Bullishe Ethereum Prognose: ETH bald bei 8.000 US-Dollar?

Die Anlegererwartungen an Ethereum steigen rapide – das zeigt sich auch auf der dezentralen Prognoseplattform Polymarket. Dort gehen aktuell 61 % der Teilnehmer davon aus, dass der Ethereum Kurs bis Ende Juli die Marke von 4.000 US-Dollar überschreiten wird. Das entsprechende Wettvolumen liegt bei über 6 Millionen Dollar, ein klares Indiz für die Relevanz dieser Kursmarke.

Für höhere Kursregionen bleibt die Zuversicht indes zurückhaltender: 21 % setzen auf ein Überschreiten der 4.200-Dollar-Marke, während ein Anstieg auf über 4.500 Dollar derzeit nur eine Wahrscheinlichkeit von 3 % eingeräumt bekommt. Führt man sich vor Augen, dass der Juli in wenigen Tagen endet, scheint das auch unwahrscheinlich.

Geopolitik, Geldmenge und prominente Stimmen stützen positive Ethereum Prognose

Doch nicht nur die Wetten sprechen für eine kurzfristige Rallye. Auch das makroökonomische Umfeld scheint sich zugunsten von Ethereum zu wenden. So hat sich die geopolitische Lage zuletzt überraschend entspannt: Die Einigung zwischen Donald Trump und Ursula von der Leyen zur Abwendung eines transatlantischen Handelskonflikts sorgt für frischen Wind an den Kapitalmärkten. Die Aussicht auf niedrigere Zölle und stabilisierte Energieflüsse hebt das Anlegervertrauen – auch Ethereum konnte im Zuge dessen merklich zulegen.

Ein weiterer möglicher Katalysator: Die weltweite M2-Geldmenge ist mit 95,58 Billionen US-Dollar auf ein neues Rekordniveau gestiegen. In einem Umfeld, in dem immer mehr Kapital nach renditeträchtigen Alternativen sucht, könnte Ethereum besonders profitieren – insbesondere, da der Coin laut zahlreichen Analysten noch immer unter seinem fairen Wert gehandelt wird. Ein Zitat, welches auf Social Media aktuell viral geht, bringt die Stimmung auf den Punkt: „Basierend auf der Geldmenge müsste Ethereum längst über 8.000 Dollar stehen.“ Die Aussage bekommt reichweitenstarke Rückendeckung: von Eric Trump, Sohn von Donald Trump, seines Zeichens auch Mitbegründer von World Liberty Financial, stimmt dieser Ethereum Prognose respektive Analyse zu.

Die Grafik zeigt die ETH-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Die Fundamentaldaten im Netzwerk untermauern den Optimismus: 91,88 % aller Ethereum-Adressen liegen aktuell im Plus, wie aus Daten von IntoTheBlock hervorgeht. Gleichzeitig zeigt die tägliche Umfrage von CoinGecko, dass derzeit 91 % der Marktteilnehmer bullisch auf Ethereum blicken – ein extrem hoher Wert, selbst für Krypto-Verhältnisse.

Dazu passt auch die langfristige Haltung vieler Investoren: Über 75 % der Ethereum-Besitzer halten ihre Coins seit mehr als einem Jahr – ein starker Hinweis auf das tiefe Vertrauen in das Projekt, trotz wiederkehrender Kursvolatilität.

ETH News im Kontext: Zwischen Jahreshoch und Allzeithoch

Der Ether-Kurs bewegt sich aktuell bei knapp 3.789 US-Dollar. Damit ist das Allzeithoch von 4.878 US-Dollar aus dem Jahr 2021 zwar noch entfernt, angesichts des starken Momentums und der jüngsten Rallye jedoch zumindest wieder in greifbare Nähe gerückt. Gleichzeitig rückt auch Ethereum näher an Bitcoin heran – Doch die Marktstimmung könnte sich zugunsten von Ethereum drehen, wie immer mehr Analysten für möglich halten – nicht zuletzt durch Akteure wie SharpLink, das kürzlich seine ETH-Position auf 1,69 Milliarden US-Dollar ausgebaut hat.

Im Fahrwasser der Ethereum-Rallye rücken zunehmend auch vielversprechende Kryptowährungen abseits der Top-Coins in den Fokus. Mit der steigenden Risikobereitschaft der Anleger gewinnen insbesondere Meme Coins und kleinere Altcoins an Dynamik – oft beflügelt von spekulativem Kapital und dem Wunsch, beim nächsten Hype früh dabei zu sein. Beobachter sprechen von einer typischen Marktphase, in der ein starkes Leitasset wie Ethereum zunächst den Weg bereitet – und daraufhin breitere Segmente des Kryptomarkts mitzieht.