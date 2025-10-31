Chainlink Preisvorhersage: Krypto Twitter weist auf LINK Exchange Reserven Mehrjahrestiefs hin – Kommt ein Angebotsschock?

Chainlink ist immer noch einer der wenigen Coins, die sich seit dem Absturz am 10. Oktober nicht erholt haben. Er ist von über 22 Dollar auf etwa 17 Dollar gefallen und hat sich seither nicht mehr erholt.

Die Dinge sind sogar noch ein wenig weiter abgerutscht, wobei LINK in den letzten Tagen um weitere 1 Prozent gefallen ist. Aber das könnte sich bald ändern.

Quelle: Chainlink: Exchange Reserve – All Exchanges / CryptoQuant

Laut Daten von CryptoQuant haben die Börsenreserven von Chainlink gerade ein neues Mehrjahrestief erreicht, und zwar schnell. Sie fielen ohne Vorwarnung eine Klippe hinunter, was eigentlich ein positives Zeichen dafür sein könnte, dass Coins die Börsen verlassen, um langfristig gehalten zu werden.

Groß angelegte Rückzüge treffen das Chainlink-Angebot an den Exchanges

Es gibt mehrere Gründe für diesen plötzlichen Rückgang des Chainlink-Angebots an den Börsen. Der wahrscheinlichste Grund ist, dass eine große Menge an LINK von den Börsen in Cold Wallets oder Staking-Verträge abgezogen wurde.

Wenn man bedenkt, dass LINK in etwa beim gleichen Preis geblieben ist, während andere Coins nach oben geschnellt sind, könnte das bedeuten, dass Wale oder Institutionen im Stillen an den Börsen akkumulieren.

Quelle:Chainlink: Exchange Netflow (Total) – All Exchanges / CryptoQuant

Sie können dasselbe Muster in den Netflow-Daten von CryptoQuant sehen. Seit dem Crash vom 10. Oktober haben die meisten Tage negative Netflows gezeigt. Das bedeutet, dass mehr LINK die Börsen verlassen als hinzukommen, was in der Regel auf ein langfristiges Halten und weniger Verkaufsdruck hindeutet.

Chainlink Preisvorhersage: Könnte LINK bis 2026 $30 erreichen?

Quelle: LINKUSD / TradingView

Mit dem Beginn des Novembers beginnt LINK wieder ins Auge zu fallen, insbesondere angesichts der Akkumulation. Technisch gesehen hält sich der Kurs auch nach dem Rückschlag im Oktober noch über den wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf eine stetige Akkumulation hindeutet.

Die grüne Zone ist ein starker Nachfragebereich, in den die Käufer immer wieder einsteigen, daher ist es wichtig, sie zu halten. Wenn LINK von dort abprallt, ist ein Anstieg in Richtung $19 und vielleicht $20 wahrscheinlich, denn diese Zone ist der nächste kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gilt.

Der RSI, der sich in der Nähe von 43 bewegt, zeigt, dass noch viel Spielraum für den Aufbau von Momentum besteht. Solange LINK oberhalb dieses Unterstützungsbereichs bleibt, bleibt die Tendenz leicht zinsbullisch. Ein sauberer Ausbruch über $25 könnte leicht eine Bewegung in Richtung $30 bis zum Ende des Jahres einleiten.

