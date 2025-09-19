Bitcoin Prognose: Analyst erwartet neues Allzeit-Hoch innerhalb von 2 Wochen

Die Spannung steigt: Bitcoin bewegt sich am Freitagvormittag bei rund 116.951 US-Dollar – und liegt damit weniger als sieben Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch von 124.128 Dollar. Geht es nach dem auf Bitcoin spezialisierten Marktbeobachter Axel Adler Jr., könnte dieser Abstand schon bald Geschichte sein. Seine Prognose: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent erreicht Bitcoin innerhalb der nächsten zwei Wochen ein neues Rekordhoch. Doch was ist dran an dieser Bitcoin Prognose?

Die Grundlage seiner Einschätzung ist nicht bloß optimistische Rhetorik. Adler verweist konkret auf die Entwicklung am Futures-Markt: Dort werden Bitcoin-Kontrakte derzeit über dem Spotpreis gehandelt. Das bedeutet, dass Händler bereit sind, für zukünftige BTC-Positionen mehr zu zahlen als für den aktuellen Preis – ein klassisches Signal dafür, dass institutionelle Akteure auf steigende Kurse setzen. „Sollten in den nächsten Tagen mehrere Trendbestätigungssignale ins Grüne drehen, wäre das ein klares Indiz für neue Long-Positionen“, so Adler. Das wiederum würde die Wahrscheinlichkeit eines neuen Hochs nochmals deutlich erhöhen.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung. Bildquelle: Coingecko.com

Zusätzliche Dynamik kommt von einer anderen, oft übersehenen Metrik: dem realisierten Preis kurzfristiger Halter. Aktuell notiert Bitcoin knapp darüber – historisch betrachtet ein Bereich, der häufig mit einer kurzen Konsolidierungsphase einhergeht, gefolgt von impulsiven Aufwärtsbewegungen. Adler schätzt die potenzielle Seitwärtsphase auf ein bis zwei Wochen – exakt das Zeitfenster, in dem er auch das neue Allzeithoch erwartet.

Visionär oder Fantast? Jack Mallers mit fulminanter Bitcoin Prognose

Während Analysten wie Adler auf den kurzfristigen Chart blicken, geht Jack Mallers, Gründer von Strike, noch ein paar Etagen höher – und weiter. Gegenüber NYSE TV erklärte er, dass Bitcoin in Zukunft nicht nur mit Gold oder Fiatwährungen konkurrieren werde, sondern mit allem, was Menschen als Wertspeicher nutzen: Immobilien, Anleihen, Aktien, Rohstoffe. Das Gesamtvolumen dieser „Wertwelt“ schätzt Mallers auf rund 900 Billionen US-Dollar. Etwa die Hälfte davon – also 400 bis 500 Billionen – diene dem Sparzweck.

Seine These: Bitcoin wird diesen Markt komplett aufsaugen. Die Konsequenz wäre ein BTC-Preis von 10 Millionen Dollar – zumindest bei einer 100-fachen Steigerung der aktuellen Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar. Doch selbst Mallers räumt ein: Eine solche Entwicklung würde bedeuten, dass alle alternativen Wertspeicher verschwinden. Gold hätte nur noch industriellen Wert, Immobilien würden massiv an Preis verlieren, Fiatwährungen keine Rolle mehr spielen. Realistisch? Wohl kaum. Aber: Die Richtung der Vision zeigt, welches Potenzial Bitcoin aus Sicht mancher Experten noch entfalten könnte.

Es fließt wieder Kapital in Bitcoin ETFs

Während große Worte über die Zukunft gesprochen werden, liefert die Gegenwart leise, aber klare Signale. Die täglichen Nettozuflüsse in Bitcoin-ETFs sprechen eine eindeutige Sprache. Am 18. September flossen wieder 163 Millionen US-Dollar in BTC-Produkte – ein starker Zufluss nach einer durchwachsenen Vorwoche mit teils negativen Tagen. Besonders auffällig: Selbst an Tagen mit rückläufigen Kursen blieb das institutionelle Interesse stabil.

Parallel dazu ein deutliches Stimmungsbild aus der Community: 88 Prozent der Befragten in der täglichen CoinGecko-Umfrage rechnen kurzfristig mit steigenden Kursen. Eine so klar bullishe Marktstimmung, wie sie aktuell in der CoinGecko-Umfrage zum Ausdruck kommt, wirkt sich nicht nur psychologisch, sondern auch strukturell auf das Marktgeschehen aus. Anleger positionieren sich offensiver, Kapital wird aktiver allokiert – nicht nur in Bitcoin, sondern zunehmend auch in andere Marktsegmente.

Sichtbar wird das vor allem in der zunehmenden Dynamik rund um kleinere Altcoins und neue Kryptowährungen. Die starke Performance von Bitcoin dient traditionell als Impulsgeber für den gesamten Kryptomarkt – mit zeitlicher Verzögerung folgen häufig Tokens mit niedrigerer Marktkapitalisierung. Parallel dazu rückt das Interesse an neuen Coins spürbar in den Vordergrund. Auf Plattformen wie X oder Telegram lässt sich derzeit eine wachsende Präsenz neuer Namen beobachten – einer davon ist der „Maxi Doge Token“, die Kryptowährung, die sich aktuell besonders großer Beliebtheit zu erfreuen scheint. Einige erwarten sich hiervon sogar spektakuläre Renditen.