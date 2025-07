Bitcoin-Dominanz fällt deutlich: Analysten sehen Startschuss für Altcoin-Rallye

Die Marktdominanz von Bitcoin ist in den vergangenen zwei Wochen deutlich zurückgegangen. Noch am 27. Juni lag der Anteil von Bitcoin am Gesamtwert des Kryptomarktes bei 65,1 Prozent – am heutigen Donnerstagvormittag sind es nur noch 61,8 Prozent. Viele messen dieser Veränderung eine große Bedeutung bei: Analysten sehen sogar den potenziellen Startschuss für eine von Anlegern lange erwartete Altcoin-Rallye.

Monatelang nahm die Bitcoin-Dominanz stetig zu – doch im Zuge der US-Crypto Week gerät sie nun spürbar unter Druck. Bildquelle: Coinmarketcap

Crypto Week in den USA: Signalwirkung für Altcoins?

Ein maßgeblicher Treiber der aktuellen Marktdynamik liegt in der politischen Entwicklung in den USA. Mit dem knappen Durchwinken der Gesetzesvorlagen CLARITY und GENIUS Act sendet der US-Kongress ein starkes Signal an den Kryptomarkt – und erstmals rücken nicht Bitcoin, sondern Altcoins ins Zentrum regulatorischer Aufmerksamkeit.

Die Entwürfe, die nun nur noch auf die Unterschrift von Präsident Trump warten, gelten als Meilenstein für die Branche. Vor allem Ethereum profitiert direkt: Der GENIUS Act schafft klare Regeln für Stablecoins – und da Ethereum als führende Infrastruktur für Stablecoin-Transaktionen gilt, rechnen viele Marktbeobachter mit einer deutlich höheren On-Chain-Aktivität.

Peter Thiel setzt auf ETH: Investment mit Signalwirkung

Auch auf institutioneller Ebene nimmt der Trend Fahrt auf. Die Ethereum-Treasury-Company BitMine meldete jüngst einen prominenten Neuinvestor: Tech-Milliardär Peter Thiel sicherte sich 9,1 Prozent der Anteile. Das Unternehmen hält derzeit über 163.000 ETH – und zeigt damit, dass ETH längst nicht mehr nur ein Entwicklerprojekt, sondern strategisches Anlagegut geworden ist.

Der Rückgang der BTC-Dominanz steht in engem Zusammenhang mit der Renaissance von Ethereum – und dem neu entfachten Hype rund um ETH. Ein Blick auf die ETH-Dominanz zeigt: Sie legte zuletzt um 1,49 Prozent zu – und macht nun 10,9 Prozent der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung aus.

Parallel zum Anstieg der Ethereum-Dominanz erreicht auch das Open Interest auf den ETH-Derivatemärkten neue Höchstwerte. Laut Daten von Coinglass stieg das offene Interesse an ETH-Futures innerhalb von 24 Stunden um mehr als 12 Prozent auf über 48 Milliarden US-Dollar – ein klarer Beleg für das wachsende institutionelle Interesse. Besonders auffällig: 64 Prozent der Positionen sind Long – Trader setzen also mehrheitlich auf weiter steigende Kurse.

Der Rückgang der BTC-Dominanz ist dabei nicht gleichzusetzen mit einer Schwäche der nach wie vor beliebtesten Kryptowährung. Vielmehr signalisiert er, dass Kapitalflüsse zunehmend in alternative Projekte umgeleitet werden. Vor allem Coins mit realwirtschaftlichem Nutzen, hoher Netzwerkaktivität oder innovativen technischen Grundlagen profitieren. Besonders gefragt: Tokens mit Anwendungsfällen in den Bereichen DeFi, Gaming und Künstliche Intelligenz. Parallel dazu kehrt auch das Interesse an spekulativen Projekten spürbar zurück – immer mehr Anleger möchten Meme Coins kaufen. Auf der Suche nach vielversprechenden Kryptowährungen steigt die Risikobereitschaft wieder deutlich an.