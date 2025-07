Bitcoin: Der perfekte Kaufzeitpunkt? Monatelang dominierten Großanleger – jetzt steigen auch wieder Privatanleger ein

Nach einer beeindruckenden Rallye, die den Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeit-Hoch katapultiert hat, hat sich der Kryptomarkt von Montag auf Dienstag etwas abgekühlt. Nun zeigen aktuelle Daten, dass die strukturellen Rahmenbedingungen klar bullish bleiben. Während kurzfristige Gewinnmitnahmen den Kurs temporär drücken, unterstreichen sowohl die Aktivitäten institutioneller Anleger als auch die wachsende Nachfrage von Privatanlegern: Der fundamentale Aufwärtstrend ist intakt.

Das neue Hoch wurde maßgeblich durch die Zukäufe institutioneller Anleger angetrieben. Dies zeigen unter anderem die Nettozuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs. Alleine am 10. und 11. Juli sind auf diese Weise mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung geflossen.

Wie erwartet, hat die Rallye auch eine neue Welle an Privatinvestoren ausgelöst. Laut On-Chain-Daten wächst die Zahl aktiver Wallets mit kleineren Beständen wieder deutlich. Alleine diese Gruppe kauft derzeit rund 19.300 Bitcoin pro Monat – deutlich mehr, als überhaupt neu auf den Markt kommen. Das sorgt für eine zunehmende Verknappung und könnte den Kurs langfristig weiter stützen. Zudem zeigt sich, dass Kleinanleger nicht nur verstärkt Bitcoin kaufen, sondern auch wieder im größeren Stil in Altcoins investieren.

Nach einer längeren Flaute deuten nun auch die Google-Suchtrends darauf hin, dass das Interesse der breiten Masse an Bitcoin und anderen digitalen Assets spürbar zurückkehrt.

Auch im größeren Bild wird deutlich: Bitcoin profitiert gerade von einer echten Verschiebung in der Kapitalverteilung. Während klassische Märkte mit geopolitischem Stress, hohen Zinsen und wachsender Unsicherheit zu kämpfen haben, rückt Bitcoin für viele Anleger wieder stärker in den Fokus. Institutionelle Investoren sehen die Kryptowährung längst nicht mehr als Spielwiese – sie wird zunehmend als fester Bestandteil in der Vermögensaufteilung gehandelt. Die Rekordzuflüsse in ETFs sind ein klarer Beleg dafür.

Gleichzeitig trifft diese neue Nachfrage auf ein Angebot, das immer knapper wird. Dass alleine kleinere Wallets aktuell mehr Bitcoin aufsammeln, als überhaupt neu geschaffen werden, zeigt: Auch viele Privatanleger glauben offenbar an eine Fortsetzung des Trends. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass immer weniger BTC tatsächlich im Umlauf sind.

Dazu passt: Die langfristigen Halter – also diejenigen, die ihre Coins schon seit Monaten oder Jahren nicht bewegt haben – bleiben weiter standhaft. Sie verkaufen kaum, selbst nach dem jüngsten Allzeit-Hoch. Das heißt: Viele Marktteilnehmer setzen klar auf langfristiges Potenzial statt auf schnelle Gewinne.

Ob der Rücksetzer von Montag auf Dienstag also ein Signal zur Vorsicht oder eher eine günstige Einstiegsgelegenheit war, darüber lässt sich streiten. Auf Social Media und in Fachpublikationen überwiegt jedoch die Anzahl derer, die eine optimistische Bitcoin Prognose teilen.