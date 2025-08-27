Chinas KI DeepSeek sagt den Preis von XRP, Shiba Inu und Chainlink bis Ende 2025 voraus

Trotz des aktuellen Dips und einiger Baissegeräusche auf dem Markt ist das neueste KI-Modell von DeepSeek China immer noch optimistisch für XRP, LINK und Shiba Inu und prognostiziert, dass sie bis zum Ende des Jahres 2025 explosive Gewinne erzielen werden.

Bitcoin hat bereits im August mit $124.457 ein neues Allzeithoch erreicht, was nicht allzu überraschend war, da der August in der Regel für Kryptowährungen günstig ist. Auch Ethereum hat mit $4.953 gerade einen großen Meilenstein erreicht und damit seine Position als Spitzenreiter unter den Altcoins gefestigt.

Mit einem kryptofreundlichen US-Präsidenten, einer Lockerung der Vorschriften und einem stetigen Wachstum in diesem Bereich bleibt die allgemeine Stimmung für das kommende Jahr optimistisch. Analysten rechnen mit einer weiteren Rallye, sobald diese Korrektur abgeschlossen ist – und DeepSeek scheint diese Ansicht zu unterstützen.

XRP (Ripple): DeepSeek prognostiziert 2x Rallye zum Abschluss des besten Jahres für XRP

2025 war ein Durchbruchsjahr für XRP, das seinen langen Kampf gegen die SEC gewann und die 1-Dollar-Marke durchbrach. Der Kurs ist im letzten Jahr um 400 % gestiegen, und laut Deepseek wird sich diese Dynamik fortsetzen.

XRP gewinnt an Schwung, da immer mehr Menschen das Netzwerk nutzen. Der jüngste Schub ist, dass XRP endlich in die Welt der Kreditkarten eintritt. Ein ETF, der im Oktober auf den Markt kommt, scheint wahrscheinlich, was diese Vorhersagen noch vielversprechender macht. Auch der Chart unterstreicht diese Aussichten.

XRP hat in diesem Monat fast ein Allzeithoch erreicht, bevor er auf $2,90 zurückfiel, und befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, wie die Grafik zeigt.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Das Chart deutet darauf hin, dass XRP bis zum Jahresende auf $10 steigen könnte, wenn die Marktstärke anhält. Das Handelsvolumen steigt, und solange der Kurs über $2,90 bleibt, gibt es reichlich Spielraum nach oben. Ein langfristiger Anstieg in Richtung $10 scheint realistisch, aber zunächst muss der Widerstand bei $3,66 überwunden werden.

Der RSI liegt bei 46, ist also ziemlich neutral und bedeutet, dass XRP noch Spielraum hat, sich in beide Richtungen zu bewegen. Der MACD zeigt im Histogramm rot an, aber die Balken schrumpfen. Wenn die MACD-Linien bald nach oben drehen, könnte sich das Momentum wieder zu Gunsten der Bullen wenden.

DeepSeek erwartet $40 als konservatives Ziel für Chainlink (LINK)

Man sagt, dass kein Bullenmarkt-Portfolio ohne LINK vollständig ist, und DeepSeek ist auf derselben Seite und sagt, dass einige große Ziele vor uns liegen.

Bitwise hat gerade einen LINK-ETF beantragt, den ersten ETF, der ausschließlich auf LINKs Kassaposition abzielt (frühere Anträge hatten LINK nur in einem Korb gemischt), was zeigt, wie optimistisch die Institutionen auf LINK sind. Im letzten Jahr hat sich der Kurs von LINK von unter $10 bereits verdoppelt, und jetzt liegt das Hauptaugenmerk darauf, das Allzeithoch von 2021 zu überwinden.

Quelle: LINKUSD / TradingView

LINK pendelt derzeit um $24, wobei $53 als großer Widerstand fungiert, bevor es wirklich in Richtung des $150-Ziels gehen kann. Der RSI liegt bei 55, was bedeutet, dass das Momentum solide ist und es noch Raum nach oben gibt.

