Der Kryptomarkt dreht in die Gewinnzone

Die Kurse färben sich grün

Heute stehen zwei wichtige Entscheidungen für die Kryptomärkte an. Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet über ihre Leitzinsen und die Inflationsdaten der USA für August werden veröffentlicht. Angesichts der zu erwartenden Zahlen ist es erstaunlich, dass die Kryptowährungen derzeit ins Plus drehen.

Europa legt vor

Die EZB hat schon zuletzt, nach einer ganzen Reihe von Zinssenkungen, eine Pause eingelegt. Die Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich daran auch heute nichts ändern wird und die EZB ihre Leitzinsen unverändert belässt. Der Refinanzierungssatz würde also bei 2,15 Prozent verbleiben.

Schließlich hat die durchschnittliche Inflationsrate in der Eurozone 2,1 Prozent erreicht, auch wenn einzelne Länder wie Österreich mit 4,1 Prozent deutlich darüber liegen. Möglich, dass die EZB bereits ihren Senkungszyklus beendet hat. Ganz anders sieht die Situation jedoch in den USA aus.

Wie hoch steigt die Inflation in den USA?

Dort steht dieser noch bevor, die Fed hat ihren Kurs deutlich von jenem der EZB abgekoppelt. Die Zinsen sind hoch, der Dollar schwach und die Wirtschaft beginnt zu lahmen. Zuletzt schaffte die US-Wirtschaft deutlich weniger neue Jobs als von Experten erwartet. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung in den USA ist also so groß wie seit Langem nicht.

Doch die Experten erwarten einen Inflationsanstieg für die USA auf 2,9 Prozent. Das wäre ein deutlicher Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Juli. Sollen sich diese Prognosen heute bewahrheiten, dann wird die Fed die Leitzinsen voraussichtlich nur um 0,25 Prozent senken, um ihr Ziel, die Inflation zu bekämpfen, nicht aus den Augen zu verlieren.

Krypto zeigt sich unbeeindruckt

Nichtsdestotrotz befindet sich der Kryptomarkt heute im Aufwind. Bitcoin hat seit gestern mehr als zwei Prozent zugelegt und die 114.000-Dollar-Marke überschritten. Ähnlich erging es Ethereum, XRP konnte die 3-Dollar-Marke wieder knacken.

Dogecoin zählt neben Hyperliquid und Avalanche zu den großen Gewinnern und verzeichnet im Wochenvergleich enorme Gewinne. Jetzt warten die Märkte gespannt auf die Zahlen. Dann wird sich zeigen, wie nachhaltig dieser leichte Aufschwung tatsächlich ist.