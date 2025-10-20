Britische Steuerbehörde verschickt 65.000 Krypto-Schreiben an mutmaßliche Steuerhinterzieher

Britische und indische Steuerbehörden nutzen Daten von Börsen wie Binance, um mutmaßliche Krypto-Steuersünder zu verfolgen.

Die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs (HMRC) hat ihre Prüfung des Krypto-Sektors intensiviert und 65.000 „Nudge Letters“ an Investoren verschickt, die im Verdacht stehen, Steuern auf digitale Assets zu niedrig auszuweisen oder zu hinterziehen – mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr, wie die Financial Times berichtet.

Die Daten, die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft UHY Hacker Young durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act erhalten hat, zeigen einen Anstieg der Warnhinweise um 134 %.

Diese Briefe werden in der Regel verschickt, bevor formelle Ermittlungen eingeleitet werden. Sie fordern die Empfänger auf, ihre Steuererklärungen zu überprüfen und ausstehende Verbindlichkeiten zu begleichen.

Neela Chauhan, Partnerin bei UHY, sagte, dass die britische Steuerbehörde HMRC Daten nutzt, die direkt von Kryptobörsen bereitgestellt werden, um potenzielle Fälle von Steuervermeidung zu identifizieren.

Die Kampagne des Vereinigten Königreichs spiegelt die weltweiten Bemühungen wider. In Indien verfolgen die Steuerbehörden Berichten zufolge mehr als 400 mutmaßliche Krypto-Steuerhinterzieher anhand von Daten, die von Binance zur Verfügung gestellt wurden.

Beide Beispiele verdeutlichen, wie Regierungen durch internationale Vereinbarungen über den Datenaustausch einen tieferen Einblick in Krypto-Aktivitäten erhalten.

Ab Januar 2026 wird das HMRC durch das Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), eine globale Initiative, die von rund 70 Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedern, angenommen wurde, einen noch umfassenderen Zugang zu Informationen erhalten.

Im Rahmen von CARF werden Börsen verpflichtet sein, Nutzer- und Transaktionsdaten an die nationalen Steuerbehörden zu melden, wobei die ersten Übermittlungen bis zum 31. Mai 2027 erfolgen müssen.

Die britischen Steuervorschriften stufen die meisten Krypto-Assets als Investitionen ein. Jeder Verkauf, Tausch oder Kauf, der mit Kryptowährungen getätigt wird, gilt als Veräußerung, die der Kapitalertragssteuer (CGT) unterliegt.

Das Verdienen von Krypto durch Mining, Staking, Airdrops oder Beschäftigung wird als Einkommen behandelt und separat besteuert.

Jüngste Anpassungen haben die CGT-Sätze für Veräußerungen nach dem 30. Oktober 2024 auf 18% für Steuerpflichtige mit niedrigem Steuersatz und 24% für Steuerpflichtige mit höherem Steuersatz erhöht.

In der Zwischenzeit hat die britische Finanzaufsichtsbehörde ihr vierjähriges Verbot von börsengehandelten Kryptowährungen (ETNs) aufgehoben und Vermögensverwaltern erlaubt, Produkte an der Londoner Börse zu notieren.

Die Marktanalysten der IG Group gehen davon aus, dass dieser Schritt die inländische Kryptoaktivität um bis zu 20 % ankurbeln wird, was die wachsende Akzeptanz im Mainstream trotz der verschärften Steuervorschriften widerspiegelt.

Großbritannien ernennt ‚Digital Markets Champion‘ zur Überwachung der Blockchain-Umstellung im Finanzwesen

Wie berichtet, plant die britische Regierung die Ernennung eines „Digital Markets Champion“, um die Umstellung des Landes auf eine Blockchain-basierte Finanzinfrastruktur zu beschleunigen. Dies geht aus Äußerungen der Wirtschaftsministerin des Finanzministeriums Lucy Rigby hervor.

Der neue Beamte wird die Bemühungen des privaten Sektors bei der Tokenisierung von Finanzinstrumenten im Großhandel koordinieren und sicherstellen, dass die Innovation mit dem regulatorischen Rahmen des Landes in Einklang steht.

Auf der Konferenz Digital Assets Week in London kündigte Rigby außerdem die Gründung der Dematerialisation Market Action Taskforce an, einer neuen Einrichtung, die sich darauf konzentriert, papierbasierte Aktienzertifikate durch digitale Aufzeichnungen zu ersetzen, um die Markteffizienz zu verbessern.

Die Initiative ist Teil der Wholesale Financial Markets Digital Strategy des Vereinigten Königreichs, die Pläne für die Emission von Blockchain-basierten Staatsanleihen, den sogenannten „Digital Gilts“, im Rahmen des DIGIT-Rahmens umreißt.