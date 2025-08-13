Die Ripple-Wale kaufen kräftig nach, was wissen sie?

Die großen Investoren sind im Kaufrausch

XRP von Ripple steht vor einer Richtungsentscheidung. Nach der Kursexplosion ab August bewegte sich XRP seitwärts, mit der Tendenz nach unten. Doch jetzt könnte eine neuerliche Rallye bevorstehen.

Zahlreiche XRP-Wale kauften zuletzt groß ein – und das kurz vor der Bekanntgabe des neuen US-Verbraucherpreisindex. Dieser zeigt die Auswirkungen der neuen US-Zollpolitik unter Donald Trump.

Zollpolitik richtig eingeschätzt

Offenbar haben die Wale die Entwicklung richtig eingeschätzt, denn neuerlich überraschten die Daten. Die Preise in den USA stiegen um 2,7 Prozent und damit lange nicht so stark, wie von den Trump-Kritikern befürchtet und von Experten vorhergesagt.

Das macht eine Senkung der US-Leitzinsen durch die Fed im September neuerlich wahrscheinlicher. Diese käme auch den Kryptowährungen zugute, weil sie mehr Risikokapital freimacht. Die Kryptomärkte waren von diesen grundsätzlich positiven Nachrichten jedoch nicht so überzeugt, schließlich sank im Vorfeld auch der Preis von XRP.

SEC macht den Weg frei

Doch mit Bekanntgabe stieg auch die Kryptowährung von Ripple wieder an und notiert aktuell bei 3,22 Dollar. Sie liegt damit rund 3 Prozent über dem Vortag. Mit dem endgültigen Ende des Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsicht SEC ist damit der Weg frei für neue Kursrekorde.

Während sich die SEC zukünftig verstärkt auf die Ausarbeitung von Regeln für die Kryptobranche konzentrieren möchte, anstatt diese zu blockieren, will sich Ripple auf den Zukunftsmarkt der Tokenisierung konzentrieren. Das gilt sinngemäß auch für die SEC.

Das Interesse an Ripple steigt weiter an

Der Markt für XRP und Ripple reagierte prompt. Das Interesse zog deutlich an, das gilt für das Handelsvolumen ebenso wie für das Open Interest, also die Gesamtzahl der ausstehenden Derivatekontrakte (Futures und Optionen).

Für XRP ist jetzt entscheidend, ob es der Kryptowährung gelingt, über die 3,27 Dollar hinaus auszubrechen. Dann könnte es zügig in neue Höhen gehen, die den Kurs auch über 3,50 treiben. Sollte XRP jedoch die 3-Dollar-Marke unterschreiten, dann hätten die Bullen den Kampf verloren.

XRP steht also vor einer Richtungsentscheidung. Mit dem derzeitigen Rückenwind sind neue Rekorde möglich, schließlich ist das Verfahren gegen die SEC endgültig beendet und das Interesse großer Anleger vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit dafür überwiegt derzeit.