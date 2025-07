Bitcoin Preisvorhersage: 150.000 US-Dollar in Sicht? Historisch niedriger Verkaufsdruck entfacht neuen Aufwärtstrend

Der Bitcoin Kurs befindet sich weiter stark im Aufwind und erreicht am Montagvormittag ein neues Allzeit-Hoch. Das könnte jedoch erst der Anfang sein: aktuelle Daten zeigen nun, dass Großanleger ihre Coins derzeit kaum auf zentralisierte Börsen verschieben. Mehr noch, der tägliche BTC-Zufluss zu Exchanges hat den niedrigsten Stand seit fast einem Jahrzehnt erreicht.

Das bedeutet: Immer weniger Bitcoin werden auf Handelsplattformen wie Binance oder Coinbase verschoben – also genau dort, wo Käufer und Verkäufer normalerweise aufeinandertreffen. Wer seine Coins nicht auf eine Börse überträgt, will sie in der Regel auch nicht verkaufen. Das Angebot an verfügbaren BTC wird dadurch knapper – und wenn viele Bitcoin kaufen wollen, aber nur wenige verkaufen, führt dies unweigerlich zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage – mit steigenden Preisen als logischer Folge.

Bitcoin-Preisentwicklung im 7-Tages-Rückblick: Bildquelle: Coingecko

Laut Daten von Cryptoquant liegt das tägliche Volumen größerer Transfers – also solcher über 100 BTC – derzeit bei gerade einmal 7.000 BTC. Zum Vergleich: Ende November 2024 waren es noch rund 62.000 BTC. Diese drastische Reduktion unterstreicht die Zurückhaltung großer Marktteilnehmer, ihre Bestände zu liquidieren.

Auch bei Ethereum zeichnet sich ein ähnliches Muster ab: Die ETH-Zuflüsse an zentralisierte Börsen sanken zuletzt auf 584.000 Coins pro Tag – der tiefste Wert seit Oktober 2024. Gleichzeitig legte der ETH-Kurs seit April um 87 Prozent zu.

Auch Altcoin News sind vielversprechend

Selbst bei XRP, traditionell von Volatilität geprägt, zeigen große Halter kaum Abgabebereitschaft. Die täglichen Whale-Zuflüsse an Exchanges sind im Jahresverlauf um 85 % zurückgegangen – auch hier überwiegt offenbar das strategische Halten gegenüber dem kurzfristigen Trading.

Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass der Markt derzeit in einem strukturell stabilen Aufwärtstrend verankert ist – mit geringerem Verkaufsdruck, solider Nachfrage und wachsendem Vertrauen bei langfristig orientierten Akteuren.

Geht es nach zahlreichen Marktbeobachtern, dann stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Analysten verweisen auf das historische Muster vergangener Bullenmärkte, in denen sich Phasen geringer Börsenzuflüsse oft als Vorläufer massiver Kursanstiege erwiesen haben. Vor diesem Hintergrund erscheinen Kursziele von 150.000 US-Dollar für Bitcoin im weiteren Jahresverlauf keineswegs unrealistisch – zumal der aktuelle Aufwärtstrend durch fundamentale Daten gestützt wird. Sollte die Nachfrage weiter zunehmen und das Angebot so knapp bleiben wie derzeit, könnte die 150.000-US-Dollar-Marke sogar schneller erreicht werden, als viele bislang vermutet haben.

Bitcoin Kurs – was Anleger jetzt für möglich halten

In der täglich von CoinGecko durchgeführten Umfrage zeigen sich 92 Prozent der Teilnehmer optimistisch in Bezug auf die kurzfristige Bitcoin Prognose. Auch auf der dezentralen Wettplattform Polymarket überwiegt der positive Ausblick: Über die Hälfte der Spekulanten geht davon aus, dass Bitcoin noch im Jahr 2025 die Marke von 150.000 US-Dollar knackt. Rund 20 Prozent setzen sogar auf Kurse über 200.000 US-Dollar bis spätestens Jahresende.