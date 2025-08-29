Bitcoin Prognose: Cardano-Gründer erwartet 250.000 US-Dollar noch in diesem Zyklus

Am Freitagmorgen notiert Bitcoin bei etwa 111.000 US-Dollar. Nach einem jüngsten Anstieg hat die Kryptowährung leicht nachgegeben, im 24-Stunden-Rückblick ergibt sich ein Minus von rund 1,8 Prozent. Solche Rücksetzer sind im hochvolatilen Kryptomarkt zwar üblich, sie werfen jedoch stets die Frage auf, ob es sich um Beginn einer Korrektur handelt oder lediglich um eine kurze Verschnaufpause. Trotz dieser Unsicherheit ist die Stimmung in weiten Teilen des Marktes weiterhin positiv – und auch prominente Stimmen wie Charles Hoskinson, Mitgründer von Cardano, teilen aktuell eine ausgesprochen bullishe Bitcoin Prognose.

Hoskinson geht davon aus, dass Bitcoin noch in diesem Bullenzyklus die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird. Zur Begründung verweist er auf verschiedene Strömungen, die dem Markt seiner Ansicht nach nachhaltig Auftrieb verleihen. Dazu zählt er insbesondere die wachsende Rolle staatlicher Akteure. So hat Norwegen seine Bitcoin-Bestände zuletzt weiter aufgestockt, und auch in den USA sei eine zunehmend offene Haltung gegenüber digitalen Assets zu beobachten. Neben diesen staatlichen Aktivitäten hebt Hoskinson zudem die zunehmende Nachfrage institutioneller Anleger hervor. Besonders die starke Entwicklung bei regulierten Anlagevehikeln wie ETFs sei ein klares Signal dafür, dass sich Bitcoin immer stärker im Mainstream verankert – und infolgedessen immer mehr Großanleger Bitcoin kaufen möchten.

Die Tabelle zeigt die Netto Zu/Abflüsse in BTC-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

Aus Hoskinsons Sicht könnte diese Entwicklung sogar dazu führen, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin in den kommenden fünf Jahren auf rund 10 Billionen US-Dollar anwächst. Bei aktuell rund 2,21 Billionen US-Dollar würde dies beinahe eine Verfünffachung bedeuten. Zwar erscheint dieses Szenario ambitioniert, es knüpft jedoch an historische Erfahrungen an: In früheren Zyklen war Bitcoin ebenfalls in der Lage, seine Bewertung innerhalb vergleichsweise kurzer Zeiträume um ein Vielfaches zu steigern.

Gesunde Skepsis, insgesamt überwiegen optimistische Bitcoin Prognosen

Das aktuelle Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine mehrheitlich positive Erwartung wider. In einer täglichen Umfrage von Coingecko gaben 78 Prozent der Teilnehmer an, bullish auf Bitcoin eingestellt zu sein. Zwar liegt dieser Wert leicht unter dem Niveau der vergangenen Tage, er signalisiert aber dennoch eine klare Dominanz optimistischer Marktteilnehmer. Bei CoinMarketCap fiel die Stimmung sogar noch zuversichtlicher aus, dort liegt der bullishe Anteil aktuell bei 82 Prozent.

Im kurzfristigen Zeithorizont zeichnet sich jedoch ein differenzierteres Bild ab. Auf Polymarket etwa gehen nur 14 Prozent der Teilnehmer davon aus, dass Bitcoin im Tagesverlauf des 29. August 2025 im Kurs steigen wird. Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie unterschiedlich die Perspektiven ausfallen, je nachdem ob der Fokus auf tagesaktuellen Bewegungen oder langfristigen Trends liegt.

Die Grafik zeigt die Bitcoin Kurs Entwicklung im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Unterstützt wird der Optimismus mittel- bis langfristig durch deutliche Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETFs. Allein am 28. August wurden netto 178,9 Millionen US-Dollar in diese Produkte investiert. Solche Zahlen unterstreichen, dass insbesondere institutionelle Anleger verstärkt auf regulierte Instrumente setzen, um am Bitcoin-Markt teilzuhaben. Diese Entwicklung gilt als wesentlicher Treiber der derzeitigen Kursdynamik.

Auch aus makroökonomischer Sicht ergeben sich Argumente, die Hoskinsons Prognose stützen könnten. In einem Umfeld, in dem viele Staaten hohe Schuldenstände aufweisen und die Geldpolitik der Zentralbanken immer wieder auf Lockerung ausgerichtet ist, sehen zahlreiche Investoren in Bitcoin einen Wertspeicher und eine Absicherung gegen Inflation. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Interesse sowohl institutioneller als auch privater Investoren bestehen bleibt oder sich sogar verstärkt.

Gleichzeitig sollte nicht übersehen werden, dass die hohen Erwartungen von Hoskinson und vielen weiteren Marktbeobachtern auch Risiken bergen. Sollte es zu einer deutlicheren Korrektur oder regulatorischen Rückschlägen kommen, könnten die ambitionierten Ziele rasch in Frage gestellt werden. Dennoch bleibt festzuhalten: Der Kryptomarkt befindet sich aktuell in einer Phase, in der die Kursphantasien auf einem stabilen Fundament zu stehen scheinen.

Weitere Kryptowährungen mit Potenzial

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Bitcoin am Freitagmorgen kurzfristig zwar leichte Schwäche zeigt, die mittelfristige Perspektive jedoch von einem robusten Optimismus geprägt ist. Hoskinsons Einschätzung fügt sich in das Bild eines Marktes, der sich zunehmend etabliert und zugleich immer stärker von institutionellen Strukturen getragen wird. Ob die 250.000 US-Dollar bereits in diesem Zyklus erreicht werden, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass das Zusammenspiel aus staatlichem Interesse, institutionellen Kapitalströmen und positiver Anlegerstimmung dem Bitcoin Rückenwind verleiht – und das Narrativ einer anhaltenden Wachstumsstory weiter untermauert.

