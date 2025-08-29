Cathie Wood’s Ark Invest kauft $15,6 Mio. BMNR – Wette auf Tom Lees ETH-Schatzkammer?

Cathie Woods ARK Invest hat sein Krypto-Engagement in dieser Woche mit einem erneuten Kauf von BitMine Immersion Technologies (BMNR) im Wert von $15,6 Mio. ausgeweitet, obwohl die Aktie an diesem Tag um 7,85 % gefallen ist.

Laut dem täglichen Handelsupdate von ARK vom 27. August erwarb das Unternehmen 339.113 Aktien von BitMine über drei seiner börsengehandelten Fonds.

Cathie Wood and Ark Invest bought 339,113 shares of Tom Lee's $BMNR today pic.twitter.com/G9SQY02rDg — Tom Lee Tracker (@TomLeeTracker) August 28, 2025

Der ARK Innovation ETF fügte 227.569 Aktien im Wert von $10,48 Millionen hinzu, der Next Generation Internet ETF nahm 70.991 Aktien im Wert von $3,27 Millionen auf und der Fintech Innovation ETF kaufte 40.553 Aktien für $1,87 Millionen.

BMNR schloss bei $46,03, bevor es im nachbörslichen Handel laut Google Finance um weitere 7,85% nachgab.

Cathie Wood zeigt Vertrauen in Ethereum mit frischen BitMine-Käufen

Die Investition baut auf der früheren Anhäufung von BitMine-Aktien durch ARK auf, die in diesem Sommer Käufe im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar getätigt haben.

Die Entscheidung zeigt das wachsende Vertrauen von Wood in die auf Ethereum ausgerichtete Strategie von BitMine, auch wenn das Unternehmen weiterhin seine Portfolios bereinigt, indem es Beteiligungen an Coinbase, Roblox und anderen Fintech-Unternehmen abbaut.

Ende letzten Monats hat ARK Coinbase-Aktien im Wert von 90,5 Millionen Dollar und Roblox-Aktien im Wert von 57,7 Millionen Dollar abgestoßen und sich gleichzeitig bei BitMine sowie bei Unternehmen wie AMD, DoorDash und Airbnb engagiert.

BitMine, das von Tom Lee von Fundstrat geleitet wird, hat sich schnell zu einem der meistdiskutierten Namen im Bereich der digitalen Assets entwickelt. Das Unternehmen wechselte Anfang dieses Sommers von einem Bitcoin-Mining-Modell zu einer auf Ethereum fokussierten Treasury-Strategie, was einen dramatischen Anstieg des Aktienkurses auslöste.

Die Aktien von BitMine stiegen Anfang Juli um mehr als 3.000 % auf ein Rekordhoch von $135, bevor sie wieder zurückfielen, obwohl die Aktie seit Jahresbeginn immer noch um über 400 % gestiegen ist.

Das Unternehmen hält nun 1,71 Millionen Ether im Wert von etwa 8 Milliarden Dollar (Stand: 24. August) und ist damit die größte Ethereum-Schatzkammer der Welt. Diese Bilanzstärke hat die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger auf sich gezogen. So hat der Milliardär Peter Thiel im vergangenen Monat einen 9,1%igen Staking-Anteil an dem Unternehmen erworben.

Dies und die anhaltenden Käufe von ARK haben die Spekulationen am Markt angeheizt, dass BitMine für traditionelle Investoren zu einem führenden Vertreter für Ethereum werden könnte.

The timing of ARK’s latest purchase comes amid heightened volatility in both equities and crypto markets.

Ethereum selbst hatte in den letzten Wochen Mühe, nach dem Erreichen eines Allzeithochs wieder nach oben zu klettern, aber die strategische Wette auf BitMine spiegelt Woods langfristigen Fokus auf dezentralisierte Finanzen als Wachstumsmotor wider.

Die Reaktionen von Tradern und Krypto-Enthusiasten in den sozialen Medien haben den Schritt als positives Zeichen gewertet und auf die Rolle von BitMine als wichtiger Ether-Inhaber hingewiesen.

Der ARK Innovation ETF, der Flaggschiff-Fonds des Unternehmens mit einem verwalteten Vermögen von 6,8 Milliarden Dollar, hält mit 9,7 % immer noch die größte Position in Tesla, hat sich aber zunehmend auf kryptobezogene Unternehmen verlagert.

Neben BitMine hält er beträchtliche Stakes in Coinbase, Circle und Robinhood, die er kürzlich mit einem Kauf im Wert von 14,2 Millionen Dollar aufgestockt hat.

BitMine wird mit $8,25 Mrd. zum weltweit größten Ethereum-Halter von Unternehmen

BitMine Immersion Technologies hat seinen Kaufrausch intensiviert und seine Ethereum-Bestände auf ein noch nie dagewesenes Niveau gebracht.

Das in Delaware ansässige Unternehmen gab bekannt, dass es nun 1.713.899 ETH im Wert von 8,25 Milliarden Dollar kontrolliert, neben 192 Bitcoin und 562 Millionen Dollar in bar.

Damit ist BitMine der weltweit größte Ethereum-Besitzer unter den Unternehmen und steht an zweiter Stelle aller Krypto-Besitzer unter den Unternehmen, hinter Michael Saylors Strategy Inc.

Die Akkumulationsstrategie des Unternehmens, die Ende Juni eingeführt wurde, hat in einer einzigen Woche mehr als 190.000 ETH hinzugefügt.

Der Krypto-Investor Ryan Sean Adamsbezeichnete das Ausmaß der Käufe als „absolut beispiellos“ und stellte fest, dass BitMine in nur 50 Tagen 1,4% des gesamten ETH-Angebots absorbiert hat.

„Wenn Tom [Lee] sein 5 %-Ziel erreicht und ETH über 12.000 $ steigt, wäre BitMine größer als MicroStrategy“, sagte Adams.

Absolutely unprecedented.



Tom Lee has acquired almost $10 billion ETH over the past 50 days.



Over 1.7m ETH.



1.4% of all ETH supply.



If Tom gets to his 5% target and ETH goes above $12k Bitmine would be larger than Microstrategy. pic.twitter.com/DpIZv55DBC — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) August 25, 2025

Um weitere Käufe zu finanzieren, hat BitMine sein Fundraising drastisch erweitert. Am 12. August reichte das Unternehmen bei der SEC ein, um sein Aktienangebot auf 24,5 Milliarden Dollar zu erhöhen, nachdem es im Juli noch 2 Milliarden Dollar betragen hatte.

Das Angebot, das von Cantor Fitzgerald und ThinkEquity geleitet wird, stellt eine der größten Kapitalerhöhungen im Kryptosektor dar.

Während die Erlöse auch für den Erwerb von Bitcoin und das Mining verwendet werden können, bleibt Ethereum die klare Priorität des Unternehmens. Anfang August kontrollierte BitMine etwa 5 % des zirkulierenden ETH-Volumens und übertraf damit innerhalb von nur 35 Tagen nach dem Start seiner Strategie andere Firmenschätze.

Tom Lee, CIO von Fundstrat, geht davon aus, dass Ethereum in naher Zukunft $5.500 und bis zum Jahresende möglicherweise $12.000 erreichen könnte und verweist auf das wachsende Interesse der Wall Street nach der Verabschiedung des GENIUS Stablecoin Act. Mit mehr als 145 Milliarden Dollar an Stablecoins, die auf Ethereum laufen, bezeichnet Lee ETH als eine der wichtigsten Makroinvestitionen des Jahrzehnts.