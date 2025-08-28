Bitcoin-Preisprognose: $219 Mio. fließen in Bitcoin-ETFs – Institutionen bereiten sich auf $1 Milo. Run vor

Die institutionellen Krypto-ETF-Zuflüsse sind nach einer großen Woche wieder im Fokus. Am Montag flossen 219 Mio. USD in Bitcoin-ETFs und 444 Mio. USD in Ether-ETFs, insgesamt also 663 Mio. USD. Dies folgt auf wochenlange Rücknahmen und Turbulenzen. Vielleicht ändert sich also die Stimmung, weil sich die Anleger neu positionieren.

Ether-ETFs waren die großen Gewinner, wobei der ETHA von BlackRock $314,9 Mio. anziehen konnte. Der FETH von Fidelity legte $87,4 Millionen zu, der Ether Mini Trust von Grayscale $53,2 Millionen. Bitwise, 21Shares und Invesco rundeten die Gewinne ab. Nur der ETHE von Grayscale verzeichnete Abflüsse in Höhe von $29,1 Mio.

Ether-ETFs zeigen Anzeichen einer Erholung und verzeichnen drei aufeinanderfolgende Tage mit Zuflüssen. Quelle: Sosovalue

Trotzdem überstieg der tägliche Handel mit Ether-ETFs die Marke von $3,75 Milliarden, wobei das Nettovermögen bei $28,8 Milliarden lag. Bitcoin-ETFs verzeichneten kleinere, aber bedeutsame Gewinne. Der FBTC von Fidelity führte mit $65,6 Millionen, dicht gefolgt vom IBIT von BlackRock mit $63,4 Millionen und dem ARKB von Ark 21Shares mit $61,2 Millionen.

Weitere Unterstützung kam von Bitwise, VanEck und Grayscale Produkten. Keine Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse, und das gesamte Handelsvolumen betrug $4,5 Milliarden bei $143,6 Milliarden an Assets.

Bitcoin (BTC/USD) Technischer Ausblick deutet auf Ausbruch hin

Die Bitcoin-Kursvorhersage scheint sich nach oben zu wenden, da sie begonnen hat, die institutionelle Unterstützung in den ETF-Strömen widerzuspiegeln. BTC handelt in der Nähe von $113.000, nachdem es die Unterstützung bei $111.000 gehalten hat. Auf der 2-Stunden-Chart befindet sich der Vermögenswert weiterhin in einem absteigenden Channel, aber die technischen Daten deuten auf ein wachsendes zinsbullisches Momentum hin.

Bitcoin Price Chart – Quelle: Tradingview

Der RSI ist über 60 geklettert, was auf eine steigende Nachfrage hindeutet, während der MACD mit einem zinsbullischen Crossover ins Positive gedreht hat. Der Preis testet jetzt den 50-SMA bei $111.900, ein Niveau, das wiederholt sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand fungiert hat. Ein sauberer Durchbruch über $116.850 wäre ein wichtiger technischer Meilenstein, der den Weg in Richtung $120.900 öffnen würde.

Die Candlestick-Muster liefern weitere Hinweise auf eine Akkumulation. Langschwänzige Dochte in der Nähe von $111.000 weisen auf Kaufaktivitäten hin, während das Fehlen von bärischen Engulfing-Kerzen auf einen nachlassenden Verkaufsdruck schließen lässt. Sollten sich die höheren Tiefststände oberhalb von $112.000 halten, verstärkt sich das Setup für eine ausgedehnte Rallye in Richtung $124.500.

Institutionen sehen langfristiges Aufwärtspotenzial

Für Trader ist der Weg klar. Oberhalb von $116.850 und Schwung auf $120.900 und $124.500. Darunter und zurück zu $108,695. Dennoch deutet die Gesamtstruktur auf eine zunehmende Volatilität hin, die sich bald zu Gunsten der Bullen auflösen könnte.

Die ETF-Zuflüsse zeigen, dass sich das institutionelle Kapital in aller Stille für einen langfristigen Zyklus positioniert. Die Geschichte von Bitcoins letztendlichem Marsch in Richtung sechsstelliger Beträge – und vielleicht sogar 1 Million Dollar – bleibt an diesen stetigen Strom von Adoptionen gebunden.

Da die Liquidität zurückkehrt und sich die technischen Daten verfestigen, könnte sich Bitcoin auf den nächsten großen Sprung nach oben vorbereiten und Anlegern mit Vorkaufsrechten und langfristigen Inhabern ein Marktumfeld bieten, das reich an Möglichkeiten ist.

Vorverkauf Bitcoin Hyper ($HYPER) kombiniert Bitcoin-Sicherheit mit Solana-Geschwindigkeit

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als der erste Bitcoin-native Layer 2, der von der Solana Virtual Machine (SVM) angetrieben wird. Sein Ziel ist es, das Bitcoin-Ökosystem zu erweitern, indem es blitzschnelle, kostengünstige Smart Contracts, dezentralisierte Apps und sogar die Schaffung von Meme Coins ermöglicht.

Durch die Kombination der unübertroffenen Sicherheit von Bitcoin mit dem Hochleistungs-Framework von Solana öffnet das Projekt die Tür zu völlig neuen Anwendungsfällen, einschließlich nahtlosem BTC Bridging und skalierbarer dApp-Entwicklung.

Das Team hat großen Wert auf Vertrauen und Skalierbarkeit gelegt. Das Projekt wurde von Consult geprüft, um den Anlegern Vertrauen in seine Grundlagen zu geben.

Die Dynamik nimmt schnell zu. Der Vorverkauf hat bereits die Marke von 12,1 Millionen Dollar überschritten, so dass nur noch ein begrenztes Kontingent zur Verfügung steht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die HYPER-Token bei nur $0,012805 – aber dieser Wert wird mit dem Fortschreiten des Vorverkaufs noch steigen.

Sie können HYPER-Token auf der offiziellen Bitcoin Hyper-Website mit Kryptowährungen oder einer Bankkarte kaufen.