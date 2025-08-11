Deutschland verpasst 3,17 Milliarden Dollar durch den Verkauf von BTC vor der Rallye

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Key Takeaways:

Im Jahr 2024 verkaufte Deutschland fast 50.000 BTC für 2,89 Milliarden Dollar und entging damit einem geschätzten Gewinn von 3,17 Milliarden Dollar.

Im August 2025 wären diese Bestände $6,06 Mrd. wert gewesen.

Obwohl Deutschland nicht mehr zu den vier größten staatlichen BTC-Inhabern gehört, unterstützt es die Einführung und Regulierung von Kryptowährungen.

Da BTC neue Allzeithochs erreicht, verpassen Länder wie Deutschland eine bedeutende Gelegenheit, ihre Wirtschaft anzukurbeln, möglicherweise um Milliarden von Dollar, wenn sie ihre Bestände behalten hätten, anstatt zu verkaufen.

Deutschland war im Januar 2024 der viertgrößte staatliche Bitcoin-Besitzer. Es hatte 50.000 BTC, die damals etwa 2,2 Milliarden Dollar wert waren, von den Betreibern von Movie2K, einem Filmpiraten-Netzwerk, beschlagnahmt.

Bis zum 12. Juli 2024 hatte die deutsche Regierung über ihr Bundeskriminalamt (BKA) jedoch insgesamt 49.858 BTC für etwa 2,89 Milliarden Dollar verkauft, zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 57.900 Dollar pro BTC. Die Entscheidung zum Verkauf war kein reiner Investitionsschritt, sondern erfolgte in Übereinstimmung mit dem deutschen Gesetz, das den Verkauf von beschlagnahmten Assets, die erheblichen Marktschwankungen ausgesetzt sind, vorschreibt, um weitere Verluste zu verhindern.

Kaum ein Jahr später hat sich der Preis von BTC mehr als verdoppelt und lag am 11. August 2025 bei $121.570. Hätte die Regierung den beschlagnahmten Bitcoin behalten, läge sein aktueller Wert bei etwa $6,06 Mrd., was einem entgangenen Gewinn von $3,17 Mrd. im Vergleich zum durchschnittlichen Verkaufserlös entspricht. Damit würde Deutschland zu den vier größten Staatsbesitzern der Welt gehören.

Die deutsche Gesetzgeberin Joana Cotar argumentierte in einem Brief vom 4. Juli an die Mitglieder der deutschen Regierung, dass Bitcoin als strategische Reserve hätte gehalten werden sollen und erklärte:

Es ist nicht sinnvoll, die Bitcoins jetzt zu verkaufen. Es wäre besser, sie als Reservewährung zu behalten.

In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten einen anderen Ansatz für die Verwaltung ihrer Bitcoin-Bestände gewählt. Die US-Regierung hält etwa 198.022 BTC im Wert von über 24 Milliarden Dollar, die sie hauptsächlich durch Beschlagnahmungen erworben hat. Anfang dieses Jahres richtete sie eine strategische Bitcoin-Reserve ein und hat keine Pläne zum Verkauf.

Ist Deutschland noch an Kryptowährungen interessiert?

Obwohl Deutschland von seinem Rang als viertgrößter staatlicher Bitcoin-Inhaber abgerutscht ist und die Chance verpasst hat, weitere 3,17 Milliarden Dollar zu verdienen, unterstützt das Land aktiv die Einführung und Regulierung von Kryptowährungen.

Nach der Verabschiedung der Verordnung Markets in Crypto Assets (MiCA) sind Krypto-Assets in Deutschland legal geworden. Allerdings müssen die Börsen die notwendigen Lizenzen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten, um in dem Land tätig zu sein.

Die Zahl der Krypto-User in Deutschland wird auf 27,32 Millionen geschätzt, wobei bis zu 50 % auf die GenZ und die Millennials entfallen. Auch die institutionelle Nutzung nimmt zu. Berichten zufolge plant die Deutsche Bank, im Jahr 2026 einen Service für die Verwahrung digitaler Assets anzubieten. Es wird erwartet, dass der Umsatz des deutschen Kryptomarktes im Jahr 2025 2,5 Milliarden Dollar und bis Ende 2026 etwa 2,9 Milliarden Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,33%.

Deutschland schafft auch eine günstige Steuerpolitik für langfristige Krypto-Inhaber. Gewinne aus Kryptowährungen sind steuerfrei, wenn sie länger als ein Jahr gehalten werden, während kurzfristige Gewinne (weniger als ein Jahr) mit einer progressiven Einkommenssteuer von bis zu 45% belegt werden.

Die Regierung arbeitet auch an der Verbesserung der Steuertransparenz durch die Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit (DAC 8), die Krypto-Asset-Anbieter (CASPs) dazu verpflichtet, den Steuerbehörden Einzelheiten zu Transaktionen zu melden. Dies wird ab dem 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Abschließende Überlegungen

Angesichts der wachsenden Rolle von Bitcoin auf den globalen Märkten und der Tatsache, dass andere Länder ihre Krypto-Strategien überdenken, ist die frühe Bitcoin-Liquidierung in Deutschland und die verpasste finanzielle Chance zu einer Fallstudie geworden, die zeigt, wie wichtig eine langfristige Planung für die Verwaltung digitaler Assets ist.