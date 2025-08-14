Coin der Woche: 129%-Rallye katapultiert OKB auf Platz 35 im Krypto-Ranking – Altcoin News

OKB, der hauseigene Token der Kryptobörse OKX, hat in den vergangenen sieben Tagen eine Kursrallye von rund 129 Prozent hingelegt. Damit liefert der Coin aktuell die beste Wochen-Performance unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen weltweit. Besonders auffällig: Innerhalb eines einzigen Tages stieg das Handelsvolumen um mehr als 203 Prozent – ein deutliches Signal, dass institutionelle wie private Investoren verstärkt einsteigen.

Bullishe Krypto News für OKB

Im Ranking nach Marktkapitalisierung kletterte OKB damit auf Platz 35. Die Kursentwicklung ist nicht allein das Ergebnis einer freundlichen Marktstimmung, sondern hat einen klaren fundamentalen Auslöser. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es am 15. August ein einmaliges Token-Burn-Event geben, bei dem rund 65 Millionen OKB dauerhaft aus dem Umlauf entfernt werden. Damit sinkt die maximal mögliche Umlaufmenge auf 21 Millionen Token – ein Niveau, das exakt dem von Bitcoin entspricht.

Die Performance kann sich sehen lassen: Der OKB Coin schoss sprunghaft in die Höhe. Die Grafik zeigt die 7-Tages-Performance. Bildquelle: Coingecko.com

Nach Angaben der On-Chain-Analyseplattform Lookonchain sind die betreffenden Token bereits an eine Burn-Adresse transferiert worden. Der Markt reagierte prompt: Die Aussicht auf eine drastisch verknappte Umlaufmenge hat die Nachfrage spürbar angekurbelt, zumal solche Maßnahmen in der Vergangenheit bei anderen Projekten oft für nachhaltigen Preisdruck nach oben gesorgt haben.

Weitere Kryptowährungen mit Potenzial

Ob der Höhenflug anhält, hängt nun davon ab, ob das Kaufinteresse bis zum August bestehen bleibt – und ob der Gesamtmarkt die jüngste Risikobereitschaft fortsetzt. Fest steht: Mit der aktuellen Dynamik und den angekündigten Änderungen in den Tokenomics hat sich OKB in dieser Woche eindrucksvoll ins Rampenlicht katapultiert und die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich gezogen.

Zu den weiteren Kryptowährungen, die in den vergangenen Tagen mit starken Renditen überzeugt haben, zählen Chainlink, Arbitrum und Cardano. Der Altcoin-Sektor profitiert indes auch von einem starken Bitcoin Kurs – erst vor wenigen Stunden erreichte BTC mit einem Kurs von 124.128 US-Dollar ein neues Allzeit-Hoch.