werden, Bitcoin ebenfalls in ihr Portfolio mit aufzunehmen.

Noch mehr Glaubwürdigkeit für Bitcoin

Der Schritt wurde auch dadurch erleichtert, dass die Bitcoin-ETFs den Markt revolutioniert haben. Sie erleichtern den Kauf und die Verwaltung von Bitcoin. BlackRock dominiert hier den Markt und zieht immer mehr Kapital in seinen ETF.

Dieses stammt nicht nur von Universitäten, sondern auch zunehmend von US-Bundesstaaten und Pensionsfonds. So ist Bitcoin fixer Bestandteil zahlloser Portfolios geworden, die ihr Risiko durch Beimischung von Staatsanleihen und Aktien streuen. Mit dem Einstieg von Harvard gewinnt Bitcoin neuerlich an Ansehen und Vertrauen. Das sollte die Hemmschwelle für weitere Investoren neuerlich senken.