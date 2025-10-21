Die Fed berät sich mit Krypto-Branchengrößen, explodieren jetzt die Kurse?

Die Notenbank kündigt überraschend eine Konferenz an

Die amerikanische Notenbank Fed setzt sich mit der Kryptobranche an einen Tisch. Bei der überraschend für heute angekündigten Konferenz stehen Innovationen im Krypto-Zahlungsverkehr auf der Tagesordnung.

Der Markt zeigt sich heute wieder tiefrot

Das Treffen kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Volatilität in die Kryptobranche zurückgekehrt ist. Der Zollstreit zwischen den USA und China hat die Kurse zunächst abstürzen lassen, wenig später begannen sie sich zu erholen. Doch heute zeigen sich die Werte wieder tiefrot, selbst vielversprechende Kryptowährungen mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Positive Signale von dieser Konferenz könnten die Werte stützen.

Es gibt für dieses erste echte Treffen zwischen der Fed und der Kryptobranche zwar keine offizielle Agenda, doch Beobachter gehen davon aus, dass die Fed über die Themen Stablecoins, Integration der Blockchain in die Zahlungssysteme und die neuen Kryptogesetze reden möchte.

Gut möglich, dass die Fed auch die Themen Tokenisierung und digitale Zentralbankwährungen ansprechen wird. Letztere gelten ja für die Republikaner als rotes Tuch, einige Abgeordnete würden diese am liebsten gesetzlich verbieten.

Kurswechsel in Sicht?

Donald Trump gilt bekanntermaßen seit seinem letzten Wahlkampf als großer Befürworter von Kryptowährungen. Die Fed zeigte sich in der Vergangenheit zumeist skeptisch, begann aber immer stärker, Kryptowährungen und ihre Funktion zu akzeptieren.

Die Kämpfe zwischen dem Vorsitzenden Jerome Powell und Donald Trump sind legendär, doch Powells Amtszeit endet im Mai nächsten Jahres. Man kann also davon ausgehen, dass Powells Nachfolger den Kurs von Trump mehr als bisher unterstützen wird.

Gut möglich also, dass die Vorbereitungen für einen vorsichtigen Kurswechsel schon jetzt beginnen. Das könnte die Rolle von Kryptowährungen im Finanz-Mainstream stärken und Unternehmen dazu ermutigen, verstärkt auf Blockchains zu setzen.

Welchen Weg schlägt die Fed ein?

Doch zunächst gilt es, die Konferenz abzuwarten. Dort werden mit Vertretern von Coinbase, Circle, Ark Invest und BlackRock zahlreiche hochrangige Vertreter von Branchengrößen mit dabei sein.

Die US-Notenbank gab vorab schon einmal bekannt:

„Die Federal Reserve begrüßt die Gelegenheit, ein breites Spektrum an Perspektiven zu berücksichtigen, wie das Zahlungssystem weiter erneuert und verbessert werden kann.“

Investoren werden die Konferenz aufmerksam beobachten, schließlich könnte sie eine Richtungsentscheidung bringen. Entweder geht der Trend hin zu mehr Anerkennung im Finanzwesen oder zu mehr gesetzlicher Regulierung.