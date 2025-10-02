Coin des Tages: Dogecoin beschert Meme-Sektor starkes Comeback – Analysten mit optimistischer DOGE Prognose

Dogecoin zeigt sich im frühen Oktober von seiner dynamischen Seite. Auf Wochensicht steht ein kräftiges Plus von 11,2 Prozent zu Buche, in den vergangenen 24 Stunden allein ein Anstieg von 6,5 Prozent – damit ist DOGE aktuell der erfolgreichste Coin innerhalb der Top 20 nach Marktkapitalisierung. Auf Sicht von zwölf Monaten summiert sich die Performance sogar auf +142,6 Prozent. Die Daten unterstreichen ein deutliches Momentum, das den Meme-Coin wieder verstärkt in die Schlagzeilen rückt. Viele fragen sich nun: sollte man gerade jetzt Dogecoin kaufen? Behalten die Analysten mit ihrer positiven Dogecoin Prognose recht?

Die Grafik zeigt die DOGE-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Dogecoin-Community bullish – aber nicht ohne Vorbehalte

Die Anlegerstimmung ist klar positiv. Laut der täglichen CoinGecko-Umfrage rechnen 86 Prozent der Befragten mit weiter steigenden Kursen. Auch das Handelsvolumen bestätigt den Aufwärtstrend: Innerhalb von 24 Stunden wechselten DOGE im Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar den Besitzer – ein Anstieg von 15,9 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Marktaktivität nimmt also spürbar zu.

Doch trotz dieser Zahlen bleibt Skepsis bestehen. Auf der Wettplattform Polymarket erwarten lediglich 15 Prozent der Teilnehmer, dass Dogecoin schon vor 2026 ein neues Allzeithoch erreicht. Das zeigt: Die Community ist optimistisch für die nähere Zukunft, doch beim Blick auf historische Höchststände herrscht Zurückhaltung. Tatsächlich liegt der Kurs mit 64,8 Prozent unter dem Rekordhoch, das im Mai 2021 erreicht wurde. Viele, die den Meme Coin kaufen möchten, lassen sich jedoch aktuell nicht hiervon abhalten.

Dogecoin vor Q4-Rallye?

Einige Analysten sehen dennoch erhebliches Potenzial für die kommenden Monate. Gerade das vierte Quartal könnte entscheidend werden. Denn die US-Börsenaufsicht SEC prüft derzeit eine ganze Reihe von ETF-Anträgen, die auch Dogecoin betreffen. Medienberichte sprechen von über einem Dutzend Anträgen, deren Entscheidung noch im Herbst erwartet wird. Sollte es zur Genehmigung kommen, wäre dies ein Meilenstein: Institutionelle Investoren erhielten regulierten Zugang, Vermögensverwalter in Europa könnten DOGE leichter in ihre Portfolios aufnehmen. Die Chancen für eine Zulassung eines Spot-DOGE-ETF werden derzeit von Marktbeobachtern auf 92 Prozent geschätzt.

Eine Genehmigung hätte weitreichende Folgen. Zum einen würde Dogecoin regulatorisch legitimiert, zum anderen bekäme der Coin eine neue Rolle als potenzieller Teil institutioneller Anlagestrategien. Das könnte nicht nur frisches Kapital in den Markt bringen, sondern auch die Wahrnehmung von DOGE grundlegend verändern – vom reinen Spekulationsobjekt hin zu einem ernsthaften Anlagevehikel.

Dogecoin Foundation plant neue Anwendungsfälle

Parallel dazu arbeitet die Dogecoin Foundation an Projekten, die DOGE über das Meme-Image hinausführen sollen. Geplant ist unter anderem ein Online-Mikrozahlungssystem, das schnelle und kostengünstige Transaktionen für digitale Inhalte oder Spenden ermöglichen soll. Auch eine Integration in Blockchain-Gaming-Plattformen wird diskutiert. Gelingt die Umsetzung, könnte Dogecoin an Legitimität gewinnen und seinen Platz in langfristigen Krypto-Portfolios auch jenseits kurzfristiger Trends sichern.

Interessant ist dabei die Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit. Laut den aktuellen Google-Trends liegt das Suchvolumen für den Begriff „Dogecoin“ in Deutschland auf einem Score von lediglich 7 Punkten (Skala 0–100). Das bedeutet: Trotz der starken Kursgewinne haben viele Privatanleger den Coin derzeit gar nicht auf dem Radar. Dieser Gegensatz – hohe Aktivität am Markt, aber geringes öffentliches Interesse – könnte sich als Chance erweisen: Sollte Dogecoin weiter steigen, wäre ein sprunghafter Anstieg der Aufmerksamkeit wahrscheinlich, der das Momentum zusätzlich verstärken könnte.

Relatives Google-Suchvolumen für “Dogecoin”. Bildquelle: trends.google.de

Dogecoin befindet sich aktuell in einer spannenden Phase. Die Kursgewinne der letzten Tage, die bullishe Community-Stimmung und die zunehmenden Handelsvolumina zeigen klaren Rückenwind.

Ob DOGE im vierten Quartal tatsächlich einen weiteren Schub erhält, hängt stark von den erwarteten ETF-Entscheidungen ab. Eine Zulassung könnte den Meme Coin dauerhaft in die Welt institutioneller Investments katapultieren. Hinzu kommt die Vision der Dogecoin Foundation, konkrete Anwendungsfälle zu schaffen.

Zahlreiche Marktbeobachter erwarten indes auch, dass die Dogecoin-Stärke dem generellen Meme-Sektor massiv zuträglich sein könnte. Viele halten es dabei sogar für möglich, dass neue Kryptowährungen wie der Maxi Doge Token überproportional profitieren wird, so aktuelle Beiträge nicht zuletzt auf Social Media.