Der MACD sieht ebenfalls stabil aus, was darauf hindeutet, dass sich die Verkäufer abkühlen und ein größerer Aufwärtsschub bevorstehen könnte, wenn das Volumen weiter ansteigt.

Shiba Inu: DeepSeek prognostiziert ein starkes Ende für den SHIB-

Nachdem Shiba Inu in diesem Jahr einer der am schlechtesten gelaufenen Memecoins war, könnte er nun endlich bereit sein für ein starkes Ende des Jahres 2025.

Shiba Inu hat sich erst nach dem großen Ethereum-Anstieg bewegt. Der Anstieg des Volumens und des Preises von SHIB zeigen, dass es noch Hoffnung gibt, dass SHIB endlich eine weitere Rallye auslösen kann. Insbesondere nach einem enttäuschenden Jahr, in dem SHIB in den letzten 365 Tagen um über 20 % gefallen ist, könnte dies der Beginn einer Erholung sein.

Quelle: SHIBUSD / TradingView

Shiba Inu befindet sich in einer Akkumulationsphase zwischen 0,00001 und 0,00012, was Trader auf einen möglichen Ausbruch hoffen lässt.

Der entscheidende Widerstand liegt bei 0,00013, und SHIB kämpft seit einiger Zeit darum, ihn zu knacken. Der RSI liegt bei 45 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich. Das Volumen ist immer noch gering, aber es steigt normalerweise an, wenn sich ETH bewegt. Wenn SHIB diesen Widerstand endlich überwindet, ist laut DeepSeek mit einem soliden Aufwärtstrend zu rechnen.

DeepSeek sieht eine ähnliche Entwicklung bei anderen Memecoins, insbesondere bei den neueren, die dazu neigen, sich besser zu entwickeln. Maxi Doge zum Beispiel hat in kurzer Zeit bereits $1,5 Mio. eingenommen und versucht, in die Fußstapfen von DOGE zu treten.

Deepseek Top Choice Memecoin: Maxi Doge Presale

Maxi Doge stiehlt gerade das Rampenlicht. Der von Dogecoin inspirierte Meme-Token hat nach seinem Vorverkaufsstart bereits über $1,5 Mio. eingespielt.

Die ganze Atmosphäre dreht sich um eine schwabbelige „Fitnessstudio-Bro“-Version von Doge, die für den Handel mit hohen Hebeln lebt und sich voll und ganz der Meme-Kultur verschrieben hat, anstatt zu versuchen, sich als seriöses Versorgungsprojekt auszugeben.

Aber es ist nicht alles nur ein Witz. Das Projekt bietet einige gemeinschaftsorientierte Vorteile wie Staking und Wettbewerbe, die dazu beitragen könnten, das Engagement mit der Zeit aufrechtzuerhalten.

Ein weiteres großes Plus ist die Verteilung der Token: Etwa 40 % des Gesamtangebots sind im öffentlichen Vorverkauf erhältlich, ohne Insider-Zuteilungen oder private Runden. Damit ist das Risiko geringer, dass die Wale den Token zu Dumpingpreisen verkaufen, sobald er seinen Weg zu den Top-Börsen gefunden hat.

Außerdem wird ein Staking-Programm für MAXI-Besitzer eingeführt, das Käufern des Vorverkaufs die Chance auf eine jährliche Rendite von bis zu 195 % bietet. Sie können sich also Ihren MAXI sichern und schon vor dem Ende des Vorverkaufs mit dem Sammeln von Renditen beginnen.

Wer früh dran ist, kann einen großen Gewinn erzielen und das Beste daraus machen.

Besuchen Sie die Maxi Doge Website, um klugen Investoren zu folgen und am Vorverkauf teilzunehmen. Sie können Ihren Kauf mit ETH, USDT, BNB oder sogar mit einer Kreditkarte tätigen.