Deutschland drängt auf Bitcoin – Könnte Berlin als nächstes BTC einführen?

Der Vorschlag deutet darauf hin, dass Deutschland Bitcoin möglicherweise nicht mehr als Ware im Sinne der EU-Regeln betrachtet, sondern als strategische nationale Reserve, mit der es seine Souveränität gegenüber der europäischen Aufsicht durchsetzen kann.

Die Debatte über Bitcoin in Deutschland spitzt sich zu, da die Gesetzgeber in Frage stellen, ob die strikte Ausrichtung des Landes an den Vorschriften der Europäischen Union (EU) Innovation und finanzielle Unabhängigkeit ersticken könnte.

Der jüngste Antrag der Partei Alternative für Deutschland (AfD) fordert die Regierung auf, Bitcoin von der strengen Regulierung und Besteuerung im Rahmen des EU-Regelwerks Markets in Crypto-Assets (MiCA) zu befreien, ein Schritt, der Berlins Umgang mit digitalem Geld neu definieren könnte.

Der Antrag der AfD mit dem Titel „Das strategische Potenzial von Bitcoin erkennen – Freiheit durch Zurückhaltung bei Besteuerung und Regulierung bewahren“ argumentiert, dass Bitcoin eine grundlegend andere Anlageklasse ist und beschreibt sie als „dezentral, nicht manipulierbar und begrenzt“.

Der Antrag besteht darauf, dass Bitcoin nicht in den Regelungsbereich von MiCA fallen sollte und warnt davor, dass eine übermäßige Aufsicht Kapital und Unternehmen ins Ausland treiben, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwächen und seine digitale Souveränität gefährden könnte.

Ist Deutschland bereit, Bitcoin wie Geld zu behandeln, nicht wie eine spekulative Anlage?

Dem Antrag zufolge unterscheidet sich Bitcoin durch seine technologischen und monetären Eigenschaften von anderen Kryptowährungen und ist daher eher mit einer digitalen Form von Gold als mit spekulativen Token vergleichbar.

Die Abgeordneten forderten die Bundesregierung auf, eine 12-monatige steuerfreie Haltedauer für Bitcoin beizubehalten und das private Mining und den Betrieb von Lightning Nodes als nicht-kommerzielle Aktivitäten einzustufen.

Sie forderten auch eine strategische Erklärung, in der Bitcoin als „freies, digitales Geld im 21. Jahrhundert“ anerkannt wird, unter Berücksichtigung seiner Auswirkungen auf die Energiepolitik, die digitale Freiheit und die Währungssouveränität.

Deutschland ist eine der kryptofreundlichsten Jurisdiktionen in Europa und kombiniert nationale Regeln mit dem neuen EU-weiten MiCA-Rahmen.

Die Finanzaufsichtsbehörde des Landes, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), beaufsichtigt alle Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) und setzt die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Kundenkenntnis (KYC) durch.

Seit dem Inkrafttreten des MiCA im Dezember 2024 ist die BaFin für die Zulassung von Krypto-Depots, Handelsplattformen und Börsen im Rahmen des harmonisierten Systems der EU zuständig.

Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 30. Dezember 2025, die den bestehenden Anbietern Zeit gibt, eine vollständige Zulassung zu erhalten.

Bislang hat die BaFin neun MiCA-Lizenzen erteilt, mehr als jede andere europäische Aufsichtsbehörde, darunter die Genehmigungen für Boerse Stuttgart Digital Custody und das Fintech-Unternehmen Trade Republic.

Die Führung der Aufsichtsbehörde hat Deutschland zu einem wichtigen Zentrum für regulierte Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten im Europäischen Wirtschaftsraum gemacht.

Deutschlands Bitcoin-Debatte spiegelt Frankreichs Vorschlag wider, den digitalen Euro abzulehnen

Der Vorstoß der AfD kommt zu einem Zeitpunkt, da die französische Nationalversammlung kürzlich eine Resolution gegen den digitalen Euro der Europäischen Zentralbank verabschiedet hat und Bitcoin und Euro-basierte Stablecoins als Alternativen unterstützt.

Französische Gesetzgeber warnten, dass eine zentral verwaltete digitale Währung die Privatsphäre und die finanzielle Freiheit gefährden könnte und forderten stattdessen eine nationale Strategie zur Anhäufung von Bitcoin-Reserven.

Während Deutschland vorschlägt, sich von der Aufsicht der Europäischen Union abzuwenden, hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel den digitalen Euro als wesentlich für die Wahrung der finanziellen Souveränität Europas verteidigt und davor gewarnt, dass der Kontinent ohne ihn von ausländisch kontrollierten Zahlungssystemen abhängig werden könnte.

In der Zwischenzeit argumentieren Persönlichkeiten wie die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar , dass Bitcoin „finanzielle Souveränität für Einzelpersonen “ bedeutet und Schutz vor Inflation und staatlicher Übervorteilung bietet.

Auch die gemischte Bilanz Deutschlands mit Bitcoin heizt die Debatte an. Mitte 2024 verkaufte die Regierung fast 50.000 BTC, die im Rahmen von Strafverfahren beschlagnahmt worden waren, für rund 2,9 Milliarden Dollar, nachdem sie gesetzlich verpflichtet war, volatile Vermögenswerte zu liquidieren.

Bis August 2025 hatte sich der Bitcoin-Kurs mehr als verdoppelt, was bedeutet, dass die Bestände jetzt über 6 Milliarden Dollar wert sind, ein entgangener Gewinn von mehr als 3 Milliarden Dollar. Cotar hat die Regierung seitdem aufgefordert, Bitcoin als strategische Reserve zu behandeln, anstatt ihn zu verkaufen.

Trotzdem bleibt die Kryptowirtschaft in Deutschland stark. Die Daten von Chainalysis zeigen, dass das Land zwischen Juli 2024 und Juni 2025 ein Krypto-Transaktionsvolumen von 219 Milliarden Dollar verzeichnete und damit zu den größten Märkten in Europa gehört.

Die Akzeptanz von Kryptowährungen hat schnell zugenommen. Bis Ende 2025 werden schätzungsweise 27 Millionen Nutzer erwartet, von denen die Hälfte der Generation Z oder Millennials angehört. Auch die institutionelle Beteiligung nimmt zu. Die Deutsche Bank bereitet sich darauf vor, im Jahr 2026 einen Service zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte anzubieten.